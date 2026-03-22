סיטי גברה 0:2 על ארסנל וזכתה בגביע הליגה

התואר הראשון של העונה באנגליה נצבע הערב (ראשון) בתכלת, לאחר שמנצ'סטר סיטי גברה 0:2 על ארסנל בגמר גביע הליגה בוומבלי. בעוד שהתותחנים צועדים בבטחה לעבר אליפות הפרמיירליג עם פער של תשע נקודות בפסגה, החלום שלהם על קוואדרופל היסטורי התנפץ מול החבורה של פפ גווארדיולה.
המאמן הקטלוני הצליח סוף סוף לשבור את הרצף הרע מול מיקל ארטטה אחרי שישה משחקים ללא ניצחון, והוביל את הסיטיזנס לזכייה תשיעית בתולדותיה במפעל, מרחק תואר אחד בלבד מהשיאנית ליברפול.
המחצית הראשונה הייתה חלשה מאוד מצד שתי הקבוצות, כשארסנל הייתה מעט מסוכנת יותר, והגיעה למספר מצבים קורצים, אך נתקלה ביום מצוין של שוער המשנה של סיטי, ג'יימס טראפורד.
לחצי השני הייתה רק קבוצה אחת שעלתה למגרש. התכולים השתלטו על הקצב, תקפו ללא הרף והמפנה הגיע בדקה ה-60, כשדווקא בצד השני רשם שוער המשנה של הלונדונים, קפה אריסבלאגה, שגיאה קשה שאפשרה לניקו אוריילי לכבוש את הראשון של סיטי.
ארבע דקות בלבד חלפו והכישרון בן ה-21 השלים צמד אישי בנגיחה מבישול של מתאוס נונייס, שסגר סופית את הסיפור והשאיר את ארסנל עם הגעגועים לגביע בו לא זכתה מאז 1993.
למרות חגיגות הזכייה של סיטי, לשתי הקבוצות אין יותר מדי זמן לנוח. ב-19 באפריל הן ייפגשו שוב באיתיחאד לקרב שעשוי להכריע את גורל העונה כולה. הניצחון הערב מעניק לסיטי זריקת מרץ אדירה וביטחון שאפשר להכניע את המוליכה, בעוד שארסנל תצטרך להוכיח שההפסד הזה הוא רק מעידה קלה בדרך לתואר החשוב באמת.
מחצית שניה
'90+4
- המשחק נגמר! מנצ׳סטר סיטי ניצחה 0:2 בסיום וזכתה בגביע הליגה
'90
- חילוף בסיטי. צ׳רקי פינה את מקומו לפיל פודן
'88
- הגבהה לרחבה הגיעה לז׳זוס שממצב לא פשוט נגח טוב מעל טראפורד, אך נעצר במשקוף
'82
- גבריאל ז׳זוס נכנס במקום בן ווייט
'82
- עוד חילוף כפול בארסנל. מרטינלי נכנס במקום טרוסאר
'78
- שוב קלאפיורי עם איום מסוכן בעט נהדר מהאוויר, אך נעצר רק בעמוד
'72
- כדור נייח הוגבה לרחבה, קלאפיורי הגיע ראשון ונגח למסגרת, אך טראפורד היה במקום וקלט
'69
- בן ווייט ספג כרטיס צהוב
'66
- גם נוני מדואקה נכנס במקום קאי האברץ
-
'66
- חילוף כפול של ארטטה. הינקאפי יצא, קלאפיורי נכנס במקומו
'64
- שער! מנצ׳סטר סיטי עלתה ל-0:2: עוד התקפה נהדרת הסתיימה באגף הימני, נונייס הקפיץ לרחבה ואוריילי נגח מקרוב לרשת. צמד גדול למגן תוך ארבע דקות
'60
- שער! מנצ׳סטר סיטי עלתה ל-0:1: התכולים עלו נהדר מההפסקה ותרגמו זאת לשער מוצדק. צ׳רקי הוציא הגבהה מהאגף לכיוון רחבת החמש, קפה יצא וכבר קלט את הכדור, אך השמיט ישר לראשו של אוריילי שמקרוב נגח פנימה
'56
- שוב סמאניו ניסה את מזלו מחוץ לרחבה, אך הכדור שלו לא היה במסגרת
'52
- סמאניו ניסה לסובב מזווית אלכסונית, אך הכדור שלו חלף הרחק מהמסגרת
'51
- קפה יצא רע מאוד לכדור ארוך ופספס אותו, דוקו השתלט באגף, אך נעצר על ידי השוער שביצע עבירה מחוץ לרחבה. השופט הסתפק בצהוב
מחצית ראשונה
'44
- ממש על סף הירידה להפסקה הגיע המצב האמיתי הראשון של סיטי במשחק. סמאניו פרץ טוב באגף, הקפיץ לרחבה כדור שהגיע להולאנד, שמקרוב נגח מעל השער
'38
- תרגיל יפה והרמה טוב של סאקה בקרן, הגיעה לראשו של הינקאפי שממצב טוב נגח החוצה
'32
- עבדוקודיר חוסאנוב ספג כרטיס צהוב
'25
- 25 דקות של כדורגל חלפו והמשחק לא מתרומם. מלבד התקפה אחת מסוכנת של ארסנל שתי הקבוצות לא הגיעו למצבים ממשיים
'16
- פיירו הינקאפי ספג כרטיס צהוב
'7
- הזדמנות ראשונה וכפולה לארסנל. התקפה מושלמת הובילה את הכדור להאברץ במצב של אחד על אחד מול טראפורד, הקשר מזווית קשה בעט על גופו של השוער. הריבואנד הגיע לסאקה שבעט אך שוב טראפורד הדף
'1
- השופט פיטר בנקס הוציא את המשחק לדרך!