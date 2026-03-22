פדרו דיאס בורח מלאמין ימאל (רויטרס)

המשימה הגדולה של האנזי פליק היא ללא ספק לשמור את שחקניו על הקרקע, כאשר אחרי ה-2:7 המטורף על ניוקאסל עדיין יש מטרות להשיג והעבודה לגמרי לא הושלמה. בשעה זו הקטלונים מארחים בקאמפ נואו את ראיו וייקאנו במסגרת המחזור ה-29 של הליגה הספרדית.

המטרה היא כמובן לברוח לריאל מדריד ולפתוח פער לפחות באופן זמני של שבע נקודות, כאשר הבלאנקוס ישחקו מפגש לא קל בדמות הדרבי של מדריד נגד אתלטיקו. בארסה בכושר אדיר עם שישה ניצחונות בשבעת המשחקים האחרונים, כולל 24 גולים בכל המשחקים הללו.

מנגד, ראיו וייקאנו מגיעה לאחר תקופה יציבה יחסית, עם רצף של שישה משחקים ללא הפסד בליגה. הקבוצה הצליחה לחלץ 1:1 מול לבאנטה למרות ששיחקה עם 10 שחקנים כמעט מחצית שלמה, והעפילה לרבע גמר הקונפרנס ליג למרות הפסד 1:0 לסמסונספור.

במפגשים הישירים, מדובר ביריבה שעושה לברצלונה לא מעט צרות. מאז עונת 2021/22, הקטלונים לא הצליחו לנצח את ראיו וייקאנו יותר מכל יריבה אחרת, עם שלוש תוצאות תיקו ושלושה הפסדים, ואין ספק שבבית ברצלונה אמורה לנצח את היריבה הזו כעת.