40 לשיי, 4 הורחקו בתגרה, שלשת ניצחון לקנארד

לילה עמוס קיבלנו ב-NBA: שיי גילג'ס-אלכסנדר כיכב במשחק שכלל תגרה, לוס אנג’לס לייקרס רשמה ניצחון דרמטי, סן אנטוניו לא עוצרת, קווין דוראנט טיפס בדירוג כל הזמנים והקליפרס גברו על דאלאס בהארכה. סיכום המשחקים לפניכם.

וושינגטון – אוקלהומה סיטי 132:111

האלופה רשמה ניצחון 11 ברציפות, כששיי גילג'ס-אלכסנדר התפוצץ עם 40 נקודות והמשיך רצף היסטורי של משחקי חוץ עם לפחות 20 נקודות. המשחק התחמם עוד לפני ההפסקה עם תגרה שהובילה להרחקת ארבעה שחקנים, אך למרות זאת הת'אנדר שלטו ברבע האחרון עם ריצת 0:15 וברחו לניצחון קל. אייזאה הרטנשטיין פלירטט עם טריפל דאבל (תשע נקודות, 20 ריבאונדים ו-10 אסיסטים), בעוד וושינגטון שקעה להפסד 15 ברציפות. בילאל קוליבאלי קלע 21 נקודות.

אורלנדו – לוס אנג’לס לייקרס 105:104

הקבוצה מעיר המלאכים כבר עם תשעה ניצחונות רצופים אחרי שלשה ניצחון גדולה בקלאץ’ של לוק קנארד, שסיים עם 13 נקודות. לוקה דונצ’יץ’ הוביל את קלעי הלייקרס עם 33 נקודות, אוסטין ריבס הוסיף 26 ולברון ג’יימס הסתפק ב-12 ב-34 דקות. באורלנדו, פאולו באנקרו קלע 16 נקודות שלא הספיקו.

שחקני לוס אנג'לס לייקרס חוגגים אחרי סל הניצחון (רויטרס)

סן אנטוניו - אינדיאנה 119:134

הספרס המשיכו בעונה האדירה שלהם ולא פיגרו לרגע בדרך לניצחון נוסף, ה-21 מתוך 23 משחקים. קלדון ג’ונסון ודילן הארפר קלעו 24 נקודות כל אחד, בעוד ויקטור וומבניאמה תרם 20 נקודות, שמונה ריבאונדים, שישה אסיסטים וחמש חסימות. אינדיאנה, מנגד, רשמה הפסד 16 ברציפות למרות 25 נקודות של אנדרו נמבהרד.

יוסטון - מיאמי 122:123

קווין דוראנט קלע 27 נקודות ועקף את מייקל ג’ורדן בדרך למקום החמישי בקלעי כל הזמנים, אך את המילה האחרונה אמר אמן תומפסון עם טיפ אין על הבאזר שהעניק לרוקטס ניצחון דרמטי. באם אדבאיו להט עם 32 נקודות ו-21 ריבאונדים, אך מיאמי ספגה הפסד רביעי ברציפות אחרי סיום אכזרי.

קווין דוראנט (רויטרס)

דאלאס – לוס אנג’לס קליפרס 138:131 (אחרי הארכה)

דו קרב התקפי הסתיים בניצחון הקליפרס אחרי הארכה, כשדריוס גארלנד הפציץ שיא עונתי של 41 נקודות ו-11 אסיסטים. קוואי לנארד הוסיף 34 נקודות כולל סל שוויון דרמטי בסיום הזמן החוקי. דאלאס רשמה הפסד ביתי 11 ברציפות למרות 28 נקודות של נאג’י מרשל.

ניו אורלינס – קליבלנד 111:106

הקאבס חזרו מפיגור דו ספרתי עם רבע אחרון אדיר של 18:35, כשג'יימס הארדן התעורר אחרי מחצית ראשונה ללא נקודות וסיים עם 20, כולן במחצית השנייה. דונובן מיצ’ל הוביל עם 27 נקודות, בעוד ניו אורלינס קיבלה 25 מזאיון וויליאמסון, אך נכנעה לקאמבק.

אטלנטה - גולדן סטייט 110:126

ההוקס חזרו לעצמם אחרי הפסד עם הופעה התקפית נהדרת וניצחון ביתי עשירי ברציפות. דייסון דניאלס קלע שיא עונתי של 28 נקודות, סי.ג’יי מקולום הוסיף 23, וההוקס ברחו ברבע השלישי עם ריצת 5:25. גולדן סטייט המשיכה בתקופה רעה עם הפסד שמיני מתשעה משחקים. דיאנתוני מלטון קלע 20 נקודות.

דייסון דניאלס (רויטרס)

פיניקס – מילווקי 108:105

הסאנס פתחו עם רבע ראשון טוב של 15:26, אבל הבאקס הגיבו עם 26:42 מהדהד ביתר המחצית הראשונה. ראיין רולינס הוביל את המנצחים עם 26 נקודות, 10 ריבאונדים ושבעה אסיסטים, קייל קוזמה סייע לו עם 20 נקודות. 24 של ג’יילן גרין לא הספיקו לפיניקס, שקיבלה 18 מקולין גילספי.

שארלוט - ממפיס 101:124

ההורנטס המשיכו במומנטום המצוין עם ניצחון שלישי ברציפות, כשלאמלו בול הוביל עם 29 נקודות ושבע שלשות. ברנדון מילר תרם 22 נקודות, וההורנטס שלטו מהרגע הראשון בדרך לניצחון קל. ממפיס, מנגד, הפסידה 10 מתוך 11 המשחקים האחרונים שלה. ג’י.ג’י ג’קסון קלע 19 נקודות.

יוטה – פילדלפיה 126:116

הסיקסרס עם ניצחון רביעי בחמשת המשחקים האחרונים אחרי מחצית שנייה של 46:62. קוונטין גריימס קלע 25 נקודות, וי.ג’יי אדג’קומב 22 עם 13 ריבאונדים, וטרנדון ווטפורד קלע 20 נקודות למנצחים. הג’אז קיבלו 25 נקודות מאייס ביילי וקנדי צ’נדלר עלה מהספסל כדי לקלוע 19.