יום שלישי, 31.03.2026 שעה 00:15
כדורגל עולמי  >> צ'מפיונשיפ
צ'מפיונשיפ 25-26
8040-8139קובנטרי1
7137-5939מידלסברו2
6939-6738איפסוויץ'3
6944-5339מילוול4
6657-6239האל סיטי5
6348-6339סאות'המפטון6
6351-6039רקסהאם7
6048-5639דרבי קאונטי8
5646-5039ווטפורד9
5446-5239נוריץ'10
5349-4839בירמינגהאם11
5361-5539ק.פ.ר12
5249-4539פרסטון13
5249-4439סוונסי14
5143-4639סטוק סיטי15
5150-4939בריסטול סיטי16
5054-5439שפילד יונייטד17
4846-3639צ'רלטון18
4349-3639בלקבורן19
4354-4039ווסט ברומיץ'20
4054-3738פורטסמות'21
3960-5139לסטר22
3951-3639אוקספורד יונייטד23
-679-2439שפילד וונסדיי24

"כמעט ולא נבחן במשחק": ציון בינוני לדניאל פרץ

באנגליה נתנו לישראלי את הציון 6 אחרי ששמר על שער נקי בניצחון של סאות'המפטון, המאמן טונדה אקרט החמיא: "לפעמים אתה צריך שוער, ויש לנו את זה"

דניאל פרץ (IMAGO)
סאות’המפטון המשיכה במומנטום החיובי שלה עם ניצחון 0:2 על אוקספורד יונייטד, במשחק בו הכריעה את ההתמודדות כבר בפתיחה. שני שערים מהירים של סייל לארין ושיי צ’ארלס בתוך 15 דקות הספיקו כדי להבטיח שלוש נקודות, גם אם בהמשך הקבוצה הורידה קצב ולא הרשימה במיוחד.

הקדושים אולי לא הציגו את היכולת ההתקפית המרשימה ביותר שלהם, אך השליטה במשחק והיתרון המוקדם אפשרו להם לנהל את העניינים בצורה נוחה יחסית עד לסיום.

ציון 6 לפרץ: "כמעט ולא נבחן"

מי שעמד בין הקורות ורשם עוד משחק ללא ספיגה הוא דניאל פרץ, שקיבל ציון 6 ב’דיילי אצ’ו’: “השוער הישראלי רשם עוד שער נקי, אך כמעט ולא נבחן במשחק. הוא ביצע עצירה שגרתית במחצית הראשונה, ויכול היה להיות מרוצה מכך שהמצב המסוכן היחיד של וויל לנקשיר חלף ליד השער”. בכלי התקשורת האנגלי הסבירו את הציון הבינוני בכך ש"לא ניתן לתת לו ציון גבוה יותר, מכיוון שכמעט ולא היה תחת איום לאורך כל המשחק".

מאמן הקבוצה, טונדה אקרט, התייחס לאחר המשחק לשיפור ההגנתי ולתרומה של השוער: "זה תהליך מתמשך, משהו שאנחנו עובדים עליו ודורשים הרבה מהשחקנים על המגרש". לדבריו, מאז המשחק מול שפילד יונייטד, הקבוצה ספגה משערים פתוחים רק בשני משחקים בלבד.

אקרט הדגיש את החשיבות של יציבות: "ארבעה מהשערים שספגנו הגיעו ממצבים נייחים, וזה לא תמיד קל לשלוט בזה בליגה הזו. כל משחק דורש משהו אחר". בנוסף החמיא בעקיפין לפרץ כשאמר: "ברור שלפעמים אתה צריך שוער, וגם קיבלנו את זה".

לסיום, המאמן סיכם עם מבט קדימה: "אני מאוד שמח שאנחנו ממשיכים לדחוף לעבר משחקים ללא ספיגה. אנחנו פשוט צריכים להמשיך כך, כי מחכה לנו רצף משחקים משמעותי".

