ויקטור גיוקרש אחרי הכדור (רויטרס)

בעוד שהשתיים עדיין נאבקות אחת נגד השנייה בכל הכוח על האליפות בפרמייר ליג, ארסנל ומנצ’סטר סיטי עוצרות לרגע הערב (ראשון) את המרוץ הארוך בליגה כשבשעה זו הן נפגשות ראש בראש בגמר ענק על תואר אחר – גביע הליגה האנגלי, עם התמודדות לוהטת שנערכת באצטדיון וומבלי.

התותחנים הגיעו להתמודדות בכושר טוב עם 14 משחקים רצופים ללא הפסד בכל המסגרות, כולל שני ניצחונות רצופים מבלי לספוג ואחרי שהעפילו לרבע גמר ליגת האלופות. החבורה של מיקל ארטטה עדיין חיה בכל המפעלים וזכייה היום על חשבונם של הסיטיזנס יכולה להעניק לה בוסט נוסף לקראת המאני טיים של העונה.

בצד השני, התכולים כמעט במצב ההפוך. פפ גווארדיולה וחניכיו נכנעו גם השנה לריאל מדריד בצ’מפיונס והודחו בשלב שמינית הגמר. עוד לפני כן, מלבד 1:3 על ניוקאסל בגביע הליגה, הם רשמו שתי תוצאות תיקו רצופות בפרמייר ליג. ניצחון כאן משמעותו לא רק הנפה וזיקוקים, אלא גם חזרה למסלול ובדומה ללונדונים, הוא עשוי להעניק לקבוצה ממנצ’סטר דם חדש בשלבים המכריעים של 2025/26.

מבחינת גביע הליגה האנגלי, הנתונים נוטים יותר לטובת סיטי בשנים האחרונות, כשזו זכתה במפעל לא פחות מארבע עונות רצופות בין 17/18 ל-20/21, כולל 0:3 על ארסנל בזכייה הראשונה של אותו הרצף. אותו הפסד היווה את ההופעה האחרונה של התותחנים במעמד הגמר של המפעל, עד עכשיו, בצורת של שש שנים, כשההנפה האחרונה הייתה אי שם ב-92/93. העונה אגב סיטי עלתה לגמר אחרי שגברה על ניוקאסל בחצי הגמר, בעוד ארסנל הדיחה את צ’לסי.

ומה אומרת ההיסטוריה הכללית? זו תהיה ההתמודדות ה-215 בין האדומים מלונדון לתכולים ממנצ’סטר. ארסנל ניצחה 101 פעמים, ולסיטי יש 65 ניצחונות, בעוד 48 משחקים הסתיימו ללא הכרעה. תיקו הפעם, יוביל להארכה ואם גם שם לא תתקבל זהות המנצחת, נעבור לדו קרב פנדלים.