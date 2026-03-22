מנהלת הסל שלחה בקשה להצעות אירוח בחו"ל

האם ליגת העל בכדורסל בדרך לסיום עונה מחוץ לישראל? בהמשך לפרסום כאן ב-ONE על כך שבמנהלת הליגה בכדורסל שוקלים ברצינות לקיים בועה בחו”ל ומתכננים סיטואציה שזה מה שיצטרך לקרות, כעת ל-ONE נודע על מכתב שנשלח למדינות, ביניהן בולגריה, סרביה ולטביה, עם בקשה לאירוח.

על פי המסמך, מדובר בפנייה רשמית לגורמים שונים באירופה, כשהגורמים הללו הם בולגריה, סרביה ולטביה, ערים מארחות, להגיש הצעות לאירוח שלבי ההכרעה של הליגה בסביבה סגורה ומבוקרת. עוד נודע ל-ONE שמשרד התרבות הקציב 2.5 מיליון אירו תקציב לאירוע הזה.

הפורמט המוצע כולל ריכוז של כל 14 קבוצות הליגה במתחם אחד, יחד עם אנשי צוות, שופטים וצוותי שידור, לתקופה של כ-60 ימים. מתוכם, כ-45 ימים יוקדשו למשחקים, כאשר המטרה היא לשמור על רציפות ספורטיבית, בטיחות השחקנים ואיכות שידור גבוהה.

דייויד בסן (מנהלת הליגה)

ממאי ועד יוני

לפי לוחות הזמנים, תחילת ההתכנסות מתוכננת ל-1 במאי 2026, כאשר המשחקים עצמם אמורים להיערך מתחילת מאי ועד סוף יוני, עם משחק הגמר המתוכנן ל-28 ביוני. עוד עולה כי המנהלת דורשת מהגורמים המארחים להעמיד שני אולמות ברמת תקן בינלאומי (FIBA Level 1), לצד שני מגרשי אימונים זמינים לאורך כל התקופה. בנוסף, נדרשת קרבה גיאוגרפית בין האולמות, בתי המלון ומתקני האימונים, כך שזמני הנסיעה לא יעלו על כ-20 דקות.

הדרישות מהעיר המארחת מחמירות במיוחד: הקמה של “בועה” סגורה עם גישה מוגבלת, אבטחה היקפית, נקודות כניסה מבוקרות וניהול תפעולי מלא באתר. כל המשתתפים, כ-308 אנשי קבוצות, אמורים לשהות במתחם מצומצם לאורך כל התקופה.

מועד אחרון להגיש: 31 במרץ

גם בגזרת הלוגיסטיקה מדובר בפרויקט רחב היקף: כל קבוצה תזדקק ל-14 חדרים (8 זוגיים ו-6 ליחיד), ובסך הכל מדובר בלמעלה מ-190 חדרים עבור הקבוצות בלבד, לא כולל שופטים, צוותי ליגה ואנשי שידור. בנוסף, המארחים נדרשים לספק מעטפת רפואית מלאה, כולל רופא לכל משחק, אמבולנס, צוות חירום וגישה לבית חולים סמוך, לצד תשתיות שידור מתקדמות, תאורה ברמה בינלאומית וחיבורי תקשורת רחבי פס.

לברון ג'יימס מניף גביע בבועה. בקרוב אצלנו? (רויטרס)

עוד פרט מעניין במסמך נוגע לאזור הזמן: המנהלת מעדיפה מדינות הפועלות לפי אזור הזמן של החוף המזרחי בארה״ב (או דומה), זאת כדי לשמור על חלונות שידור נוחים לקהל הישראלי, משחקים בשעות 19:00 ו-21:30. במנהלת מדגישים כי ההחלטה תתקבל על בסיס מספר קריטריונים, בהם איכות המתקנים, רמת האירוח, ניסיון באירוח אירועים בינלאומיים, יעילות תפעולית ועלויות.

המועד האחרון להגשת הצעות נקבע ל-31 במרץ 2026, מה שמצביע על לוח זמנים צפוף במיוחד וקבלת החלטה קרובה לגבי עתיד העונה. נכון לעכשיו, מדובר במהלך היערכות ולא בהחלטה סופית, אך עצם הפנייה לגורמים בחו״ל מדגישה את חוסר הוודאות סביב האפשרות להמשיך את העונה בישראל תחת המצב הביטחוני הנוכחי.