"42 ימים במדבר": אמבפה יכבוש מול אתלטיקו?

קיליאן אמבפה כבר השאיר מאחוריו את הפציעה. החזרה שלו לא מותירה מקום לספק. "אמרתי לכם שביום שהוא יחזור הוא יהיה ב-100%. הוא הוכיח את זה במנצ'סטר. הכל תלוי איך הוא מרגיש ואיך הוא נראה באימונים", הסביר אלברו ארבלואה לקראת הדרבי בסנטיאגו ברנבאו הערב (ראשון, 22:00, שידור חי בערוץ ONE).

הדקות שלו מול מנצ'סטר סיטי לא היו רק חזרה, אלא הצהרת כוונות. מאחוריו נקע בברך שנמשך יותר מהצפוי, אולי יותר ממה שהיה נכון, תוך ניסיון מתמיד להמשיך לשחק. כי לעצור היה קשה מדי עבור אמבפה. הוא הצטרף לסגל ברגע האחרון לגמר הסופר קאפ הספרדי, ומאז שחרר את הגרסה המוכרת שלו: 9 שערים ב-6 משחקים. הוא נכלל בסגל מול ריאל סוסיאדד, גם אם עלה מהספסל, טס לליסבון למשחק מול בנפיקה ושיחק גם מול אוססונה באל סאדר, שם פתח בהרכב בפעם האחרונה.

42 ימים במדבר, ללא שער

בערב שלפני הגומלין מול בנפיקה, הגוף שלו אמר די. הכאבים, שמעולם לא נעלמו לחלוטין, חזרו בעוצמה גבוהה יותר, והבדיקות אישרו את הבלתי נמנע: הפציעה עדיין שם. הגיע הזמן לעצור. אז החל פרק מוזר, כמעט לא אופייני לשחקן ברמתו. 42 ימים ללא שער. מדבר עבור שחקן שבנה קריירה על הבקעות, למרות שגם בתקופה הזו, עם המגבלות, הוא המשיך לייצר במספרים מרשימים. השער האחרון שלו, במסטאייה, נראה פתאום רחוק מאוד.

כל שער קצפת אבל גולר היה הדובדבן

כעת, התמונה שונה. אמבפה חוזר לקבוצה שגדלה גם בלעדיו. ארבלואה הצליח לאזן את הקווים, לחזק את המערך ולהעלות את הרמה הקבוצתית. הקבוצה למדה להתחרות ולנצח דרך איזון. הסדר הזה יעמוד למבחן עם החזרה של מספר 10 להרכב. אבל השלב הבא דורש יותר, הוא דורש להחזיר את השחקן שעושה את ההבדל. וזה אומר לשלב מחדש את אמבפה, לארגן מחדש את המערך ולהחזיר לו את התפקיד המרכזי, מבלי לפגוע במה שכבר נבנה.

הסימנים מעודדים. מאז המשחק במנצ'סטר, היכולת שלו נמצאת במגמת עלייה. במועדון אומרים שהוא ב-100% ומלא התלהבות. ההרכב האחרון שלו, ב-21 בפברואר בפמפלונה, שיקף שחקן לא מזוהה, ללא התפוצצות, ללא חדות באחד על אחד, ללא האינסטינקט שהופך אותו למכריע. זו הייתה נקודת השבירה, והגיע הזמן לעצור.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

היום המצב שונה. יותר מנוחה, תחושות טובות יותר ומטרה ברורה באופק הקרוב. אמבפה חוזר אחרי תקופה לא פשוטה, ובדיוק ברגע שבו הקבוצה צריכה אותו להיות מה שתמיד היה: שחקן מכריע. "הוא בוודאות ישחק, ואני לא רואה שום בעיה בכך שייצא לנבחרת. אני חושב שזה מצוין", סיכם ארבלואה.

שבועיים ששינו את החיים של ריאל מדריד

ביום שני, 2 במרץ, ריאל מדריד נראתה כמי שנכנסת למשבר עמוק. היא ספגה הפסד ליגה מול חטאפה, הפסד שני ברציפות לאחר ההפסד בפמפלונה. ברצלונה ברחה בצמרת, כשעננה של ספקות ריחפה מעל הקבוצה, עם תוצאות רעות, פציעות והשעיות מסוגים שונים. עם זאת, ביום שלישי שעבר, רק 15 ימים לאחר מכן, המשפט שנשמע הכי הרבה אחרי המשחק מול מנצ'סטר סיטי היה: "אנחנו יכולים לזכות בלה ליגה ובליגת האלופות".

מה השתנה? האם יש קסם בכדורגל? במועדון טוענים כי ההחלטות שהתקבלו לאחר הסופר קאפ, הפיטורים של צ'אבי אלונסו והצוות שלו והגעתם של ארבלואה ופינטוס, הן הסיבה לשינוי, אותו הם מייחסים לתכנון לקוי. הם מאמינים ומתעקשים שההיבט הפיזי מתחיל לתת את אותותיו. גם הגורמים הרגשיים והטקטיים משחקים תפקיד. האמת היא ששחקנים כמו ואלוורדה ו-ויניסיוס חזרו לשיאם ומשמשים כגורם מאחד עבור שאר הקבוצה. במועדון מצרים על הזמן שאבד, כאשר ההחלטה כבר התקבלה.

אלברו ארבלואה (IMAGO)

מהבחינה המקצועית, המערך מאוזן יותר, עם יותר שחקנים שמבינים שאם לא ירוצו, לא יהיה להם מקום. נקודת המפנה הייתה הפגישה שנערכה בחדר ההלבשה, פגישה בה לא נכחו שחקני מפתח כמו בלינגהאם ואמבפה. שם דיברו בכנות והבינו שמשהו חייב להשתנות, שאי אפשר להמשיך כך. זה היה רגע של ספקות, אבל השחקנים הבינו שהשינוי הכרחי. הניסויים הטקטיים נזנחו לטובת היגיון וקבלת החלטות אמיצה.

ארבלואה צדק כשפנה לשחקני הבית. הוא ידע שהמועדון מאחוריו, שהשמועות על מועמדים להחליפו, אחד, שניים ואפילו שלושה, נבעו מהרצון לשינוי בעקבות התוצאות הרעות. הוא קיבל גיבוי מלא מהמועדון, והשחקנים עודכנו בכך באופן ישיר.

הגעתם של שחקנים צעירים, מוכשרים ומוכנים מאוד השלימה את התהליך. כעת כולם רצים, כפי שהמחיש ויניסיוס במשחק הראשון מול מנצ'סטר סיטי, בו כיסה את המרחק הגדול ביותר. בשני המשחקים, הקבוצה של ארבלואה רצה יותר מזו של גווארדיולה. במשחק הגומלין באיתיחאד, הם כיסו 114.5 מטרים לעומת 109.9 של סיטי. במשחק הראשון ריאל מדריד גם רצה יותר, אך בפער של 300 מטר בלבד. מדובר ברגליים, בכושר גופני, אך מעל הכל בגישה. וכעת הם מאמינים שהכל אפשרי.

שחקני המילואים של ריאל מדריד ששותפו בניצחון על אלצ'ה (ריאל מדריד)

הדרבי כבר כאן, מפגש טעון ויריבות עזה, אך גם חריג במובנים רבים. הוא מגיע אחרי הפציעה של קורטואה, אך מה שהופך אותו לשונה הוא מה שעומד על הפרק עבור כל קבוצה. בעוד אתלטיקו מכוונת לגמר גביע המלך ולרבע גמר ליגת האלופות מול ברצלונה, ריאל מדריד יודעת שהכל מונח על הכף בלה ליגה, ושגם הטעות הקטנה ביותר לא תתקבל. הם יודעים זאת, בדיוק כפי שלא שכחו את התבוסה 5:0 במטרופוליטנו.