יום ראשון, 22.03.2026 שעה 00:55
כדורסל ישראלי

וירג׳יניה ניצחה את ג׳ורג׳יה, רומי לוי בלטה

מכללת וירג׳יניה המדורגת 10 בטורניר הנשים הפתיעה את השביעית ג׳ורג׳יה אחרי הארכה 73:82. הישראלית לא ירדה מהפרקט במשך 45 דקות וקלעה 14 נקודות

רומי לוי עם הכדור (איגוד הכדורסל) (מערכת ONE)
רומי לוי עם הכדור (איגוד הכדורסל) (מערכת ONE)

הפתעה נרשמה היום (שבת) בטורניר המכללות לנשים, כאשר וירג'יניה, המדורגת עשירית בלבד, הדהימה את ג'ורג'יה השביעית עם ניצחון 73:82 בתום הארכה דרמטית. מעבר לתוצאה המרשימה על לוח התוצאות, הסיפור המרכזי של ההתמודדות היה ההופעה ההירואית של הישראלית רומי לוי, שהוכיחה שוב שהיא הלב הפועם והמנוע הבלתי נגמר של קבוצתה ברגעי ההכרעה של העונה.

לוי סיפקה תצוגה אדירה, כשלא ירדה מהפרקט למשך 45 דקות רצופות, כולל חמש דקות מורטות עצבים של הארכה. לאורך כל הזמן הזה היא הייתה הגורם הדומיננטי בשני צידי המגרש, כשסיימה עם 14 נקודות יקרות ששמרו את וירג'יניה בתמונה בכל פעם שג'ורג'יה ניסתה לברוח. מעבר ליכולת ההתקפית, לוי הייתה הסיוט של שחקניות היריבה בצד ההגנתי עם לא פחות מ-5 חטיפות כדור קריטיות, אליהן הוסיפה גם 2 ריבאונדים ואסיסט שחתמו שורת סטטיסטיקה מרשימה ומגוונת.

המשחק, שהיה צמוד ומתוח לכל אורכו, הוכרע סופית בתוספת הזמן שבו וירג'יניה הציגה קור רוח מרשים והגנה קשוחה בהנהגתה של לוי. היכולת של הישראלית לשמור על רמת ריכוז ואינטנסיביות כה גבוהה למרות העומס הפיזי העצום הייתה המפתח לניצחון, ששלח את המדורגת עשירית לשלב הבא והשאיר את ג'ורג'יה המאוכזבת מחוץ לתמונה. עבור לוי, מדובר בעוד הוכחה למעמדה כאחת המנהיגות של המכללה על הבמה הגדולה ביותר של הכדורסל האמריקאי.

