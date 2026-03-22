"כמעט ולא נבחן במשחק": ציון בינוני לדניאל פרץ

סאות’המפטון המשיכה במומנטום החיובי שלה עם ניצחון 0:2 על אוקספורד יונייטד, במשחק בו הכריעה את ההתמודדות כבר בפתיחה. שני שערים מהירים של סייל לארין ושיי צ’ארלס בתוך 15 דקות הספיקו כדי להבטיח שלוש נקודות, גם אם בהמשך הקבוצה הורידה קצב ולא הרשימה במיוחד.

הקדושים אולי לא הציגו את היכולת ההתקפית המרשימה ביותר שלהם, אך השליטה במשחק והיתרון המוקדם אפשרו להם לנהל את העניינים בצורה נוחה יחסית עד לסיום.

ציון 6 לפרץ: "כמעט ולא נבחן"

מי שעמד בין הקורות ורשם עוד משחק ללא ספיגה הוא דניאל פרץ, שקיבל ציון 6 ב’דיילי אצ’ו’: “השוער הישראלי רשם עוד שער נקי, אך כמעט ולא נבחן במשחק. הוא ביצע עצירה שגרתית במחצית הראשונה, ויכול היה להיות מרוצה מכך שהמצב המסוכן היחיד של וויל לנקשיר חלף ליד השער”. בכלי התקשורת האנגלי הסבירו את הציון הבינוני בכך ש"לא ניתן לתת לו ציון גבוה יותר, מכיוון שכמעט ולא היה תחת איום לאורך כל המשחק".

מאמן הקבוצה, טונדה אקרט, התייחס לאחר המשחק לשיפור ההגנתי ולתרומה של השוער: "זה תהליך מתמשך, משהו שאנחנו עובדים עליו ודורשים הרבה מהשחקנים על המגרש". לדבריו, מאז המשחק מול שפילד יונייטד, הקבוצה ספגה משערים פתוחים רק בשני משחקים בלבד.

אקרט הדגיש את החשיבות של יציבות: "ארבעה מהשערים שספגנו הגיעו ממצבים נייחים, וזה לא תמיד קל לשלוט בזה בליגה הזו. כל משחק דורש משהו אחר". בנוסף החמיא בעקיפין לפרץ כשאמר: "ברור שלפעמים אתה צריך שוער, וגם קיבלנו את זה".

לסיום, המאמן סיכם עם מבט קדימה: "אני מאוד שמח שאנחנו ממשיכים לדחוף לעבר משחקים ללא ספיגה. אנחנו פשוט צריכים להמשיך כך, כי מחכה לנו רצף משחקים משמעותי".