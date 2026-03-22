מנכ"ל המנהלת: בועה זה הרע, אך זה מה שאפשר

בהמשך לחשיפת ONE לגבי הפנייה של מנהלת הליגה בכדורסל, עם בקשה להצעות לאירוח “בועה” ישראלית בחו”ל על ידי מכתב שנשלח למדינות, ביניהן בולגריה, סרביה ולטביה, השחקנים הישראלים בעמדת התנגדות.

שחקני הכדורסל הישראלים, התכנסו עם ראשי ארגון השחקנים בהובלת יו”ר הארגון ניר אלון, לגבי אותה התנגדות שלהם לפורמט של “בועה”. כזכור, במהלך השבוע שעבר ארגון השחקנים הוציא הצהרה בנושא בה הבהיר: “לא נעזוב את המשפחות במלחמה ונשחק בחו"ל”.

לאחר ההתכנסות עם ארגון השחקנים, ישנה התכנסות גם עם מנכ”ל מנהלת הסל דייויד בסן, כדי להמשיך באותו הקו גם מולו, בניסיון להשפיע על האפשרות שליגת העל תועתק לזמן לא קצר מחוץ למדינה על מנת להשלימה בצל המלחמה. בסן אמר לשחקנים: “בועה זה הרע, גם אני מעדיף שלא, אבל זה מה שאפשר כדאי לסיים את הליגה”.

כאמור, הישראלים הביעו בישיבה התנגדות לכך. במהלך השיחה, ארגון השחקנים אמר: “לתת אפשרות למשפחות של שחקנים עם ילדים או כאלה שצפויים ללדת, להגיע – אם נסכים לבועה”.

ים מדר (חגי מיכאלי)

המכתב של המנהלת לגבי הבועה

על פי המסמך, מדובר בפנייה רשמית לגורמים שונים באירופה, כשהגורמים הללו הם בולגריה, סרביה ולטביה, מדינות מארחות, להגיש הצעות לאירוח שלבי ההכרעה של הליגה בסביבה סגורה ומבוקרת. עוד נודע ל-ONE שמשרד התרבות הקציב 2.5 מיליון אירו תקציב לאירוע הזה.

הפורמט המוצע כולל ריכוז של כל 14 קבוצות הליגה במתחם אחד, יחד עם אנשי צוות, שופטים וצוותי שידור, לתקופה של כ-60 ימים. מתוכם, כ-45 ימים יוקדשו למשחקים, כאשר המטרה היא לשמור על רציפות ספורטיבית, בטיחות השחקנים ואיכות שידור גבוהה.