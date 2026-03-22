יום שישי, 27.03.2026 שעה 01:45

שחקני מנ׳צסטר סיטי מניפים את הגביע (רויטרס)

סיטי גברה 0:2 על ארסנל וזכתה בגביע הליגה

התותחנים לא הופיעו וסיפקו משחק חלש, מנגד התכולים זכו בתואר ראשון לעונה, ויקוו לצאת לדרך חדשה. אוריילי השלים צמד תוך 4 דקות והכריע את המשחק

מערכת ONE | 22/03/2026 18:30
יום ראשון, 22/03/2026, 18:30אצטדיון וומבליגביע הליגה האנגלי - גמר
מנצ'סטר סיטי
הסתיים
0 2
שופט: פיטר בנקס
ארסנל
הרכבים וציונים
 
 

התואר הראשון של העונה באנגליה נצבע הערב (ראשון) בתכלת, לאחר שמנצ'סטר סיטי גברה 0:2 על ארסנל בגמר גביע הליגה בוומבלי. בעוד שהתותחנים צועדים בבטחה לעבר אליפות הפרמיירליג עם פער של תשע נקודות בפסגה, החלום שלהם על קוואדרופל היסטורי התנפץ מול החבורה של פפ גווארדיולה.

המאמן הקטלוני הצליח סוף סוף לשבור את הרצף הרע מול מיקל ארטטה אחרי שישה משחקים ללא ניצחון, והוביל את הסיטיזנס לזכייה תשיעית בתולדותיה במפעל, מרחק תואר אחד בלבד מהשיאנית ליברפול.

שחקני מנ׳צסטר סיטי מאושרים עם הגביע (רויטרס)

המחצית הראשונה הייתה חלשה מאוד מצד שתי הקבוצות, כשארסנל הייתה מעט מסוכנת יותר, והגיעה למספר מצבים קורצים, אך נתקלה ביום מצוין של שוער המשנה של סיטי, ג'יימס טראפורד.

לחצי השני הייתה רק קבוצה אחת שעלתה למגרש. התכולים השתלטו על הקצב, תקפו ללא הרף והמפנה הגיע בדקה ה-60, כשדווקא בצד השני רשם שוער המשנה של הלונדונים, קפה אריסבלאגה, שגיאה קשה שאפשרה לניקו אוריילי לכבוש את הראשון של סיטי.

ארבע דקות בלבד חלפו והכישרון בן ה-21 השלים צמד אישי בנגיחה מבישול של מתאוס נונייס, שסגר סופית את הסיפור והשאיר את ארסנל עם הגעגועים לגביע בו לא זכתה מאז 1993.

איש המשחק, ניקו אוריילי, עם הגביע (רויטרס)

למרות חגיגות הזכייה של סיטי, לשתי הקבוצות אין יותר מדי זמן לנוח. ב-19 באפריל הן ייפגשו שוב באיתיחאד לקרב שעשוי להכריע את גורל העונה כולה. הניצחון הערב מעניק לסיטי זריקת מרץ אדירה וביטחון שאפשר להכניע את המוליכה, בעוד שארסנל תצטרך להוכיח שההפסד הזה הוא רק מעידה קלה בדרך לתואר החשוב באמת.

מחצית שניה
שחקני מנצ׳סטר סיטי מאושרים בסיום (רויטרס)
שחקני ארסנל מאוכזבים בסיום (רויטרס)
  • '90+4
  • החלטת שופט
  • המשחק נגמר! מנצ׳סטר סיטי ניצחה 0:2 בסיום וזכתה בגביע הליגה
ראיין צ׳רקי ופפ גווארדיולה (רויטרס)
  • '90
  • חילוף
  • חילוף בסיטי. צ׳רקי פינה את מקומו לפיל פודן
  • '88
  • החמצה
  • הגבהה לרחבה הגיעה לז׳זוס שממצב לא פשוט נגח טוב מעל טראפורד, אך נעצר במשקוף
הכדור נעצר במשקוף של טראפורד (רויטרס)
  • '82
  • חילוף
  • גבריאל ז׳זוס נכנס במקום בן ווייט
  • '82
  • חילוף
  • עוד חילוף כפול בארסנל. מרטינלי נכנס במקום טרוסאר
מיקל ארטטה מיואש (רויטרס)
  • '78
  • החמצה
  • שוב קלאפיורי עם איום מסוכן בעט נהדר מהאוויר, אך נעצר רק בעמוד
וויליאם סאליבה בפעולה (רויטרס)
  • '72
  • החמצה
  • כדור נייח הוגבה לרחבה, קלאפיורי הגיע ראשון ונגח למסגרת, אך טראפורד היה במקום וקלט
  • '69
  • כרטיס צהוב
  • בן ווייט ספג כרטיס צהוב
מיקל ארטטה (רויטרס)
  • '66
  • חילוף
  • גם נוני מדואקה נכנס במקום קאי האברץ
  • '66
  • חילוף
  • חילוף כפול של ארטטה. הינקאפי יצא, קלאפיורי נכנס במקומו
שחקני ארסנל מאוכזבים (רויטרס)
ניקו אוריילי וראין צ׳רקי בטירוף (רויטרס)
ניקו אוריילי מאושר (רויטרס)
שחקני מנצ׳סטר סיטי מאושרים (רויטרס)
  • '64
  • שער
  • שער! מנצ׳סטר סיטי עלתה ל-0:2: עוד התקפה נהדרת הסתיימה באגף הימני, נונייס הקפיץ לרחבה ואוריילי נגח מקרוב לרשת. צמד גדול למגן תוך ארבע דקות
ניקו אוריילי כובש (רויטרס)
אכזבה בארסנל (רויטרס)
חגיגה גדולה במנצ׳סטר סיטי (רויטרס)
ניקו אוריילי מאושר (רויטרס)
שחקני מנצ׳סטר סיטי בטירוף (רויטרס)
  • '60
  • שער
  • שער! מנצ׳סטר סיטי עלתה ל-0:1: התכולים עלו נהדר מההפסקה ותרגמו זאת לשער מוצדק. צ׳רקי הוציא הגבהה מהאגף לכיוון רחבת החמש, קפה יצא וכבר קלט את הכדור, אך השמיט ישר לראשו של אוריילי שמקרוב נגח פנימה
ניקו אוריילי כובש מקרוב (רויטרס)
  • '56
  • החמצה
  • שוב סמאניו ניסה את מזלו מחוץ לרחבה, אך הכדור שלו לא היה במסגרת
ניקו אוריילי מחלץ (רויטרס)
  • '52
  • החמצה
  • סמאניו ניסה לסובב מזווית אלכסונית, אך הכדור שלו חלף הרחק מהמסגרת
קפה אריסבלאגה מבצע עבירה על ג׳רמי דוקו (רויטרס)
  • '51
  • כרטיס צהוב
  • קפה יצא רע מאוד לכדור ארוך ופספס אותו, דוקו השתלט באגף, אך נעצר על ידי השוער שביצע עבירה מחוץ לרחבה. השופט הסתפק בצהוב
מחצית ראשונה
ארלינג הולאנד עם הכדור (רויטרס)
  • '44
  • החמצה
  • ממש על סף הירידה להפסקה הגיע המצב האמיתי הראשון של סיטי במשחק. סמאניו פרץ טוב באגף, הקפיץ לרחבה כדור שהגיע להולאנד, שמקרוב נגח מעל השער
בוקאיו סאקה בפעולה (רויטרס)
  • '38
  • החמצה
  • תרגיל יפה והרמה טוב של סאקה בקרן, הגיעה לראשו של הינקאפי שממצב טוב נגח החוצה
ארלינג הולאנד ודקלין רייס במאבק (רויטרס)
  • '32
  • כרטיס צהוב
  • עבדוקודיר חוסאנוב ספג כרטיס צהוב
  • '25
  • אחר
  • 25 דקות של כדורגל חלפו והמשחק לא מתרומם. מלבד התקפה אחת מסוכנת של ארסנל שתי הקבוצות לא הגיעו למצבים ממשיים
אנטואן סמאניו בפעולה (רויטרס)
  • '16
  • כרטיס צהוב
  • פיירו הינקאפי ספג כרטיס צהוב
קאי האברץ בפעולה (רויטרס)
  • '7
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה וכפולה לארסנל. התקפה מושלמת הובילה את הכדור להאברץ במצב של אחד על אחד מול טראפורד, הקשר מזווית קשה בעט על גופו של השוער. הריבואנד הגיע לסאקה שבעט אך שוב טראפורד הדף
ג׳יימס טראפורד מונע מבוקאיו סאקה להבקיע (רויטרס)
קאי האברץ נעצר (רויטרס)
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט פיטר בנקס הוציא את המשחק לדרך!
שחקני מנצ׳סטר סיטי וארסנל (רויטרס)
אוהדי מנצ׳סטר סיטי (רויטרס)
אוהדי ארסנל (רויטרס)
