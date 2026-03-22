יום ראשון, 22.03.2026 שעה 10:58
ליגה איטלקית 25-26
6823-6529אינטר1
6323-4730מילאן2
6230-4630נאפולי3
5422-4829קומו4
5429-5230יובנטוס5
5123-3929רומא6
4727-4029אטאלנטה7
4234-3829בולוניה8
4028-2929לאציו9
3940-3630ססואולו10
3942-3530אודינזה11
3438-2130פארמה12
3342-3630גנואה13
3353-3430טורינו14
3042-3130קליארי15
2843-3429פיורנטינה16
2739-2129לצ'ה17
2744-2530קרמונזה18
1849-2329פיזה19
1851-2229ורונה20

"זה לא פנדל, אתה גורם לי להפסיק לרצות לאמן"

אלגרי התפרץ על השופט הרביעי: "מנסה להישאר רגוע, אתה גורם לי לאבד את זה". בסיום טען: "זה היה בלהט הרגע, אני לא צעיר ולא רוצה שהלב שלי יקרוס"

מסימיליאנו אלגרי (IMAGO)
מילאן רשמה אמש ניצחון דרמטי 2:3 על טורינו, ניצחון ששומר אותה חזק במאבק על פסגת הסרייה א’, אך מי שגנב את ההצגה היה דווקא המאמן מסימיליאנו אלגרי, שהתפרץ במהלך המשחק לעבר השופט הרביעי באמירה חריגה במיוחד.

במהלך הסערה סביב אחד הפנדלים במשחק, אלגרי איבד את שלוותו ופנה לשופט הרביעי דניאלה דוברי: "איך אתה יכול לתת פנדל כזה? אני מנסה להישאר רגוע, אבל אתה גורם לי לאבד את הרצון. אתה גורם לי לרצות להפסיק לאמן". הדברים נאמרו בעיצומו של משחק מתוח במיוחד, כשהלחץ סביב מאבק האליפות מורגש היטב על הקווים.

"זה היה בלהט הרגע": אלגרי מסביר את ההתפרצות

בסיום, אלגרי כבר נשמע רגוע יותר ואף ניסה להכניס הומור לדברים: "זה היה בלהט הרגע", אמר בחיוך, "אני כבר לא צעיר ולא רוצה שהלב שלי יקרוס. המשחק היה מאוד חשוב עבורנו באותו שלב".

שער גדול לפבלוביץ', 2:3 למילאן על טורינו

המאמן הודה כי המשחק לא היה פשוט כלל, במיוחד במחצית הראשונה: "כפינו יותר מדי את המשחק דרך המרכז ואפשרנו יותר מדי מתפרצות. במחצית השנייה השחקנים גם השתפרו פיזית, וזה לא היה קל אחרי שספגנו את השוויון בסיום המחצית הראשונה".

אלגרי גם התייחס להיבטים הטקטיים ולתפקוד של שחקניו, כשציין את תרומתו של אלכסיס סאלמאקרס: "הוא שחקן האיזון שלנו, בהגנה הוא צריך להיות החמישי ובהתקפה השלישי. לפעמים הוא מגיע לסיום משחקים מותש". בנוסף, הסביר כי הכנסה של כריסטיאן פוליסיק לרחבה סייעה לפתוח את ההגנה הצפופה של טורינו.

על ניקלאס פולקרוג אמר: "זה לא קל כשאין רציפות, זה משפיע גם פיזית. הייתה לו מחצית ראשונה קשה, אבל השנייה הייתה טובה בהרבה", בעוד שעל סטרחיניה פבלוביץ’ החמיא: "הוא שיחק משחק נהדר, השתפר מאוד, יש לו אופי ונשמה והוא מתקדם משמעותית".

לסיום, אלגרי כבר הסתכל קדימה עם חיוך: "השבוע אני לא מבקש כלום מאף אחד, רק שלא יהרסו לי את הפגרה. החלוצים יחזרו להבקיע ברגעים המכריעים אחרי הפגרה", כשהוא מתכונן למשחק הצמרת מול נאפולי, אותו הגדיר: "ערב יפה של כדורגל וספורט".

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
