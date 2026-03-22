יום ראשון, 22.03.2026 שעה 16:32
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%7671-821270דטרויט פיסטונס
69%7459-804470בוסטון סלטיקס
65%7731-815871ניו יורק ניקס
61%8152-840971קליבלנד קאבלירס
56%7782-785568אורלנדו מג'יק
56%7881-799370טורונטו ראפטורס
55%8286-836771אטלנטה הוקס
54%8325-828472פילדלפיה 76'
53%8040-838272שארלוט הורנטס
49%8468-859272מיאמי היט
43%8108-774370מילווקי באקס
42%8498-823971שיקגו בולס
26%8070-748170ברוקלין נטס
23%8612-794271אינדיאנה פייסרס
23%8482-776269וושינגטון וויזארדס
 מערב 
77%7653-832471אוקלהומה ת'אנדר
75%7692-822569סן אנטוניו ספרס
64%7729-804370יוסטון רוקטס
61%8347-863172דנבר נאגטס
58%8257-827172לוס אנג'לס לייקרס
58%8323-852872מינסוטה טימברוולבס
56%7746-786670פיניקס סאנס
50%7820-788670לוס אנג'לס קליפרס
49%8241-828872גולדן סטייט ווריורס
48%8330-820771פורטלנד בלייזרס
36%8346-809670ניו אורלינס פליקנס
35%8339-804871דאלאס מאבריקס
31%8492-819571ממפיס גריזליס
30%8861-838671יוטה ג'אז
27%8573-789271סקרמנטו קינגס

40 לשיי, 4 הורחקו בתגרה, שלשת ניצחון לקנארד

הת'אנדר הביסו 111:132 את וושינגטון במשחק סוער, ניצחון 9 רצוף ללייקרס, 33 לדונצ'יץ'. הספרס חגגו, דוראנט עבר את ג'ורדן, הקליפרס חגגו בהארכה

שיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)
לילה עמוס קיבלנו ב-NBA: שיי גילג'ס-אלכסנדר כיכב במשחק שכלל תגרה, לוס אנג’לס לייקרס רשמה ניצחון דרמטי, סן אנטוניו לא עוצרת, קווין דוראנט טיפס בדירוג כל הזמנים והקליפרס גברו על דאלאס בהארכה. סיכום המשחקים לפניכם.

וושינגטון – אוקלהומה סיטי 132:111

האלופה רשמה ניצחון 11 ברציפות, כששיי גילג'ס-אלכסנדר התפוצץ עם 40 נקודות והמשיך רצף היסטורי של משחקי חוץ עם לפחות 20 נקודות. המשחק התחמם עוד לפני ההפסקה עם תגרה שהובילה להרחקת ארבעה שחקנים, אך למרות זאת הת'אנדר שלטו ברבע האחרון עם ריצת 0:15 וברחו לניצחון קל. אייזאה הרטנשטיין פלירטט עם טריפל דאבל (תשע נקודות, 20 ריבאונדים ו-10 אסיסטים), בעוד וושינגטון שקעה להפסד 15 ברציפות. בילאל קוליבאלי קלע 21 נקודות.

אורלנדו – לוס אנג’לס לייקרס 105:104

הקבוצה מעיר המלאכים כבר עם תשעה ניצחונות רצופים אחרי שלשה ניצחון גדולה בקלאץ’ של לוק קנארד, שסיים עם 13 נקודות. לוקה דונצ’יץ’ הוביל את קלעי הלייקרס עם 33 נקודות, אוסטין ריבס הוסיף 26 ולברון ג’יימס הסתפק ב-12 ב-34 דקות. באורלנדו, פאולו באנקרו קלע 16 נקודות שלא הספיקו.

סן אנטוניו - אינדיאנה 119:134

הספרס המשיכו בעונה האדירה שלהם ולא פיגרו לרגע בדרך לניצחון נוסף, ה-21 מתוך 23 משחקים. קלדון ג’ונסון ודילן הארפר קלעו 24 נקודות כל אחד, בעוד ויקטור וומבניאמה תרם 20 נקודות, שמונה ריבאונדים, שישה אסיסטים וחמש חסימות. אינדיאנה, מנגד, רשמה הפסד 16 ברציפות למרות 25 נקודות של אנדרו נמבהרד.

יוסטון - מיאמי 122:123

קווין דוראנט קלע 27 נקודות ועקף את מייקל ג’ורדן בדרך למקום החמישי בקלעי כל הזמנים, אך את המילה האחרונה אמר אמן תומפסון עם טיפ אין על הבאזר שהעניק לרוקטס ניצחון דרמטי. באם אדבאיו להט עם 32 נקודות ו-21 ריבאונדים, אך מיאמי ספגה הפסד רביעי ברציפות אחרי סיום אכזרי.

דאלאס – לוס אנג’לס קליפרס 138:131 (אחרי הארכה)

דו קרב התקפי הסתיים בניצחון הקליפרס אחרי הארכה, כשדריוס גארלנד הפציץ שיא עונתי של 41 נקודות ו-11 אסיסטים. קוואי לנארד הוסיף 34 נקודות כולל סל שוויון דרמטי בסיום הזמן החוקי. דאלאס רשמה הפסד ביתי 11 ברציפות למרות 28 נקודות של נאג’י מרשל.

ניו אורלינס – קליבלנד 111:106

הקאבס חזרו מפיגור דו ספרתי עם רבע אחרון אדיר של 18:35, כשג'יימס הארדן התעורר אחרי מחצית ראשונה ללא נקודות וסיים עם 20, כולן במחצית השנייה. דונובן מיצ’ל הוביל עם 27 נקודות, בעוד ניו אורלינס קיבלה 25 מזאיון וויליאמסון, אך נכנעה לקאמבק.

אטלנטה - גולדן סטייט 110:126

ההוקס חזרו לעצמם אחרי הפסד עם הופעה התקפית נהדרת וניצחון ביתי עשירי ברציפות. דייסון דניאלס קלע שיא עונתי של 28 נקודות, סי.ג’יי מקולום הוסיף 23, וההוקס ברחו ברבע השלישי עם ריצת 5:25. גולדן סטייט המשיכה בתקופה רעה עם הפסד שמיני מתשעה משחקים. דיאנתוני מלטון קלע 20 נקודות.

פיניקס – מילווקי 108:105

הסאנס פתחו עם רבע ראשון טוב של 15:26, אבל הבאקס הגיבו עם 26:42 מהדהד ביתר המחצית הראשונה. ראיין רולינס הוביל את המנצחים עם 26 נקודות, 10 ריבאונדים ושבעה אסיסטים, קייל קוזמה סייע לו עם 20 נקודות. 24 של ג’יילן גרין לא הספיקו לפיניקס, שקיבלה 18 מקולין גילספי.

שארלוט - ממפיס 101:124

ההורנטס המשיכו במומנטום המצוין עם ניצחון שלישי ברציפות, כשלאמלו בול הוביל עם 29 נקודות ושבע שלשות. ברנדון מילר תרם 22 נקודות, וההורנטס שלטו מהרגע הראשון בדרך לניצחון קל. ממפיס, מנגד, הפסידה 10 מתוך 11 המשחקים האחרונים שלה. ג’י.ג’י ג’קסון קלע 19 נקודות.

יוטה – פילדלפיה 126:116

הסיקסרס עם ניצחון רביעי בחמשת המשחקים האחרונים אחרי מחצית שנייה של 46:62. קוונטין גריימס קלע 25 נקודות, וי.ג’יי אדג’קומב 22 עם 13 ריבאונדים, וטרנדון ווטפורד קלע 20 נקודות למנצחים. הג’אז קיבלו 25 נקודות מאייס ביילי וקנדי צ’נדלר עלה מהספסל כדי לקלוע 19.

