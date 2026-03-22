הצפי לחזרת המגרש של שעריים לתקינות - כחודש

המגרש ברחובות שהדשא שלו ניזוק בשישי האחרון מחלקי טיל איראני, לא יחזור לפעילות עד אפריל. יו"ר הקבוצה: "גם הצנרת והשערים נפגעו. עובדים על זה"

הפגיעה במגרש בשעריים (מכבי שעריים)
עם בוקר יום ראשון החל מני סויסה, יו”ר מכבי שעריים, להעריך את הנזק שנגרם במגרש הכדורגל בשעריים, רחובות. ביום שישי האחרון, כזכור, הדשא נפגע מחלקי טיל איראני, מה שגרם לנזק לא מבוטל במגרש. "ידענו שזו נפילה, רק לא תיארתי שכל כך קרוב", ציין גיא משפתי בפני ONE, אחד מהנוכחים על כר הדשא, בעת אימון אקדמיית כדורגל.

בשונה מהפגיעה במגרש הסינתטי 'שפירא' בנתניה, מפגע שטופל יום למוחרת, האירוע בשעריים מורכב הרבה יותר. לא רק שחלק מהדשא ניזוק, גם הצנרת בתוך האדמה נפגעה וכך גם השער שהיה קרוב לאירוע, לצד הגדרות סביב. "הדשא נפגע, הצנרת והשערים. הפעילות תחזור בעוד חודש, אנחנו עובדים על זה. נצטרך להזמין שמאי לאמוד את הנזק", ציין מני סויסה בפני ONE.

בתוך כך, נשמע מני אופטימי בדבר ההחלטה שתגיע מצד ההתאחדות בדבר גורל הליגות הנמוכות, במיוחד כשחושבים על מכבי שעריים, קבוצתו, שנמצאת במקום ה-15 בליגה ב' דרום ב' ולה נקודה אחת בלבד, מה שאומר שאם הליגה ממשיכה, ככל הנראה ותרד הקבוצה ליגה. באם ההתאחדות תחליט כי ישנן רק עולות השנה, ייתכן והיורדות יוקפאו ומי שתהנה מכך, בין היתר, זו שעריים.

רסיס פגע במגרש של מכבי שעריים

“פתאום בום ונפער בור, רק הדשא נפגע”

כזכור, עוד ל-ONE סיפר סויסה ביום הפגיעה: “זה קרה כשילדים מתאמנים כאן וכולם נכנסו לממ״ד עם הישמע ההתרעה. פתאום בום גדול ונפער בור. כולם בסדר, רק הדשא נפגע”. אריאל משיח, מאמן הבוגרים של מכבי שעריים, הוסיף: “זה רק מראה עד כמה מסוכן לחזור בעת לחימה. צריך להמתין שאף אחד לא ייפגע חלילה”.

