ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

"הקאמפ נואו כמו דיסנילנד": בארסה תשווה שיא?

הקטלונים יארחו ב-15:00 את ראיו (חי בערוץ ONE) ויוכלו להגיע ל-15 ניצחונות ביתיים העונה - משהו שלא קרה משנות ה-50 וה-60. פראן טורס עשוי לפתוח

שחקני ברצלונה בקאמפ נואו (רויטרס)
ברצלונה הפכה את הקאמפ נואו למבצר וכעת עומדת בפני הזדמנות להיכנס לספרי ההיסטוריה. הקבוצה של האנזי פליק תארח את ראיו וייקאנו ב-15:00 (שידור חי בערוץ ONE), כשהיא מושלמת בבית בליגה עם 14 ניצחונות מ-14 משחקים - נתון נדיר שמציב אותה על סף השוואת שיאים היסטוריים מהמאה הקודמת.

מאז החזרה לקאמפ נואו עם 0:4 על אתלטיק בילבאו, הקטלונים ניצחו 13 מתוך 13 משחקים בכל המסגרות באצטדיון. בליגה בלבד, מדובר במאזן מרשים של 46 שערי זכות מול שמונה ספיגות בלבד, כאשר בכל המסגרות המספרים עומדים על 46 שערים לזכות ותשעה נגד. “הקאמפ נואו הוא כמו דיסנילנד”, נכתב בעיתון ‘מונדו דפורטיבו’.

ניצחון נוסף ישווה רצף של 15 ניצחונות ביתיים העונה: היא נפתחה עם שני ניצחונות באצטדיון יוהאן קרויף, לאחר מכן שלושה במונז’ואיק ואז עוד תשעה בקאמפ נואו. אם אכן בארסה תנצח, היא תשווה שיא שנרשם לאחרונה בשנות ה-50 וה-60.

ליתר דיוק, זה קרה בעונות 1952/53 עם המאמן פרדיננד דאוצ’יק, וב-1958/59 ו-1959/60 תחת הלניו הררה, אז בארסה רשמה 15 ניצחונות ביתיים ברצף. יש לציין שבשלושת המקרים הללו, היו בליגה רק 16 קבוצות ו-15 משחקים ביתיים.

בארסה תלחיץ את ריאל?

מעבר לשיאים, המשחק מגיע בעיתוי קריטי במיוחד במאבק האליפות. ברצלונה מוליכה את הטבלה עם 70 נקודות, ארבע יותר מריאל מדריד, וניצחון יפעיל לחץ כבד על הבלאנקוס לפני הדרבי מול אתלטיקו ב-22:00.

נקמה מתוקה: בארסה עם 2:5 מרשים על סביליה

ז’ואן גארסיה כשיר וצפוי לפתוח, בעוד אריק גארסיה לא ייכלל בהרכב בשל עומס. בחלק הקדמי צפויות רוטציות, כשפראן טורס עשוי לקבל הזדמנות, לצד המשך שילובו של מרקוס רשפורד. “אנחנו רוצים להמשיך באותה דרך ולנצל את המומנטום”, הבהיר פליק, כשברקע גם הלו”ז הצפוף שממתין לאחר הפגרה - כולל מפגשים מול אתלטיקו מדריד, אספניול וריאל מדריד - מה שהופך כל נקודה כעת לקריטית במיוחד.

