יום ראשון, 22.03.2026 שעה 01:44
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
6823-6529אינטר1
6323-4730מילאן2
6230-4630נאפולי3
5422-4829קומו4
5429-5230יובנטוס5
5123-3929רומא6
4727-4029אטאלנטה7
4234-3829בולוניה8
4028-2929לאציו9
3940-3630ססואולו10
3942-3530אודינזה11
3438-2130פארמה12
3342-3630גנואה13
3353-3430טורינו14
3042-3130קליארי15
2843-3429פיורנטינה16
2739-2129לצ'ה17
2744-2530קרמונזה18
1849-2329פיזה19
1851-2229ורונה20

"גאנדלמן התאמן בצורה טובה והשתפר פיזית"

מאמן לצ'ה אוזביו די פרנצ'סקו התייחס במסע"ת לקשר הישראלי שעלה מהספסל בשני המשחקים האחרונים: "אני צריך לשים שחקן מתחת לחלוץ, זה הוא או פופאנה"

עומרי גאנדלמן (IMAGO)
אחרי שני משחקים בהם עלה מהספסל, עומרי גאנדלמן, ששב לאימונים מלאים כבר לפני ההפסד לנאפולי, מיועד לחזור ל-11 של לצ’ה מחר (ראשון) ב-19:00 נגד רומא, כדי לעזור לקבוצתו לצאת מהמקום המוביל לירידת ליגה בסיום העונה, כשבעקבות הניצחון של קרמונזה על פארמה, הג’יאלורוסי ירדו מתחת לקו, כשהם עם משחק פחות.

מאמן הקבוצה, אוזביו די פרנצ’סקו יחסר את הקשר לסאנה קוליבאלי שנפצע מול נאפולי, ובמסיבת העיתונאים לקראת ההתמודדות התייחס למועמדים להחליפו: “אני צריך לשים שחקן אחד מתחת לחלוץ. אני חושב שזה יהיה אחד מבין גאנדלמן או סאדיק פופאנה.

“אפענח איך אני אמור לבנות את המערך לפי הגישה שלהם למשחק, גם במהלך המשחק מתחילתו. הם מתאמנים עבור הסיכוי לפתוח. גאנדלמן התאמן בצורה טובה ומשתפר מבחינה פיזית”. די פרנצ’סקו, שאימן בעבר את הזאבים, ינסה להוביל את הקבוצה לניצחון חוץ ראשון מזה 40 שנים על היריבה ועל הדרך לשוב לנשום מעל הקו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
