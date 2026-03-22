ניפץ שיאים: באנגליה רוצים שוולבק יחזור לנבחרת

דני וולבק נולד במנצ'סטר, התקבל לאקדמיה של מנצ'סטר יונייטד בגיל 8, אהד את השדים האדומים מאז שהוא זוכר את עצמו, ועל כן למפגשים מול ליברפול הייתה תמיד משמעות מיוחדת עבורו. את אחד השערים היפים בקריירה הוא הבקיע נגד ליברפול בתחילת 2023 כאשר עלה מהספסל של ברייטון וכבש את השלישי בניצחון 0:3 במבצע אישי מרהיב, תוך שהוא משאיר את ג'ו גומז חסר אונים עם הקפצה אמנותית. מיד לאחר מכן, כמעט השלים צמד, אבל אליסון קלט את הבעיטה החדה שלו.

לא נורא. וולבק המתין עוד 3 שנים, ואתמול הבקיע צמד לרשת האדומים. הפעם היתה לשערים שלו חשיבות גדולה יותר, כי הוא היה המוציא לפועל של השחפים בניצחון 1:2. במחצית הראשונה, הוא הגיע בתזמון נהדר להגבהה של דייגו גומס והכניע את גיורגי ממרדאשווילי בנגיחה.

אחרי ההפסקה, הוא החזיר את היתרון לברייטון בשער של חלוץ רחבה קלאסי. היו ספקות לגבי נבדל אפשרי, ובליברפול לא ממש השתכנעו מהקווים שצוירו על המסך, אבל וולבק היה מאושר. הוא חגג בקפיצה קלילה מעל ראשו של לואיס דאנק המתנשא ל-192 סנטימטרים, כאילו היה מתעמל צעיר. בפועל, מדובר בכדורגלן ותיק בן 35 שנמצא בכושר הטוב בחייו על הדשא.

בכושר נפלא. וולבק (IMAGO)

תאמינו או לא, וולבק הוא האנגלי הפורה ביותר בפרמייר ליג העונה. עם הצמד אתמול, הוא עלה ל-12 כיבושים, ורק 4 שחקנים מדורגים כעת לפניו, ארלינג הולאנד, איגור טיאגו, אנטואן סמניו וז'ואאו פדרו. כבר עכשיו, זה המאזן העונתי הטוב ביותר בקריירה של החלוץ. השיא האישי הקודם נקבע בעונה שעברה ועמד על 10 שערים.

אלה לא מספרים מרהיבים, כמובן, אבל ביחס לעצמו וולבק הולך ומשתבח, ובמנצ'סטר יונייטד עד היום יש געגועים אליו. איש לא ציפה ממנו להיות כוכב מרכזי, אולם הוא יכול היה להיות שחקן יעיל ברוטציה. וויין רוני, למשל, הדגיש בהזדמנויות שונות: "היה כיף גדול לשחק לצד דני. הייתי מעדיף לו היה נשאר באולד טראפורד".

רוני ו-וולבק (רויטרס)

גורש מיונייטד, פורח בברייטון

מתיאטרון החלומות גירש אותו לואיס ואן חאל. המאמן ההולנדי חתם במנצ'סטר יונייטד בקיץ 2014, בחן את כל השחקנים שעמדו לרשותו והודיע לוולבק שהוא צריך לחפש קבוצה חדשה. "דני היה פה מהילדות, אבל אין לו יכולות של רוני או רובין ואן פרסי, ואלה הדרישות במועדון הזה. היינו כנים איתו לגבי סיכוייו ונתנו לו ללכת", הוא הסביר. האוהדים לא אהבו את העובדה כי הוא נמכר ליריבה הישירה ארסנל תמורת 16 מיליון ליש"ט בלבד, אבל יש לומר כי הקדנציה בלונדון לא הייתה טובה במיוחד עבור וולבק.

הוא כבש שער ניצחון דרמטי ומרגש נגד לסטר ב-2016, אבל השועלים זכו בכל מקרה באליפות, ולא היו הרבה רגעים משמחים נוספים. לצד אחוז ניצול הזדמנויות לא מספק שאפיין אותו גם במנצ'סטר יונייטד, וולבק נפצע הרבה יותר מדי ולא הצליח לפתח יציבות כלשהי. כמו באולד טראפורד, התותחנים העריכו את מוסר העבודה שלו, את הקבוצתיות, את ראיית המשחק ואת היכולת להשתלב בכל עמדה בחלק הקדמי, אבל הוא היה תמיד דמות שולית למדי. איש לא הצטער כאשר הוא עבר לווטפורד בקיץ 2019, וחוזהו עם הצרעות בוטל בחלוף שנה בעקבות ירידת ליגה ומשבר הקורונה. שם, בגיל 30, הייתה אמורה להסתיים הקריירה המשמעותית שלו. בפועל, התברר שהיא רק התחילה.

החתימה בברייטון הייתה מעט מפתיעה כי השחפים מתרכזים בדרך כלל בצעירים מבטיחים שמאותרים באמצעות הניתוח הסטטיסטי המדעי, אבל הקבוצה זקוקה גם למנהיגים מנוסים. לראיה, ג'יימס מילנר הצטרף לשורותיה ב-2023 בתום חוזהו בליברפול, והוא עדיין תורם רבות בגיל 40. גם וולבק התאים כמו כפפה ליד כי אין לו אגו, הוא אהוד מאוד בחדר ההלבשה ומוכן תמיד לעלול כג'וקר. הוא גם שומר על כושרו הפיזי באופן מעורר התפעלות, וככל שחלף הזמן הפציעות הטרידו אותו פחות ופחות. באופן פרדוקסלי למדי, בעונה שעברה הוא פתח במספר הרב ביותר של משחקי הליגה בקריירה שלו, 24. העונה יש לו כבר 21 משחקים בהרכב, כך שגם השיא האישי הזה הולך להישבר.

פורח בגיל 35. דני וולבק (IMAGO)

גם אחוז ניצול ההזדמנויות משתפר עם הזמן. וולבק נטה להחמיץ יותר מדי, אבל עכשיו הוא קטלני הרבה יותר. אתמול, למשל, היו לו שתי הזדמנויות ליד השער, והוא קבר את שני הכדורים ברשת. המאמן הגרמני פביאן הורלצר, הצעיר ממנו בשנתיים, משתמש בו בעיקר כחלוץ רחבה ומעניק לו אשראי כמעט בלתי מוגבל. התוצאה טובה מאוד, ואולי זה המנטור לו המתין וולבק כל חייו. הורלצר פשוט נולד מאוחר מדי מבחינתו. כעת ביצועיו כה מרשימים שהאוהדים והפרשנים דורשים להחזירו לנבחרת לקראת המונדיאל.

וזה הרי לא דבר מה בכך. וולבק לא היה רלוונטי מבחינת נבחרת אנגליה כבר מזמן. את הופעותיו הטובות ביותר הוא סיפק אי שם ביורו 2012, במהלכו הבקיע שער אדיר בעקב לרשת שבדיה. במונדיאל 2014 הוא בעיקר ספג ביקורת בצל ההדחה בשלב הבתים, ובמונדיאל 2018 ישב על הספסל. מאז הפסיק גארת’ סאות’גייט לזמן אותו, והיה ברור כי הוא סיים את הופעותיו הבינלאומיות. תרומתו הסתכמה ב-16 שערים ב-42 הופעות. ואולם כעת, בחלוף יותר מ-7 שנים, רבים מאוד רוצים לראות אותו חוזר. בהיעדר גיבוי יציב להארי קיין, אין סיבה לא לשקול את הסקורר שנמצא בכושר טוב, ישמח להיות מחליף, וישדרג גם את האווירה בזכות אופיו הנוח.

דני וולבק בטירוף (רויטרס)

"גם לאנגליה יש מאמן גרמני, והוא יידע לקבל את ההחלטה הנכונה", אמר לא מכבר הורצלר עם רמז ברור לתומאס טוכל. ואולם, המאמן הלאומי בחר לא לזמן את וולבק בסגל המורחב שפירסם שלשום לקראת משחקי הידידות מול אורוגוואי ויפן. לצד קיין, מופיעים בו מרקוס רשפורד, אנתוני גורדון, דומיניק קלברט-לואין, ג'רוד בואן ודומיניק סולנקה שחזר לא מכבר מפציעה. זה לא אומר שאין לוולבק סיכוי להתברג בסופו של דבר, אבל האיתות של טוכל ברור, והוא לא מצא חן בעיני המתבוננים מהצד. ריו פרדיננד, שאהב גם הוא לשתף פעולה עם וולבק במנצ'סטר יונייטד, צייץ אתמול במהלך המשחק: "וולבק חייב לנסוע לגביע העולם".

"אני מסתכל על הצד החיובי. נחמד ששמי מוזכר בהקשר לנבחרת. עדיף להתרכז בדברים עליהם יש לי שליטה, ולא אבזבז אנרגיה על החלטות שלא תלויות בי. אני נהנה מהחיים ומהכדורגל", אמר וולבק בחיוך רחב כאשר קיבל את פרס השחקן המצטיין. והוא באמת נהנה. פעם היו ממנו ציפיות גבוהות מדי, ואולי אף לא מציאותיות. כעת, בגילו, הוא מאושר מכך שיש לו הזדמנות לשחק בקבוצה איכותית עם מאמן שסומך עליו, ולהבקיע יותר מהעבר. ומי יודע, אולי הטוב ביותר עוד לפניו.