22/03/2026 18:30
ויקטור גיוקרש אחרי הכדור (רויטרס)
בעוד שהשתיים עדיין נאבקות אחת נגד השנייה בכל הכוח על האליפות בפרמייר ליג, ארסנל ומנצ’סטר סיטי עוצרות לרגע הערב (ראשון) את המרוץ הארוך בליגה כשבשעה זו הן נפגשות ראש בראש בגמר ענק על תואר אחר – גביע הליגה האנגלי, עם התמודדות לוהטת שנערכת באצטדיון וומבלי.
התותחנים הגיעו להתמודדות בכושר טוב עם 14 משחקים רצופים ללא הפסד בכל המסגרות, כולל שני ניצחונות רצופים מבלי לספוג ואחרי שהעפילו לרבע גמר ליגת האלופות. החבורה של מיקל ארטטה עדיין חיה בכל המפעלים וזכייה היום על חשבונם של הסיטיזנס יכולה להעניק לה בוסט נוסף לקראת המאני טיים של העונה.
בצד השני, התכולים כמעט במצב ההפוך. פפ גווארדיולה וחניכיו נכנעו גם השנה לריאל מדריד בצ’מפיונס והודחו בשלב שמינית הגמר. עוד לפני כן, מלבד 1:3 על ניוקאסל בגביע הליגה, הם רשמו שתי תוצאות תיקו רצופות בפרמייר ליג. ניצחון כאן משמעותו לא רק הנפה וזיקוקים, אלא גם חזרה למסלול ובדומה ללונדונים, הוא עשוי להעניק לקבוצה ממנצ’סטר דם חדש בשלבים המכריעים של 2025/26.
מבחינת גביע הליגה האנגלי, הנתונים נוטים יותר לטובת סיטי בשנים האחרונות, כשזו זכתה במפעל לא פחות מארבע עונות רצופות בין 17/18 ל-20/21, כולל 0:3 על ארסנל בזכייה הראשונה של אותו הרצף. אותו הפסד היווה את ההופעה האחרונה של התותחנים במעמד הגמר של המפעל, עד עכשיו, בצורת של שש שנים, כשההנפה האחרונה הייתה אי שם ב-92/93. העונה אגב סיטי עלתה לגמר אחרי שגברה על ניוקאסל בחצי הגמר, בעוד ארסנל הדיחה את צ’לסי.
ומה אומרת ההיסטוריה הכללית? זו תהיה ההתמודדות ה-215 בין האדומים מלונדון לתכולים ממנצ’סטר. ארסנל ניצחה 101 פעמים, ולסיטי יש 65 ניצחונות, בעוד 48 משחקים הסתיימו ללא הכרעה. תיקו הפעם, יוביל להארכה ואם גם שם לא תתקבל זהות המנצחת, נעבור לדו קרב פנדלים.
מחצית שניה
'72
- כדור נייח הוגבה לרחבה, קלאפיורי הגיע ראשון ונגח למסגרת, אך טראפורד היה במקום וקלט
'69
- בן ווייט ספג כרטיס צהוב
'66
- גם נוני מדואקה נכנס במקום קאי האברץ
'66
- חילוף כפול של ארטטה. הינקאפי יצא, קלאפיורי נכנס במקומו
'64
- שער! מנצ׳סטר סיטי עלתה ל-0:2: עוד התקפה נהדרת הסתיימה באגף הימני, נונייס הקפיץ לרחבה ואוריילי נגח מקרוב לרשת. צמד גדול למגן תוך ארבע דקות
'60
- שער! מנצ׳סטר סיטי עלתה ל-0:1: התכולים עלו נהדר מההפסקה ותרגמו זאת לשער מוצדק. צ׳רקי הוציא הגבהה מהאגף לכיוון רחבת החמש, קפה יצא וכבר קלט את הכדור, אך השמיט ישר לראשו של אוריילי שמקרוב נגח פנימה
'56
- שוב סמאניו ניסה את מזלו מחוץ לרחבה, אך הכדור שלו לא היה במסגרת
'52
- סמאניו ניסה לסובב מזווית אלכסונית, אך הכדור שלו חלף הרחק מהמסגרת
'51
- קפה יצא רע מאוד לכדור ארוך ופספס אותו, דוקו השתלט באגף, אך נעצר על ידי השוער שביצע עבירה מחוץ לרחבה. השופט הסתפק בצהוב
מחצית ראשונה
'44
- ממש על סף הירידה להפסקה הגיע המצב האמיתי הראשון של סיטי במשחק. סמאניו פרץ טוב באגף, הקפיץ לרחבה כדור שהגיע להולאנד, שמקרוב נגח מעל השער
'38
- תרגיל יפה והרמה טוב של סאקה בקרן, הגיעה לראשו של הינקאפי שממצב טוב נגח החוצה
'32
- עבדוקודיר חוסאנוב ספג כרטיס צהוב
'25
- 25 דקות של כדורגל חלפו והמשחק לא מתרומם. מלבד התקפה אחת מסוכנת של ארסנל שתי הקבוצות לא הגיעו למצבים ממשיים
'16
- פיירו הינקאפי ספג כרטיס צהוב
'7
- הזדמנות ראשונה וכפולה לארסנל. התקפה מושלמת הובילה את הכדור להאברץ במצב של אחד על אחד מול טראפורד, הקשר מזווית קשה בעט על גופו של השוער. הריבואנד הגיע לסאקה שבעט אך שוב טראפורד הדף
'1
- השופט פיטר בנקס הוציא את המשחק לדרך!