"טוקלומטי רוצה עוד גולים, הופעה דומיננטית"

הליגיונרים הישראלים שלנו המשיכו הלילה (בין שבת לראשון) את עונת ה-MLS, כשכמה מהם כיכבו עם שערים ובישולים. עידן טוקלומטי הרשית וליאל עבדה סיפק בישול במדי שארלוט, שהביסה 1:6 את ניו יורק רד בולס. בנוסף, גם עיליי פיינגולד כבש עבור ניו אינגלנד, שהפסידה 3:1 לסנט לואיס.

טוקלומטי, שהבקיע בפעם השנייה העונה בארבעה משחקי ליגה, יכוון כמובן גם השנה לנתוניו מהעונה שעברה, אז פגש את הרשת לא פחות מ-12 פעמים. בשידור האמריקאי לגול שלו, שהיה בנגיחה בדקה ה-14 ולמעשה היווה את השער הראשון בהתמודדות, תיארו זאת מצוין: “טוקלומטי רוצה עוד גולים ועוד עקביות”.

החלוץ קיבל מחמאות גם על הביצוע: “בהתחשב בגובה שלו, מפתיע איזו קפיצה נהדרת הוא נתן שאיתה הצליח לגבור על המגן שלו”. באתר הרשמי של שארלוט התלהבו מהפרש השערים הגדול בניצחון, והרעיפו שבחים כשהם מציינים את יתר הכובשים יחד עם טוקלומטי כמובן: “כולם שטפו את המגרש בהופעה דומיננטית, ללא תחרות”.

עידן טוקלומטי בפעולה (רויטרס)

עבדה “הדובדבן שבקצפת”, התרשמות מפיינגולד ותורג’מן

עבדה בישל בצורה נפלאה את הגול השישי במשחק, שחתם את התוצאה הסופית בתוספת הזמן: “היה הדובדבן שבקצפת בניצחון המרשים”, נכתב בשארלוט. הקיצוני השתלט על כדור ארוך, ביטל את השומר שלו בשתי נגיעות עם שעיטה קדימה והוציא רוחב מדויק לארצ’י גודווין.

פיינגולד, שלמעשה בשבילו זה שער בכורה בליגה האמריקאית הבכירה, היה זה ששם את ניו אינגלנד בעמדת יתרון בדקה ה-14 עם מהלך שבו גם דור תורג’מן השפיע. האחרון פספס מסירת רוחב, והמגן שהגיח מקו שני פנימה הצליח לבעוט לרשת. בארה”ב התרשמו: “התנועה של תורג’מן לקורה הקרובה גררה את המגן ואפשרה לפיינגולד להיות פנוי בפינה הרחוקה”.