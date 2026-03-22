יום חמישי, 26.03.2026 שעה 11:17
שונות  >> היחס החם

היחסים ב-Winner לדרבי של מדריד ולברצלונה

ריאל קיבלה יחס של פי 1.8 לניצחון בדרבי ב-22:00 (חי בערוץ ONE) לעומת פי 3.55 ליריבה. הקטלונים פייבוריטיים מול ראיו. וגם: ארסנל - סיטי בגמר

|
קיליאן אמבפה וחוליאן אלברס (IMAGO)
איזה יום מחכה לנו בכדורגל האירופי: ריאל ואתלטיקו מדריד ייפגשו לעימות חזיתי מסקרן בדרבי הגדול של העיר (22:00, שידור חי בערוץ ONE), עוד לפני כן ברצלונה תארח את ראיו וייקאנו כבר ב-15:00 (חי ב-ONE), ב-19:30 אתלטיק בילבאו תפגוש את בטיס (חי ב-ONE), ובין לבין יש גם את גמר גביע הליגה באנגליה בין ארסנל למנצ’סטר סיטי (18:30).

ריאל – אתלטיקו

ריאל פייבוריטית לניצחון בסנטיאגו ברנבאו עם יחס של פי 1.8 לניצחון על היריבה העירונית. מי שמאמין שאתלטיקו תהיה זו שתחגוג בביתה של היריבה המושבעת ויחזה את העתיד, יכניס לכיסו פי 3.55 מסכום ההימור. ומה במקרה של תיקו? היחס לכך הוא פי 3.7.

ברצלונה – ראיו

בארסה כמובן פייבוריטית הרבה יותר לניצחון על ראיו. הקטלונים קיבלו יחס של פי 1.2, בעוד מי שיילך על הפתעה עם ניצחון של הקבוצה משכונת וייקאס במדריד וזה מה שיקרה, ירוויח פי 8.8 מהסכום. היחס לתיקו הוא פי 6.

ראפיניה ולאמין ימאל (רויטרס)

בילבאו – בטיס

בילבאו מועמדת לניצחון על בטיס עם יחס של פי 2.05. אם דווקא היריבה תנצח, מי שיהמר על כך ירוויח פי 3.15 מהסכום, בעוד היחס לתיקו הוא פי 3.2.

מתקרבת לקו האדום: סביליה הפסידה לוולנסיה

ארסנל – סיטי

במעבר לאנגליה, ארסנל קיבלה יחס של פי 2.1 לניצחון ב-90 דקות וזכייה בגביע הליגה. מנגד, סיטי קיבלה יחס של פי 2.85, ואילו במקרה שהמשחק לא יוכרע ב-90 דקות, היחס לכך הוא פי 2.85.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */