"הקאמפ נואו כמו דיסנילנד": בארסה תשווה שיא?

ברצלונה הפכה את הקאמפ נואו למבצר וכעת עומדת בפני הזדמנות להיכנס לספרי ההיסטוריה. הקבוצה של האנזי פליק תארח את ראיו וייקאנו ב-15:00 (שידור חי בערוץ ONE), כשהיא מושלמת בבית בליגה עם 14 ניצחונות מ-14 משחקים - נתון נדיר שמציב אותה על סף השוואת שיאים היסטוריים מהמאה הקודמת.

מאז החזרה לקאמפ נואו עם 0:4 על אתלטיק בילבאו, הקטלונים ניצחו 13 מתוך 13 משחקים בכל המסגרות באצטדיון. בליגה בלבד, מדובר במאזן מרשים של 46 שערי זכות מול שמונה ספיגות בלבד, כאשר בכל המסגרות המספרים עומדים על 46 שערים לזכות ותשעה נגד. “הקאמפ נואו הוא כמו דיסנילנד”, נכתב בעיתון ‘מונדו דפורטיבו’.

ניצחון נוסף ישווה רצף של 15 ניצחונות ביתיים העונה: היא נפתחה עם שני ניצחונות באצטדיון יוהאן קרויף, לאחר מכן שלושה במונז’ואיק ואז עוד תשעה בקאמפ נואו. אם אכן בארסה תנצח, היא תשווה שיא שנרשם לאחרונה בשנות ה-50 וה-60.

יציעי הקאמפ נואו (רויטרס)

ליתר דיוק, זה קרה בעונות 1952/53 עם המאמן פרדיננד דאוצ’יק, וב-1958/59 ו-1959/60 תחת הלניו הררה, אז בארסה רשמה 15 ניצחונות ביתיים ברצף. יש לציין שבשלושת המקרים הללו, היו בליגה רק 16 קבוצות ו-15 משחקים ביתיים.

בארסה תלחיץ את ריאל?

מעבר לשיאים, המשחק מגיע בעיתוי קריטי במיוחד במאבק האליפות. ברצלונה מוליכה את הטבלה עם 70 נקודות, ארבע יותר מריאל מדריד, וניצחון יפעיל לחץ כבד על הבלאנקוס לפני הדרבי מול אתלטיקו ב-22:00.

ז’ואן גארסיה כשיר וצפוי לפתוח, בעוד אריק גארסיה לא ייכלל בהרכב בשל עומס. בחלק הקדמי צפויות רוטציות, כשפראן טורס עשוי לקבל הזדמנות, לצד המשך שילובו של מרקוס רשפורד. “אנחנו רוצים להמשיך באותה דרך ולנצל את המומנטום”, הבהיר פליק, כשברקע גם הלו”ז הצפוף שממתין לאחר הפגרה - כולל מפגשים מול אתלטיקו מדריד, אספניול וריאל מדריד - מה שהופך כל נקודה כעת לקריטית במיוחד.