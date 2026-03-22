יום ראשון, 22.03.2026 שעה 08:56
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%7671-821270דטרויט פיסטונס
69%7459-804470בוסטון סלטיקס
65%7731-815871ניו יורק ניקס
61%8152-840971קליבלנד קאבלירס
56%7782-785568אורלנדו מג'יק
56%7881-799370טורונטו ראפטורס
55%8286-836771אטלנטה הוקס
54%8325-828472פילדלפיה 76'
53%8040-838272שארלוט הורנטס
49%8468-859272מיאמי היט
43%8108-774370מילווקי באקס
42%8498-823971שיקגו בולס
26%8070-748170ברוקלין נטס
23%8612-794271אינדיאנה פייסרס
23%8482-776269וושינגטון וויזארדס
 מערב 
77%7653-832471אוקלהומה ת'אנדר
75%7692-822569סן אנטוניו ספרס
64%7729-804370יוסטון רוקטס
61%8347-863172דנבר נאגטס
58%8257-827172לוס אנג'לס לייקרס
58%8323-852872מינסוטה טימברוולבס
56%7746-786670פיניקס סאנס
50%7820-788670לוס אנג'לס קליפרס
49%8241-828872גולדן סטייט ווריורס
48%8330-820771פורטלנד בלייזרס
36%8346-809670ניו אורלינס פליקנס
35%8339-804871דאלאס מאבריקס
31%8492-819571ממפיס גריזליס
30%8861-838671יוטה ג'אז
27%8573-789271סקרמנטו קינגס

דוראנט אחרי שעבר את ג'ורדן: 4 נוספים לפניי

כוכב יוסטון עלה למקום ה-5 בקלעי כל הזמנים: "זה נחמד, אבל קשה לעכל כשאתה עדיין במסע". תומפסון: "זה אגדי". יודוקה: "הישג עצום". הבא בתור: קובי

קווין דוראנט (רויטרס)

לילה היסטורי נרשם ב-NBA, כאשר קווין דוראנט טיפס למקום החמישי ברשימת קלעי כל הזמנים בניצחון הדרמטי של יוסטון 122:123 על מיאמי. הפורוורד בן ה-37 קלע 27 נקודות והגיע ל-32,294 נקודות בקריירה - שתיים יותר ממייקל ג'ורדן, זאת אחרי שכבר עבר העונה את ווילט צ'מברליין ודירק נוביצקי.

“ארבעה נוספים לפניי”, אמר דוראנט בחיוך, כשהוא מתייחס ליעד הבא: המקום הרביעי, בו נמצא קובי בראיינט עם 33,643 נקודות. כשנשאל אם יש לו זיכרון מיוחד מג’ורדן, אמר דוראנט: “זה כמו לשאול אותי אם יש לי שיר אהוב של דרייק - כולם גדולים. MJ מייצג רמה אייקונית, אלוהית, של כל מה שאני מאמין בו”.

למרות ההישג האדיר בעונתו ה-19 בליגה, דוראנט שמר על פרופורציות והתמקד בהמשך הדרך: “זה נחמד, אבל קשה לעכל כשאתה עדיין במסע ורק רוצה להשתפר. אני לא רוצה להמעיט בזה, אבל מחר צריך לקום לעבודה”.

“מעורר השראה”

מי שהכריע את המשחק בפועל היה אמן תומפסון, שדחק את ההחטאה של דוראנט עם הבאזר לניצחון, ואמר: “זה אגדי. להיות בקבוצה עם גדלות כזו זה מעורר השראה”.

גם המאמן אימה יודוקה הדגיש: “לעבור את מייקל ג’ורדן זה הישג עצום. הוא אולי לא מתעכב על זה, אבל היה חשוב לנו לחגוג איתו את הרגע”.

