סיטי גברה 0:2 על ארסנל וזכתה בגביע הליגה

התואר הראשון של העונה באנגליה נצבע הערב (ראשון) בתכלת, לאחר שמנצ'סטר סיטי גברה 0:2 על ארסנל בגמר גביע הליגה בוומבלי. בעוד שהתותחנים צועדים בבטחה לעבר אליפות הפרמיירליג עם פער של תשע נקודות בפסגה, החלום שלהם על קוואדרופל היסטורי התנפץ מול החבורה של פפ גווארדיולה.

המאמן הקטלוני הצליח סוף סוף לשבור את הרצף הרע מול מיקל ארטטה אחרי שישה משחקים ללא ניצחון, והוביל את הסיטיזנס לזכייה תשיעית בתולדותיה במפעל, מרחק תואר אחד בלבד מהשיאנית ליברפול.

שחקני מנ׳צסטר סיטי מאושרים עם הגביע (רויטרס)

המחצית הראשונה הייתה חלשה מאוד מצד שתי הקבוצות, כשארסנל הייתה מעט מסוכנת יותר, והגיעה למספר מצבים קורצים, אך נתקלה ביום מצוין של שוער המשנה של סיטי, ג'יימס טראפורד.

לחצי השני הייתה רק קבוצה אחת שעלתה למגרש. התכולים השתלטו על הקצב, תקפו ללא הרף והמפנה הגיע בדקה ה-60, כשדווקא בצד השני רשם שוער המשנה של הלונדונים, קפה אריסבלאגה, שגיאה קשה שאפשרה לניקו אוריילי לכבוש את הראשון של סיטי.

ארבע דקות בלבד חלפו והכישרון בן ה-21 השלים צמד אישי בנגיחה מבישול של מתאוס נונייס, שסגר סופית את הסיפור והשאיר את ארסנל עם הגעגועים לגביע בו לא זכתה מאז 1993.

איש המשחק, ניקו אוריילי, עם הגביע (רויטרס)

למרות חגיגות הזכייה של סיטי, לשתי הקבוצות אין יותר מדי זמן לנוח. ב-19 באפריל הן ייפגשו שוב באיתיחאד לקרב שעשוי להכריע את גורל העונה כולה. הניצחון הערב מעניק לסיטי זריקת מרץ אדירה וביטחון שאפשר להכניע את המוליכה, בעוד שארסנל תצטרך להוכיח שההפסד הזה הוא רק מעידה קלה בדרך לתואר החשוב באמת.