יום ראשון, 22.03.2026 שעה 08:55
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5137-4030אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4243-4330ניוקאסל11
4248-4631בורנמות'12
4035-3030סנדרלנד13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3047-4030טוטנהאם16
2943-2830נוטינגהאם פורסט17
2955-3630ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

"ליברפול נכשלת אפילו בלהיות קבוצה בינונית"

אחרי ההפסד ה-10 העונה בליגה, ביקורת קשה ב'טלגרף' על האלופה: "סלוט נראה חסר רעיונות, קשה להסביר כמה הקבוצה הידרדרה". המאמן לקח אחריות והסביר

ארנה סלוט (IMAGO)
ארנה סלוט (IMAGO)

העונה המאכזבת של ליברפול ממשיכה לעורר ביקורת חריפה באנגליה, וב"טלגרף" לא חסכו במילים כלפי המאמן ארנה סלוט לאחר הפסד נוסף בליגה. מדובר כבר בהפסד ה-10 של הקבוצה בפרמייר ליג, נתון שממחיש עד כמה האלופה היוצאת התרחקה מהסטנדרטים שהציבה לעצמה בשנים האחרונות.

בטור נכתב בצורה ישירה: "ארנה סלוט נראה חסר רעיונות, וליברפול נכשלת אפילו בלהיות קבוצה בינונית". עוד הוסיפו כי למרות פציעות, עומס משחקים ושינויים בסגל, "שום דבר מזה לא יכול להסביר עד כמה הקבוצה הידרדרה, או את חוסר היכולת של סלוט למצוא פתרונות".

ביקורת חריפה מול הסברים: סלוט לא בורח מאחריות

ב"טלגרף" המשיכו לתקוף גם את ההתבטאויות של המאמן: "לטעון שאף אחד באנגליה לא מבין את מודל מכירת השחקנים? זה פשוט לא מחזיק מים". בנוסף הודגש כי המועדון השקיע כ-450 מיליון ליש"ט בקיץ. סלוט עצמו ניסה להסביר את המצב ואמר: "אני מבין לגמרי את מי שאומר שהשקענו הרבה כסף, כי באנגליה לא רגילים לכך שמועדונים גם מוכרים שחקנים. כולם מסתכלים על 450 מיליון, אבל לא על כך שמכרנו ב-300 מיליון".

ארנה סלוט עצבני (IMAGO)ארנה סלוט עצבני (IMAGO)

הוא הוסיף כי חלק מהשחקנים כלל לא היו זמינים: "איסאק לא היה זמין, וגם לאוני בגלל פציעה, כך שבפועל אנחנו אפילו מתחת למה שמכרנו". עם זאת, המאמן הודה כי אין בכך כדי להצדיק את התוצאות: "לא משנה כמה תירוצים אני יכול לתת, זה עדיין לא מספיק טוב למצב שבו אנחנו נמצאים כרגע". לדבריו, העונה הנוכחית מדגישה גם את הרמה הגבוהה שהייתה למועדון בעשור האחרון: "זה מראה עד כמה הקבוצות של ליברפול היו גדולות בשנים האחרונות".

סלוט התייחס גם למשחק עצמו ואמר: "זה התחיל כבר לפני המשחק עם הפציעות. שוב, אחרי משחק טוב לא הצלחנו לשחזר את הרמה. במחצית הראשונה עוד היינו קרובים, אבל בשנייה הם היו טובים יותר". הוא הוסיף: "זה לא התפקיד שלי למצוא תירוצים, אלא פתרונות, וזה מה שאני מנסה לעשות".

לסיום, המאמן סיכם בכנות: "השחקנים נלחמו וניסו, אבל זה פשוט לא הספיק. תמיד יש לחץ בליברפול, וזה נורמלי. אנחנו עדיין צריכים להבטיח מקום בליגת האלופות. גם אם ברייטון היא יריבה קשה, מועדון כמו ליברפול צריך להשיג תוצאה במשחק כזה".

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
