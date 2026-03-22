יום ראשון, 22.03.2026 שעה 17:06
כדורגל ישראלי
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

המנהלת הודיעה על החזרה של ליגת העל ב-4.4

במנהלת הודיעו על חזרת ליגת העל וגם של הלאומית (ביום שלישי): "מחדשים את הליגות תוך עמידה בהנחיות פקע"ר". כלפון: "שמח שקיבלנו את אישור פקע"ר"

וארלה בועט (חגי מיכאלי)
מנהלת הליגות לכדורגל הודיעה היום (ראשון) על חזרת ליגת העל ביום שבת בשבוע הבא (4.4) תחת הכותרת: "מחדשים את הליגות תוך עמידה בהנחיות פיקוד העורף". אחרי ישיבת דירקטוריון המנהלת שנערכה הבוקר, הוצג בפני קבוצות הליגות המקצועניות מתווה החזרה למשחקים כפי שאושר על ידי פיקוד העורף.

עקרונות המתווה

בשלב ראשון ייערכו המשחקים עם בעלי תפקידים מצומצמים הנדרשים לקיום המשחק, כפי שאושרו על ידי פיקוד העורף וללא קהל וזאת בכדי לצמצם התקהלויות. הקבוצות וכלל המשתתפים יצטרכו לפעול תחת כללים קפדניים שמטרתם לשמור על שלום המשתתפים.

האצטדיונים אושרו לקיום משחקים רק לאחר בדיקה ייסודית ואישור של פקע״ר כי יש בהם מרחב מוגן תקני (ולא "הכי מוגן שיש" כפי שהיה במלחמת חרבות ברזל), אשר יכול להכיל את כל המשתתפים באופן שניתן להגיע אליו בזמן ההתגוננות המוגדר במיקום האצטדיון.

עבור האצטדיונים בהם המרחב המוגן התקני לא יכול להכיל את כל המשתתפים (למעלה מחצי מהאצטדיונים), יצאה המנהלת במבצע בזק המאפשר הצטיידות והוספת חדרי ממ״ד שאושרו כתקינים על ידי פקע״ר.

לבקשת המנהלת, משרד התרבות והספורט התגייס על מנת לסייע באופן משמעותי במימון הפרויקט וזאת על מנת שניתן יהיה לסייע במימון הפרויקט. ההצטיידות בפועל, לאחר כל תיאומי המנהלת תיעשה על ידי כל רשות מקומית המנהלת את האצטדיון הנמצא בשטחה.

במנהלת הודיעו: "רשויות שלא יפעלו להצבת את הממ״ד באופן מיידי, יביאו לפסילת האצטדיון והקבוצות המשחקות בו ייאלצו לעבור לשחק באצטדיונים חלופיים (יובהר כי לאחר התגייסות המנהלת כאמור אל מול כלל הגורמים, כל רשות שתשתף פעולה באופן מיידי תוכל להספיק להציב את המרחב המוגן עוד טרם קיום המשחקים).

"אצטדיון עכו לא אושר נכון למועד זה לקיום משחקים על ידי פקע״ר, בשל האיומים הביטחוניים על האיזור בו ממוקם האצטדיון”.

לוחות זמנים לחידוש המשחקים

ליגה לאומית: הליגה תחודש עם משחקי ההשלמה מהמחזור ה-25, ביום שלישי הקרוב 24.03.2026. יתר הקבוצות יחזרו לשחק עם משחקי המחזור ה-26, החל מיום שישי, 27.03.2026.

ליגת העל: הליגה תחודש עם משחקי המחזור ה-25, מיד לאחר פגרת הנבחרות בסופ״ש, 04.04.2026.

משחקי הליגות (כמו גם גביע המדינה), ישוחקו באופן רציף ואינטנסיבי מאד בסופי שבוע ובימי אמצע השבוע. הקבוצות והאצטדיונים התבקשו להיערך לכך, על כל המשמעויות המורכבות.

כלפון: הקבוצות יצטרכו לפעול תחת עומסים חסרי תקדים

יו"ר מנהלת הליגות, ארז כלפון, אמר: "אחרי הפסקה כפויה אני שמח שקיבלנו את אישור פיקוד העורף לחזרת המשחקים. החזרה אינה מושלמת ללא קהל ביציעים, במיוחד בעונה מוצלחת בה גדשו האוהדים את היציעים ונשברו שיאי ההגעה למשחקים.

”יחד עם זאת, בנסיבות הנוכחיות לצערנו לא ניתן לאפשר את הגעת הקהל באופן בטוח, אך אני מאמין כי הצפיה במשחקים תאפשר לכל אוהבי הכדורגל בישראל, קצת הפוגה ושינוי מאווירת היום יום הקשה.

חידוש הליגה בלוחות זמנים אלו, יאפשר את סיומה על המגרש באופן ספורטיבי, דבר ששמנו לנו כמטרה החל מפרוץ מבצע ‘שאגת הארי’. הקבוצות וכלל הגורמים יצטרכו לפעול תחת עומסים חסרי תקדים ותנאים שאינם אידיאלים ואני מצפה מכולם לשיתוף פעולה מלא ולערבות הדדית במיוחד בימים קשים אלה.

אני רוצה להודות לשר התרבות והספורט מיקי זוהר, למנכ"ל משרדו ואנשי המשרד על ההתגייסות המהירה, בסיוע ומימון פרויקט הצבת הממ״דים היבילים באצטדיונים. תודות גם לאנשי פיקוד העורף שעבדו מולנו 24 שעות ביממה מתוך הבנה לחשיבות חזרת הענף לפעילות וימשיכו ללוות אותנו במלחמה.

הצגנו היום לקבוצות את המתווה וביקשתי מכל בעל קבוצה לוודא כי תהיה הקפדה קפדנית ביותר של הנחיות פיקוד העורף, על מנת לוודא שמירה על שלום הנוכחים באצטדיונים. אני מייחל יחד עם כל תושבי ישראל לימים של שקט ומחזק את חיילי צה"ל ואת האזרחים בעורף".

ישיבת המנהלת

הוחלט שלא תהיה הצבעה בישיבה על חזרת המשחקים. במהלך הישיבה, הבעלים של מכבי בני ריינה, סעיד בסול, אמר: “זו אחריות גדולה מדי לחזור לשחק”. בעלי הפועל ב”ש, אלונה ברקת, אמרה: “צריך לחשוב מה יקרה אם אוטובוס של 30 איש נוסע למשחק ותהיה אזעקה”.

ג’קי בן זקן הביע הסתייגות מחזרת הליגה, ובסול הוסיף: “לחזור לשחק, אבל לבחון חלופה - אולי לא בישראל”. ג’ק אנגלידיס אמר: “אני יודע שלא כולם יחזרו, אבל חייבים לשחק, בלתי אפשרי לשחק בחו”ל”. יש לציין שהישיבה הופסקה זמנית בגלל האזעקה.

ממ”דים ניידים וצמצום כמות הנוכחים

חלק מהמגרשים עדיין אינם כשירים בשל מחסור במיגון, ובמקרים כאלה מתוכננת הצבת ממ"דים ניידים, כשעד אז לא יוכלו לארח משחקים.

במקביל, הוחלט לצמצם את כמות הנוכחים ל-150 איש בלבד בכל משחק (כולל שחקנים, אנשי צוות, מנהלה ושופטים) בליגת העל ו-100 בליגה הלאומית, כפי שפורסם ב-ONE. כמו כן הוחלט לדחוס את לוח הזמנים כך שיתקיימו משחקים כל 3 ימים כדי להשלים את העונה. לצד זאת, יש התנגדות מצד מספר מועדונים לחזרה המהירה. במנהלת מדגישים כי מעבר לפן הספורטיבי מדובר גם בצורך כלכלי קריטי, שכן אי השלמת העונה תמנע השתתפות במפעלים האירופיים ותגרור פגיעה קשה בהכנסות מזכויות שידור וספונסרים.

