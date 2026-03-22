יום ראשון, 22.03.2026 שעה 08:52
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7028-7728ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5725-4728אתלטיקו מדריד4
4435-4328בטיס5
4131-3828סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3735-3429אוסאסונה9
3744-3629אספניול10
3542-3229ולנסיה11
3540-3028אתלטיק בילבאו12
3444-3129ג'ירונה13
3234-2828ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
2946-3829אלצ'ה16
2838-2628אלאבס17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

דקו נפגש עם נציגו של שוער סוסיאדד אלכס רמירו

המנהל המקצועי של ברצלונה רואה בו הזדמנות בשוק. סעיף השחרור עומד על 70 מליון, אבל השוער מסיים חוזה ב-2027 ויכול להגיע במחיר נגיש. כל הפרטים

|
אלכס רמירו (IMAGO)
תנועה של הרגע האחרון במשרדי ברצלונה. למרות שמצב השוערים כמעט הוסדר לאחר ההחתמה האסטרטגית המרשימה של ז’ואן גארסיה, המועדון הקטלוני לא עוצר וממשיך לבחון את השוק בחיפוש אחר שוער שיוכל להשלים את הספרדי. לפי דיווח ב’ספורט’, המנהל המקצועי דקו נפגש ביממה האחרונה עם סביבתו של אלכס רמירו כדי להבין את מצבו החוזי ולנתח את ההתאמה האפשרית של צירופו. השוער, שמעורר עניין גם מצד מועדונים מאירופה, הוא שוער ראשון קבוע בגיל 30 בריאל סוסיאדד.

השוער נמצא על הכוונת של ברצלונה כבר זמן רב. למעשה, המחלקה המקצועית עקבה מקרוב אחרי ההתפתחות שלו גם בעבר. סעיף השחרור שלו, שעומד על 70 מיליון אירו, היה עד כה מכשול משמעותי. עם זאת, המצב החוזי פועל הפעם לטובת ברצלונה. עם שנה אחת בלבד שנותרה בחוזהו החל מהקיץ הקרוב, ריאל סוסיאדד עשויה להיאלץ לנהל משא ומתן על סכום נמוך בהרבה, שכן ב-2027 השוער יוכל לעזוב את הקבוצה הבאסקית בחינם.

להחליף את שצ’סני

נכון להיום, בברצלונה לא רואים חיזוק לעמדת השוער כעדיפות, שכן צירופו של ז’ואן גארסיה סגר את סימני השאלה שהיו בקיץ שעבר בעמדה הזו. למרות זאת, במועדון מדגישים כי אינם פוסלים החתמה נוספת כדי להחליף את וויצ’ך שצ’סני. עם זאת, במקרה כזה, השוער של סוסיאדד צפוי למלא תפקיד משני, ולתת מנוחה לגארסיה כשיידרש. כל זאת תלוי גם במצב הכלכלי: למרות שאין מרווח להוצאות גדולות, במועדון מאמינים שיוכלו לפעול לפי חוק ה-1:1 ולהתנהל בצורה חופשית יותר בחלון ההעברות הקרוב.

וויצוויצ'ך שצ'סני (IMAGO)

בכל מקרה, עדיין אין החלטות סופיות על השולחן. מדובר במגע ראשוני כחלק מתכנון רחב יותר. המחלקה המקצועית של בארסה פועלת מראש, בוחנת פרופילים שונים כדי להקדים מהלכים אפשריים, במטרה להגיע לשוק כשהכל מוכן ולהיות מוכנים לפעול במהירות אם תיווצר הזדמנות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
