דקו נפגש עם נציגו של שוער סוסיאדד אלכס רמירו

תנועה של הרגע האחרון במשרדי ברצלונה. למרות שמצב השוערים כמעט הוסדר לאחר ההחתמה האסטרטגית המרשימה של ז’ואן גארסיה, המועדון הקטלוני לא עוצר וממשיך לבחון את השוק בחיפוש אחר שוער שיוכל להשלים את הספרדי. לפי דיווח ב’ספורט’, המנהל המקצועי דקו נפגש ביממה האחרונה עם סביבתו של אלכס רמירו כדי להבין את מצבו החוזי ולנתח את ההתאמה האפשרית של צירופו. השוער, שמעורר עניין גם מצד מועדונים מאירופה, הוא שוער ראשון קבוע בגיל 30 בריאל סוסיאדד.

השוער נמצא על הכוונת של ברצלונה כבר זמן רב. למעשה, המחלקה המקצועית עקבה מקרוב אחרי ההתפתחות שלו גם בעבר. סעיף השחרור שלו, שעומד על 70 מיליון אירו, היה עד כה מכשול משמעותי. עם זאת, המצב החוזי פועל הפעם לטובת ברצלונה. עם שנה אחת בלבד שנותרה בחוזהו החל מהקיץ הקרוב, ריאל סוסיאדד עשויה להיאלץ לנהל משא ומתן על סכום נמוך בהרבה, שכן ב-2027 השוער יוכל לעזוב את הקבוצה הבאסקית בחינם.

להחליף את שצ’סני

נכון להיום, בברצלונה לא רואים חיזוק לעמדת השוער כעדיפות, שכן צירופו של ז’ואן גארסיה סגר את סימני השאלה שהיו בקיץ שעבר בעמדה הזו. למרות זאת, במועדון מדגישים כי אינם פוסלים החתמה נוספת כדי להחליף את וויצ’ך שצ’סני. עם זאת, במקרה כזה, השוער של סוסיאדד צפוי למלא תפקיד משני, ולתת מנוחה לגארסיה כשיידרש. כל זאת תלוי גם במצב הכלכלי: למרות שאין מרווח להוצאות גדולות, במועדון מאמינים שיוכלו לפעול לפי חוק ה-1:1 ולהתנהל בצורה חופשית יותר בחלון ההעברות הקרוב.

וויצ'ך שצ'סני (IMAGO)

בכל מקרה, עדיין אין החלטות סופיות על השולחן. מדובר במגע ראשוני כחלק מתכנון רחב יותר. המחלקה המקצועית של בארסה פועלת מראש, בוחנת פרופילים שונים כדי להקדים מהלכים אפשריים, במטרה להגיע לשוק כשהכל מוכן ולהיות מוכנים לפעול במהירות אם תיווצר הזדמנות.