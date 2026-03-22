דוראנט אחרי שעבר את ג'ורדן: 4 נוספים לפניי

לילה היסטורי נרשם ב-NBA, כאשר קווין דוראנט טיפס למקום החמישי ברשימת קלעי כל הזמנים בניצחון הדרמטי של יוסטון 122:123 על מיאמי. הפורוורד בן ה-37 קלע 27 נקודות והגיע ל-32,294 נקודות בקריירה - שתיים יותר ממייקל ג'ורדן, זאת אחרי שכבר עבר העונה את ווילט צ'מברליין ודירק נוביצקי.

“ארבעה נוספים לפניי”, אמר דוראנט בחיוך, כשהוא מתייחס ליעד הבא: המקום הרביעי, בו נמצא קובי בראיינט עם 33,643 נקודות. כשנשאל אם יש לו זיכרון מיוחד מג’ורדן, אמר דוראנט: “זה כמו לשאול אותי אם יש לי שיר אהוב של דרייק - כולם גדולים. MJ מייצג רמה אייקונית, אלוהית, של כל מה שאני מאמין בו”.

למרות ההישג האדיר בעונתו ה-19 בליגה, דוראנט שמר על פרופורציות והתמקד בהמשך הדרך: “זה נחמד, אבל קשה לעכל כשאתה עדיין במסע ורק רוצה להשתפר. אני לא רוצה להמעיט בזה, אבל מחר צריך לקום לעבודה”.

“מעורר השראה”

מי שהכריע את המשחק בפועל היה אמן תומפסון, שדחק את ההחטאה של דוראנט עם הבאזר לניצחון, ואמר: “זה אגדי. להיות בקבוצה עם גדלות כזו זה מעורר השראה”.

גם המאמן אימה יודוקה הדגיש: “לעבור את מייקל ג’ורדן זה הישג עצום. הוא אולי לא מתעכב על זה, אבל היה חשוב לנו לחגוג איתו את הרגע”.