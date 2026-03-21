קוקו גוף מתגברת על הפציעה ועולה שלב במיאמי

קוקו גוף ממשיכה להוכיח אופי יוצא דופן בטורניר מיאמי. המדורגת רביעית בעולם רשמה הלילה ניצחון קשה בסיבוב השני על אליזבטה קוצ'יארטו האיטלקית בתוצאה 3-6, 6-4, 6-3, לאחר שעתיים ו-15 דקות של טניס באצטדיון הארד רוק. בכך, נקמה האמריקאית בת ה-22 על ההפסד שספגה מאותה יריבה מוקדם יותר העונה בדוחא, אך מעבר לניצחון, גוף רשמה ציון דרך היסטורי: ניצחון מספר 103 בטורנירי מאסטרס (WTA 1000), נתון שמשווה את שיאה של קרוליין ווזניאקי, כשמעליהן ניצבת כעת רק מרטינה הינגיס.

הדרך לניצחון במיאמי הייתה רחוקה מלהיות חלקה, ולוותה בדרמה לא קטנה מאחורי הקלעים. גוף הגיעה לטורניר הביתי לאחר שנאלצה לפרוש במהלך משחקה בסיבוב השלישי מול אלכסנדרה אאלה באינדיאן וולס (כשהייתה בפיגור 6-2, 2-0), בעקבות פציעה בידה השמאלית. עוד קודם לכן באותו טורניר, היא התקשתה עם לא פחות מ-21 שגיאות כפולות. בדיקת ה-MRI שעברה חשפה כי מדובר בבעיה עצבית. הצוות המקצועי של האמריקאית דחק בה לוותר על ההשתתפות במיאמי כדי להחלים לקראת עונת החימר, אך הכוכבת הצעירה סירבה בתוקף.

קוקו גוף מנופפת לקהל לאחר המשחק. (רויטרס)

"רוב הצוות שלי בכלל לא רצה שאשחק בטורניר הזה, אבל פשוט הטלתי על זה וטו", הודתה גוף בסיום. "ההורים שלי יעידו שאני עקשנית, ושאני אלך עם האמת שלי עד הסוף. אני חושבת שפשוט רציתי להוכיח להם שהם טועים. העדפתי לענות את עצמי ליום אחד מאשר לשבת בחוץ שלושה שבועות ולצפות בטורניר מהצד. אני מרגישה את הפציעה לפעמים על המגרש, אבל זה הולך ומשתפר מיום ליום".

הפציעה וההכנה הלקויה ניכרו היטב על המגרש. גוף התקשתה למצוא את הקצב שלה מול קוצ'יארטו, שעלתה ליתרון מוקדם וניצלה את העובדה שכבר שיחקה משחק אחד בטורניר. האמריקאית סבלה מיום חלש בהגשות עם 11 שגיאות כפולות ו-39 טעויות לא מחויבות לאורך ההתמודדות. למרות זאת, היא הפגינה חוסן מנטלי מרשים. לאחר שנקלעה לפיגור שבירה בתחילת המערכה המכרעת, גוף התעוררה, זכתה בארבעה משחקונים ברציפות, והבטיחה את הכרטיס לסיבוב השלישי תוך שהיא שומרת על אחוזי הצלחה יציבים בהגשה הראשונה (63 אחוזים של זכייה בנקודות).

בסיבוב הבא צפוי לגוף דרבי אמריקאי מסקרן מול אליסיה פארקס בת ה-25. פארקס, המדורגת במקום ה-105 בעולם, מגיעה למפגש עם ביטחון רב לאחר שרשמה הפתעה גדולה כשהדיחה את מריה סאקרי היוונית בשתי מערכות חלקות (6-3, 6-3). המשטחים המהירים יחסית במיאמי עשויים לשחק לטובתה של פארקס, שמתנשאת לגובה 1.85 מטרים וידועה בחבטות העוצמתיות שלה.

השתיים מכירות היטב אחת את השנייה, ואף נהגו להתאמן יחד במגרשים הציבוריים בפארק פומפיי, מרחק נסיעה קצר ממתחם הטורניר במיאמי. המפגש הקודם ביניהן, שהתקיים באליפות אוסטרליה הפתוחה לפני שנתיים, הסתיים בניצחון קליל של גוף, אך כעת היא מצפה לאתגר שונה לחלוטין. "אליסיה ואני מכירות נצח, ותמיד כיף לשחק מולה", אמרה גוף לקראת ההתמודדות במושב הלילה של האצטדיון המרכזי. "היא משחקת טניס נהדר והשתפרה מאוד. זה הולך להיות משחק קשה, אבל זה די מגניב ששתינו זוכות לשחק על הבמה המרכזית בטורניר הביתי שלנו".