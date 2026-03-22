"זה לא פנדל, אתה גורם לי להפסיק לרצות לאמן"

מילאן רשמה אמש ניצחון דרמטי 2:3 על טורינו, ניצחון ששומר אותה חזק במאבק על פסגת הסרייה א’, אך מי שגנב את ההצגה היה דווקא המאמן מסימיליאנו אלגרי, שהתפרץ במהלך המשחק לעבר השופט הרביעי באמירה חריגה במיוחד.

במהלך הסערה סביב אחד הפנדלים במשחק, אלגרי איבד את שלוותו ופנה לשופט הרביעי דניאלה דוברי: "איך אתה יכול לתת פנדל כזה? אני מנסה להישאר רגוע, אבל אתה גורם לי לאבד את הרצון. אתה גורם לי לרצות להפסיק לאמן". הדברים נאמרו בעיצומו של משחק מתוח במיוחד, כשהלחץ סביב מאבק האליפות מורגש היטב על הקווים.

"זה היה בלהט הרגע": אלגרי מסביר את ההתפרצות

בסיום, אלגרי כבר נשמע רגוע יותר ואף ניסה להכניס הומור לדברים: "זה היה בלהט הרגע", אמר בחיוך, "אני כבר לא צעיר ולא רוצה שהלב שלי יקרוס. המשחק היה מאוד חשוב עבורנו באותו שלב".

שער גדול לפבלוביץ', 2:3 למילאן על טורינו

המאמן הודה כי המשחק לא היה פשוט כלל, במיוחד במחצית הראשונה: "כפינו יותר מדי את המשחק דרך המרכז ואפשרנו יותר מדי מתפרצות. במחצית השנייה השחקנים גם השתפרו פיזית, וזה לא היה קל אחרי שספגנו את השוויון בסיום המחצית הראשונה".

אלגרי גם התייחס להיבטים הטקטיים ולתפקוד של שחקניו, כשציין את תרומתו של אלכסיס סאלמאקרס: "הוא שחקן האיזון שלנו, בהגנה הוא צריך להיות החמישי ובהתקפה השלישי. לפעמים הוא מגיע לסיום משחקים מותש". בנוסף, הסביר כי הכנסה של כריסטיאן פוליסיק לרחבה סייעה לפתוח את ההגנה הצפופה של טורינו.

על ניקלאס פולקרוג אמר: "זה לא קל כשאין רציפות, זה משפיע גם פיזית. הייתה לו מחצית ראשונה קשה, אבל השנייה הייתה טובה בהרבה", בעוד שעל סטרחיניה פבלוביץ’ החמיא: "הוא שיחק משחק נהדר, השתפר מאוד, יש לו אופי ונשמה והוא מתקדם משמעותית".

לסיום, אלגרי כבר הסתכל קדימה עם חיוך: "השבוע אני לא מבקש כלום מאף אחד, רק שלא יהרסו לי את הפגרה. החלוצים יחזרו להבקיע ברגעים המכריעים אחרי הפגרה", כשהוא מתכונן למשחק הצמרת מול נאפולי, אותו הגדיר: "ערב יפה של כדורגל וספורט".