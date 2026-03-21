"גאנדלמן התאמן בצורה טובה והשתפר פיזית"

אחרי שני משחקים בהם עלה מהספסל, עומרי גאנדלמן, ששב לאימונים מלאים כבר לפני ההפסד לנאפולי, מיועד לחזור ל-11 של לצ’ה מחר (ראשון) ב-19:00 נגד רומא, כדי לעזור לקבוצתו לצאת מהמקום המוביל לירידת ליגה בסיום העונה, כשבעקבות הניצחון של קרמונזה על פארמה, הג’יאלורוסי ירדו מתחת לקו, כשהם עם משחק פחות.

מאמן הקבוצה, אוזביו די פרנצ’סקו יחסר את הקשר לסאנה קוליבאלי שנפצע מול נאפולי, ובמסיבת העיתונאים לקראת ההתמודדות התייחס למועמדים להחליפו: “אני צריך לשים שחקן אחד מתחת לחלוץ. אני חושב שזה יהיה אחד מבין גאנדלמן או סאדיק פופאנה.

“אפענח איך אני אמור לבנות את המערך לפי הגישה שלהם למשחק, גם במהלך המשחק מתחילתו. הם מתאמנים עבור הסיכוי לפתוח. גאנדלמן התאמן בצורה טובה ומשתפר מבחינה פיזית”. די פרנצ’סקו, שאימן בעבר את הזאבים, ינסה להוביל את הקבוצה לניצחון חוץ ראשון מזה 40 שנים על היריבה ועל הדרך לשוב לנשום מעל הקו.