 מזרח 
132-135נאשוויל1
103-114ניו יורק סיטי2
86-105שארלוט3
75-75שיקאגו פייר4
76-64אינטר מיאמי5
74-45די.סי. יונייטד6
78-65טורונטו7
711-55ניו יורק רד בולס8
48-55אטלנטה יונייטד9
39-84ניו אינגלנד רבולושן10
38-34סינסינטי11
310-44מונטריאול12
317-55אורלנדו סיטי13
28-55קולומבוס קרו14
09-35פילדלפיה יוניון15
 מערב 
130-85FC לוס אנג'לס1
122-145ונקובר ווייטקאפס2
121-75סן חוזה ארת'קווייקס3
103-114סן דייגו אפ.סי4
97-115קולורדו ראפידס5
92-54סיאטל סאונדרס6
95-74ריאל סולט לייק7
89-105דאלאס8
69-84יוסטון דינמו9
57-55אוסטין10
47-64לוס אנג'לס גלאקסי11
47-45סנט לואיס סיטי12
411-55קנזס סיטי13
411-44מינסוטה יונייטד14
311-64פורטלנד טימברס15

"טוקלומטי רוצה עוד גולים, הופעה דומיננטית"

בארצות הברית החמיאו לחלוץ הישראלי שכבש ב-1:6 של שארלוט, פרגונים גם לבישול של עבדה: "הדובדבן שבקצפת". השת"פ בין פיינגולד לתורג'מן זכה לשבחים

עידן טוקלומטי (רויטרס)
הליגיונרים הישראלים שלנו המשיכו הלילה (בין שבת לראשון) את עונת ה-MLS, כשכמה מהם כיכבו עם שערים ובישולים. עידן טוקלומטי הרשית וליאל עבדה סיפק בישול במדי שארלוט, שהביסה 1:6 את ניו יורק רד בולס. בנוסף, גם עיליי פיינגולד כבש עבור ניו אינגלנד, שהפסידה 3:1 לסנט לואיס.

טוקלומטי, שהבקיע בפעם השנייה העונה בארבעה משחקי ליגה, יכוון כמובן גם השנה לנתוניו מהעונה שעברה, אז פגש את הרשת לא פחות מ-12 פעמים. בשידור האמריקאי לגול שלו, שהיה בנגיחה בדקה ה-14 ולמעשה היווה את השער הראשון בהתמודדות, תיארו זאת מצוין: “טוקלומטי רוצה עוד גולים ועוד עקביות”.

החלוץ קיבל מחמאות גם על הביצוע: “בהתחשב בגובה שלו, מפתיע איזו קפיצה נהדרת הוא נתן שאיתה הצליח לגבור על המגן שלו”. באתר הרשמי של שארלוט התלהבו מהפרש השערים הגדול בניצחון, והרעיפו שבחים כשהם מציינים את יתר הכובשים יחד עם טוקלומטי כמובן: “כולם שטפו את המגרש בהופעה דומיננטית, ללא תחרות”.

עבדה “הדובדבן שבקצפת”, התרשמות מפיינגולד ותורג’מן

עבדה בישל בצורה נפלאה את הגול השישי במשחק, שחתם את התוצאה הסופית בתוספת הזמן: “היה הדובדבן שבקצפת בניצחון המרשים”, נכתב בשארלוט. הקיצוני השתלט על כדור ארוך, ביטל את השומר שלו בשתי נגיעות עם שעיטה קדימה והוציא רוחב מדויק לארצ’י גודווין.

פיינגולד, שלמעשה בשבילו זה שער בכורה בליגה האמריקאית הבכירה, היה זה ששם את ניו אינגלנד בעמדת יתרון בדקה ה-14 עם מהלך שבו גם דור תורג’מן השפיע. האחרון פספס מסירת רוחב, והמגן שהגיח מקו שני פנימה הצליח לבעוט לרשת. בארה”ב התרשמו: “התנועה של תורג’מן לקורה הקרובה גררה את המגן ואפשרה לפיינגולד להיות פנוי בפינה הרחוקה”.

