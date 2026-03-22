לבן שמעון סגל מלא ל-2 אימונים לקראת גאורגיה

נבחרת ישראל תקיים מחר (שני) אימון ראשון בשפיים, שיפתח באופן רשמי את ההכנות למשחק הידידות ביום חמישי בטביליסי מול נבחרת גאורגיה. באימון זה יחסרו מרבית הליגיונרים, למעט דניאל פרץ וניקיטה סטויאנוב. בין השחקנים שיצטרפו ישירות לגאורגיה: עומרי גלזר, ענאן חלאילי, אלי דסה, עידן נחמיאס, סתיו למקין, אוסקר גלוך, תאי בריבו, גבי קניקובסקי, עמרי גאנדלמן ודור תורג’מן.

הסגל באימון יתבסס בעיקר על שחקני הליגה, בנוסף לבלם הפועל פתח תקווה, איתי רוטמן, שלא נכלל בסגל הרשמי. בנבחרת הסבירו: “גם אם רוטמן לא יטוס בסופו של דבר לגאורגיה, זו הזדמנות טובה לראות אותו, אפילו אם מדובר רק באימון”.

יהיו יותר חילופים מהרגיל

למעשה, לרן בן שמעון יהיה סגל מלא רק בשני האימונים האחרונים, בשלישי וברביעי, בהם יגבש את ההרכב למשחק. בנבחרת מרוצים מאוד מזימונו של עמרי גאנדלמן, כשגורמים מקצועיים מעריכים כי הוא עשוי להוות תוספת משמעותית לקראת הקמפיין הבא.

בן שמעון: "נשים יותר דגש על הליגיונרים"

גאנדלמן שמשחק בעיקר כקשר התקפי (10), אמור להשתלב בחלק מהמשחק. בן שמעון מתכנן לשתף את כלל השחקנים שזומנו אחרי שסוכם מראש עם נבחרת גאורגיה על יותר חילופים מהרגיל. מיד לאחר המשחק, ירין לוי וניקיטה סטויאנוב יצטרפו לנבחרת הצעירה.