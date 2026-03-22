יום ראשון, 22.03.2026 שעה 09:16
כדורגל עולמי
ליגה אמריקאית 26-27
 מזרח 
132-135נאשוויל1
103-114ניו יורק סיטי2
86-105שארלוט3
75-75שיקאגו פייר4
76-64אינטר מיאמי5
74-45די.סי. יונייטד6
78-65טורונטו7
711-55ניו יורק רד בולס8
48-55אטלנטה יונייטד9
39-84ניו אינגלנד רבולושן10
38-34סינסינטי11
310-44מונטריאול12
317-55אורלנדו סיטי13
28-55קולומבוס קרו14
09-35פילדלפיה יוניון15
 מערב 
130-85FC לוס אנג'לס1
122-145ונקובר ווייטקאפס2
121-75סן חוזה ארת'קווייקס3
103-114סן דייגו אפ.סי4
97-115קולורדו ראפידס5
92-54סיאטל סאונדרס6
95-74ריאל סולט לייק7
89-105דאלאס8
69-84יוסטון דינמו9
57-55אוסטין10
47-64לוס אנג'לס גלאקסי11
47-45סנט לואיס סיטי12
411-55קנזס סיטי13
411-44מינסוטה יונייטד14
311-64פורטלנד טימברס15

טוקלומטי כבש ועבדה בישל ב-1:6, שער לפיינגולד

הישראלים של שארלוט כיכבו בניצחון על ניו יורק אד בולס, המגן העלה את ניו אינגלנד ליתרון בהפסד 3:1 לסנט לואיס. 90 דקות ו-0:0 לבריבו, 15 לבנימין

עיליי פיינגולד ודור תורג'מן חוגגים (רויטרס)
הליגיונרים כיכבו הלילה (בין שבת לראשון) ב-MLS: עידן טוקלומטי כבש וליאל עבדה כששארלוט הביסה את ניו יורק רד בולס, וגם עיליי פיינגולד כבש, אבל ניו אינגלנד הפסידה לסנט לואיס.

שארלוט – ניו יורק רד בולס 1:6

עידן טוקלומטי העלה את המארחים ליתרון בנגיחה בדקה ה-14 ודאג להוריד את שארלוט למחצית ביתרון מינימלי. במחצית השנייה באה ההתפוצצות: קרווין ורגאס הכפיל כבר בפתיחה (46), פפ ביאל הוסיף שער בכדור חופשי (54), ווילפריד זאהה קבע 0:4 בבעיטה חדה (68), וארצ’י גודווין שעלה מהספסל כבש צמד, כשהשער האחרון אחרי פריצה באגף הימני ובישול של עבדה.

בין לבין, ניו יורק הצליחה רק לצמק זמנית עם ג’וליאן הול בדקה ה-81, אבל זה לא באמת שינה משהו. טוקלומטי פתח בהרכב והוחלף בדקה ה-75, עבדה נכנס כמחליף בדקה ה-66.

סנט לואיס – ניו אינגלנד 1:3

עיליי פיינגולד העלה את ניו אינגלנד ליתרון בדקה ה-14 מקרוב, אבל סנט לואיס עשתה מהפך עוד במחצית הראשונה עם שערים של סיימון בכר (29) וכריס דרקין (45+3). מרסל הרטל קבע את התוצאה הסופית בדקה ה-83. פיינגולד פתח בהרכב והשלים 90 דקות, גם דור תורג’מן עלה ב-11 של ניו אינגלנד והוחלף בדקה ה-59.

אטלנטה – די.סי יונייטד 0:0

תאי בריבו פתח בהרכב של די.סי יונייטד והשלים 90 דקות, אבל לא הצליח לכבוש וקבוצתו לא רשמה ניצחון שני רצוף.

דאלאס – יוסטון 3:4

רן בנימין נכנס כמחליף בדקה ה-75 בניצחון של דאלאס. לוגן פרינגטון כבש צמד (6 ו-14) למארחים, אבל יוסטוןן הפכה עם שערים של גילהרמה (29), אריק סביאטצ’נקו (31) ולורנס אנאלי (33). שער עצמי של סביאטצ’נקו קבע 3:3 בדקה ה-54, הוא הורחק בדקה ה-68 ובסופו של דבר פטאר מוסא כבש את שער הניצחון (86).

