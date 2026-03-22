הדילמה של פרס עם המאמן הבא של ריאל מדריד

המאמן הבא של ריאל מדריד לא בהכרח חייב להיות חדש, הוא בהחלט יכול להיות אלברו ארבלואה. למעשה, זו השאלה. מה צריך לקרות כדי שארבלואה ימונה רשמית למאמן ריאל לעונה הבאה? כרגע הוא מאמן זמני, אם כי הרבה פחות זמני ממה שהיה כאשר צ’אבי אלונסו פוטר. לקראת הדרבי של מדריד הערב (ראשון, 22:00) בערוץ ONE, בספרד עסקו בעתידו של המאמן.

“זה היה חוסך לפלורנטינו לא מעט כאבי ראש ופותר את הדילמה שלו אם הייתה לו אפילו הצדקה הקטנה ביותר להשאיר אותו בתפקיד. עם זאת, פלורנטינו של היום לא צריך מחקר של נאס"א כדי לעשות מה שהוא רוצה, כפי שראינו כשהוא פיטר את צ’אבי אלונסו, אותו החתים לשלוש עונות. אגב, זה כמעט מגוחך להיזכר איך ניסו אז לשכנע שמדובר בהחלטה משותפת, כאילו צ’אבי אלונסו כמעט התפטר ופלורנטינו עשה לו טובה כששחרר אותו. להיזכר בזה היום זה מביך. אבל רבים מכלי התקשורת שתומכים בהנהלה קנו את הנרטיב הזה. וכמובן, אם ריאל מדריד תזכה בתואר עם ארבלואה, הסיפור ישתנה ויגידו שבזכות ההחלטה של הנשיא, שאף אחד לא הבין, המועדון חזר למסלול”, נכתב ב’מארקה’.

בכלי התקשורת סבורים: “אם ארבלואה יזכה בתואר, פלורנטינו ישאיר אותו. אבל איזה תואר יספיק לנשיא? האם זכייה בלה ליגה תספיק? או שהוא יצטרך לזכות בליגת האלופות כדי שההחלטה תהיה ברורה? שני היעדים הללו קשים מאוד כרגע, למרות הכושר הטוב של הקבוצה. הרצף הזה נמשך רק 20 ימים, בהם ריאל מדריד ניצחה 1:2 את סלטה ויגו (למרות יכולת לא טובה), הביסה 1:4 את אלצ’ה החלשה בברנבאו, ובעיקר שלחה הצהרה מול מנצ’סטר סיטי למרות פציעות רבות”.

לפני אותם 20 ימים של "ירח דבש", ריאל הפסידה 1:0 לחטאפה בברנבאו וכמעט ויתרה על מאבק האליפות. אם מנתחים את עתידו של ארבלואה יום אחרי ההפסד לחטאפה, כשהמפגש מול סיטי באופק, זה לא אותו דבר כמו לנתח אותו עכשיו, אחרי שריאל מדריד של הלילות הגדולים דרסה אותה.

בדרך לזכייה בליגת האלופות, ריאל מדריד ניצבת בפני אתגר עצום: באיירן מינכן, ולאחר מכן אחת מבין פאריס סן ז’רמן או ליברפול. בגמר ככל הנראה תחכה ארסנל או ברצלונה (אלא אם אתלטיקו מדריד תפתיע שוב). להחליט אם ארבלואה צריך להישאר רק לפי השאלה האם הוא מסוגל לזכות בליגת האלופות זה לא הוגן, כי מדובר במשימה קשה במיוחד. “אם הוא כן יזכה, אין ספק שפלורנטינו פרס ישאיר אותו ואף יתפאר בו כאחת היצירות שלו, למרות שבפועל המוצר שפלורנטינו רכש היה שלוש שנים של צ’אבי אלונסו, שאת הפוטנציאל האמיתי שלו כבר לא נדע”, הסבירו בספרד.

“האם זה יספיק לנשיא אם הוא יזכה בלה ליגה ויפסיד בכבוד לאחת מהענקיות בליגת האלופות? כנראה שכן. אבל מה יקרה אם הוא לא יזכה לא בלה ליגה ולא בליגת האלופות? באופן הגיוני, הוא לא אמור להמשיך. איזו עוולה כלפי ארבלואה, כי איזו סיטואציה זו”, טענו בתקשורת במדריד.

“לפעמים נשיאים דורשים מאחרים דברים שהם לא דורשים מעצמם. אמבפה משך אותו כמה קיצים עד שזה הפך לבדיחה. זינדין זידאן התפטר כי לא הרגיש מוגן על ידי הנשיא. הסופר ליג הייתה אסון תדמיתי עבור ריאל מדריד. עלות האצטדיון שילשה את עצמה כדי לייצר הכנסות גבוהות יותר, אך הן עדיין לא מגיעות כמצופה. ז’ואן לאפורטה אף ניצל זאת מול ריאל מדריד”, ביקרו ב’מארקה’ את פרס.

ארבלואה ימשיך גם אם לא יזכה בתואר?

“במילים אחרות, אם פלורנטינו היה מפעיל על עצמו את אותם סטנדרטים שהוא דורש מאחרים, הוא היה יוצא רע מאוד. מצד שני, אם מנתחים את כמעט 23 השנים שלו כנשיא, הוא ראוי למדליית כבוד על הניהול שלו. בפועל, הוא כנראה מתפלל שסיום העונה ייתן לו סיבה מספקת להצדיק את השארת ארבלואה, כי זו גם ההחלטה הקלה, הנוחה והפחות מסוכנת, כל עוד היא מגיעה עם זכייה בלה ליגה או בליגת האלופות”, מסבירים בספרד.

מתי אפשר לדעת שפרס באמת מאמין בארבלואה? אם יחליט להשאיר אותו גם אם לא יזכה באליפות ולא בליגת האלופות. אז זו באמת תהיה הוכחה שמדובר בפרויקט ארוך טווח, ולא רק פלסטר שמנסה לכסות את הפצע שהותיר צ’אבי אלונסו. כי לפעמים מאמן יכול להיות טוב גם אם הפסיד אליפות בנקודה אחת, משער עצמי, או הפסיד בליגת האלופות בפנדלים. מסחרר לחשוב שהתוצאה היא המדד היחיד. נכון, תוצאות הן המדד הקל ביותר, אבל זה לא בהכרח המקצועי ביותר. כמו כן, צריך להיות אפשרי גם לא להמשיך עם מאמן למרות זכייה בתואר, אם רואים שהקבוצה לא משחקת כדורגל טוב, שהשחקנים נראים פחות טוב, שהניצחונות מגיעים בקושי ורק בזכות מזל.

ארבלואה ממלא רבות מהדרישות של פלורנטינו. קודם כל, מדובר באדם שהנשיא יכול לדבר איתו בנוחות. הוא "האיש שלו". עם קלופ או ארטטה, שהחוזה שלו עד 2027, זה לא היה אותו דבר. פלורנטינו אוהב וצריך לדבר עם המאמנים שלו. השאלה היא על מה בדיוק ידבר עם קלופ? איזה סוג מאמן הוא רוצה? רך ומגונן כמו אנצ’לוטי, זידאן או ארבלואה? או קשוח כמו מוריניו, בניטס או צ’אבי אלונסו? היו לו מכל הסוגים, ובכולם היה מכנה משותף: הבעיות מתחילות כשהם לא מנצחים תמיד או כמעט תמיד, וכשהם מתעמתים עם שחקנים, או עם שחקנים מסוימים שהם מועדפים על הנשיא.

הכל נובע מהתפיסה של הנשיא, כפי שנשמע בהקלטות שדלפו, שהמאמן הוא תפקיד הכרחי, אך בעייתי, אך לא כזה חשוב. השחקנים הם העיקר. גארת' בייל אף אמר: "בריאל מדריד אתה לא צריך להיות מאמן גדול או טקטיקן יוצא דופן. אתה צריך לנהל את האגו בחדר ההלבשה". כלומר, תפקיד המאמן הוא לא להפריע.

“כמובן שהבעיה מתחילה כשצריך לבחור 11 ולהשאיר 14 בחוץ. בנוסף, זה שטחי לחשוב שאפשר פשוט להעלות 11 שחקנים למגרש בלי משמעת, בלי הוראות ובלי הכנה פיזית נכונה. עם זאת, סביר שעתידו של ארבלואה לא יוכרע לפי שיקולים מקצועיים כאלה, אלא לפי גורמים אחרים, שאמורים להיות מטופלים על ידי תפקיד שלא באמת קיים במועדון: מנהל מקצועי”, מסבירים בספרד.