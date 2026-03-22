לאור החלטת מכבי חיפה: סגל דליל לבכר בפגרה

אחרי יומיים של חופשה, מכבי חיפה תפתח הבוקר את השבוע הקרוב, כשהיא רחוקה מאוד מלהיות בסגל שעמד לרשות ברק בכר עד כה בתקופת המלחמה. מלבד השחקנים ששייכים לנבחרות השונות כמו ינון פיינגזיכט (נבחרת ישראל הצעירה) ליסב עיסאת (נבחרת רומניה הצעירה) קנג'י גורה (נבחרת קוראסאו) ועבדולאי סק שיחבור ממחר לנבחרת סנגל, יש שורה ארוכה של שחקנים מרכזיים שעזבו ויעזבו למולדתם בפגרת הנבחרת, ובמתחם האימונים יישאר סגל שיתבסס על שחקנים ישראלים בעיקר, בתוספת שחקני נוער.

רשימת החוסרים כוללת גם את מנואל בנסון, יילה בטאיי, פיטר אגבה וטריבנטה סטיוארט שכבר עזבו את הארץ, ומחר צפויים להצטרף אל רשימת החוסרים גם השוער גיאורגי ירמקוב ועלי מוחמד.

סגל מלא: רק בשבוע הבא

צריך לזכור שעד עתה כל רשימת הזרים/מתאזרחים של הקבוצה המשיכו להתאמן כרגיל בשגרת מלחמה שהמדינה נמצאת, ועכשיו כאשר יש פגרת נבחרת הם ביקשו לנצל זאת לטובת חופשה במולדתם.

שחקני מכבי חיפה במרחב המוגן (פרטי)

מעבר לכך, יש גם את רשימת החוסרים של החודש האחרון שכוללת גם את ג'ורג'ה יובאנוביץ' שנמצא בסרביה מאז פתיחת המלחמה, ואת רשימת הפצועים שכוללת את פדראו ופייר קורנו שלא נמצאים בארץ. אליהם יש להוסיף גם את נבות רטנר, שלא יצא עם הנבחרת הצעירה בגלל פציעה.

לעומת זאת, סילבה קאני שלא נטל חלק באימונים בשבוע שעבר אחרי שסובב את קרסולו אמור לחזור בהדרגה לאימונים. פועל יוצא מכך שרק בשבוע הבא יעמוד לרשות בכר כל הסגל שאמור לפתוח את ההכנות המעשיות לקראת חידוש הליגה המסתמן ב-4.4 אם פיקוד העורף יאשר זאת.