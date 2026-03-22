היחסים ב-Winner לדרבי של מדריד ולברצלונה

איזה יום מחכה לנו בכדורגל האירופי: ריאל ואתלטיקו מדריד ייפגשו לעימות חזיתי מסקרן בדרבי הגדול של העיר (22:00, שידור חי בערוץ ONE), עוד לפני כן ברצלונה תארח את ראיו וייקאנו כבר ב-15:00 (חי ב-ONE), ב-19:30 אתלטיק בילבאו תפגוש את בטיס (חי ב-ONE), ובין לבין יש גם את גמר גביע הליגה באנגליה בין ארסנל למנצ’סטר סיטי (18:30).

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן.

ריאל – אתלטיקו

ריאל פייבוריטית לניצחון בסנטיאגו ברנבאו עם יחס של פי 1.8 לניצחון על היריבה העירונית. מי שמאמין שאתלטיקו תהיה זו שתחגוג בביתה של היריבה המושבעת ויחזה את העתיד, יכניס לכיסו פי 3.55 מסכום ההימור. ומה במקרה של תיקו? היחס לכך הוא פי 3.7.

ברצלונה – ראיו

בארסה כמובן פייבוריטית הרבה יותר לניצחון על ראיו. הקטלונים קיבלו יחס של פי 1.2, בעוד מי שיילך על הפתעה עם ניצחון של הקבוצה משכונת וייקאס במדריד וזה מה שיקרה, ירוויח פי 8.8 מהסכום. היחס לתיקו הוא פי 6.

ראפיניה ולאמין ימאל (רויטרס)

בילבאו – בטיס

בילבאו מועמדת לניצחון על בטיס עם יחס של פי 2.05. אם דווקא היריבה תנצח, מי שיהמר על כך ירוויח פי 3.15 מהסכום, בעוד היחס לתיקו הוא פי 3.2.

ארסנל – סיטי

במעבר לאנגליה, ארסנל קיבלה יחס של פי 2.1 לניצחון ב-90 דקות וזכייה בגביע הליגה. מנגד, סיטי קיבלה יחס של פי 2.85, ואילו במקרה שהמשחק לא יוכרע ב-90 דקות, היחס לכך הוא פי 2.85.