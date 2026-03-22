המנהלת לפני הכרעות: המתווה לחזרת הכדורגל

מנהלת ליגת העל תקיים היום (ראשון) ישיבת דירקטוריון מיוחדת ודחופה באמצעות הזום, במטרה לגבש את המתווה הסופי לחידוש משחקי ליגת העל ביום שבת הבא בתאריך 4.4.

מיד לאחר סיום הישיבה צפויים להתכנס נציגי הליגה הלאומית, כאשר השאיפה בדרג הניהולי היא להחזיר את הליגה השנייה לפעילות כבר ביום שלישי הקרוב. המהלך כולו מתבצע בתיאום הדוק מול גורמי הביטחון וכל שלב בביצועו כפוף לאישור רשמי של פיקוד העורף, אשר הציב הנחיות מחמירות ביותר בנוגע לאמצעי המיגון הנדרשים באצטדיונים השונים ברחבי הארץ.

השפעת המצב הביטחוני ופתרונות המיגון

חשוב לציין כי המתווה כולו תלוי בכך שפיקוד העורף לא יחזור בו מהאישורים שניתנו, וזאת לאור הירי הבלתי פוסק שבוצע אתמול מאיראן לעבר כל חלקי המדינה. המציאות הביטחונית המורכבת מחייבת זהירות יתרה ולכן לא בכל המגרשים ניתן יהיה לקיים משחקים באופן מיידי. באצטדיונים שבהם לא קיימים מרחבים מוגנים תקניים יפעלו להצבת ממ"דים ניידים מיוחדים, שיאפשרו את קיום הפעילות. עד להשלמת הצבת אמצעי המיגון הללו חלק מהאצטדיונים יישארו מחוץ לסבב המשחקים.

אצטדיון סמי עופר (IMAGO)

צמצום כוח אדם ולוח הזמנים

במקביל לפתרונות המיגון, הוחלט על צמצום נוסף במספר הנוכחים במגרש. למרות הערכות מוקדמות שדיברו על אישור ל-200 בני אדם בליגת העל, נראה כי המכסה תעמוד על 150 איש בלבד. מספר זה כולל את סגלי השחקנים, הצוותים המקצועיים והניהוליים, השופטים ואנשי התפעול ההכרחיים בלבד.

בשל הצורך להשלים את העונה במועדה והלו"ז הצפוף שנוצר, הכוונה היא לקיים מחזורי ליגה בקצב גבוה של משחק בכל שלושה ימים. המהלך אינו עובר ללא התנגדות מצד מספר מועדונים וביניהם בני ריינה, עירוני טבריה ומ.ס. אשדוד המביעות הסתייגות מחזרה לפעילות בעת הזו.

שחקני מ.ס אשדוד (רדאד ג'בארה)

ההשלכות הכלכליות והזירה האירופית

כפי שפורסם ב-ONE, לא מדובר רק בעניין ספורטיבי אלא בהישרדות כלכלית ומעמדית. במידה וליגת העל לא תגיע לסיומה החוקי, הכדורגל הישראלי לא יוכל לרשום נציגות במפעלים האירופיים לעונה הבאה.

מדובר במכה אנושה שתגרור השלכות חמורות מבחינה כספית ותדמיתית, כאשר הכדורגל הישראלי עלול לשלם על כך מחיר כבד לשנים קדימה. מעבר לאובדן המענקים מאירופה, סיום מוקדם של העונה יביא לאובדן הכנסות קריטיות מזכויות שידור וספונסרים אשר מהווים חמצן עבור קבוצות רבות בליגה.