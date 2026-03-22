ליגה גרמנית 25-26
7025-9727באיירן מינכן1
6128-5827בורוסיה דורטמונד2
5035-5327לייפציג3
5034-5126שטוטגרט4
5039-5427הופנהיים5
4636-5227באייר לברקוזן6
3849-4926איינטרכט פרנקפורט7
3443-3726פרייבורג8
3145-3126אוגסבורג9
3146-3127אוניון ברלין10
3040-3127המבורג11
2946-3327בורוסיה מנשנגלדבאך12
2847-3027ורדר ברמן13
2741-3126מיינץ14
2647-3827פ.צ. קלן15
2442-2326סט. פאולי16
2157-3527וולפסבורג17
1561-2727היידנהיים18

קימיך: מתישהו חוסר המזל שלנו נגד ריאל ייגמר

כוכב באיירן לקראת רבע גמר האלופות: "הגיע הזמן שנעבור אותם, לא היינו פחות טובים מהם ברוב המקרים". לנארט קארל: "מחכה לשחק בברנבאו, מגרש מדהים"

ויניסיוס וקימיך (IMAGO)
באיירן מינכן ממשיכה לדרוס, ואחרי ה-0:4 המרשים על אוניון ברלין אמש, הבווארים לא רק מבססים את מעמדם כאחת הקבוצות הקטלניות באירופה, אלא גם מתקרבים בצעדי ענק לשבירת שיא היסטורי. עם 97 שערים עד כה, הקבוצה של וינסנט קומפני נמצאת מרחק נגיעה מהשיא שעומד על 101, ובמקביל כבר מביטה קדימה לעבר המפגש היוקרתי מול ריאל מדריד.

הניצחון החד צדדי על אוניון ברלין המחיש פעם נוספת את העוצמה ההתקפית של באיירן, כאשר השחקנים עצמם כבר מדברים בגלוי על היעדים הבאים, גם ברמה האישית וגם ברמה הקבוצתית.

"הגיע הזמן": באיירן מכוונת לריאל ולשיא ההיסטורי

מי שלא הסתיר את ההתרגשות לקראת המפגש מול ריאל מדריד הוא ג’ושוע קימיך, שהתייחס להיסטוריה הפחות מוצלחת של הבווארים מול הבלאנקוס ואמר: "אנחנו ממש מצפים לזה. מאז שאני כאן שיחקנו נגד ריאל מדריד כמה פעמים ותמיד הודחנו. לא היינו פחות טובים ברוב המקרים, פשוט היה לנו חוסר מזל. מתישהו זה צריך להשתנות, הגיע הזמן. אנחנו מרגישים טוב ומחכים לזה".

גם לנארט קארל הצטרף לקו הזה והוסיף: "ברור שיש התרגשות גדולה. זה אצטדיון מדהים, אני פשוט רוצה לשחק נגדם".

במקביל, בבאיירן מודעים היטב גם לקרבה לשבירת שיא השערים. סרג' גנאברי התייחס לכך ואמר: "במהלך משחקים אתה לא באמת חושב על שיאים כאלה. ברור שכשנשבור את זה נהיה שמחים ונראה עד כמה אפשר להגדיל את המספר. זה שאנחנו כבר עם 97 שערים זה פשוט מדהים, לא ציפיתי לזה בכלל. זה מראה כמה ההתקפה שלנו טובה".

גם המאמן וינסנט קומפני התייחס לנושא, אך ניסה לצנן מעט את ההתלהבות: "אני לא אחד שאוהב לדבר על שיאים כאלה, זה לא מאוד מעניין אותי. אני חושב שנשבור את השיא, אבל יש לי עדיפויות אחרות, לא לשכוח את החוזקות שלנו ולהביא אותן למגרש בלי קשר ליריבה".

כך או כך, באיירן מגיעה לרגעי ההכרעה של העונה בכושר שיא, עם התקפה לוהטת, ביטחון גבוה ורעב לנקמה ספורטיבית מול ריאל מדריד, כשעל הדרך היא יכולה גם להיכנס לספרי ההיסטוריה.

