דופלנטיס זכה בפעם הרביעית באליפות העולם

מונדו דופלנטיס ממשיך לשלוט ללא עוררין בענף הקפיצה במוט. הערב (שבת), הקופץ השוודי האגדי קטף את תואר אלוף העולם באולם בפעם הרביעית בקריירה שלו, לאחר שסיפק תוצאה של 6.25 מ'.

למרות הדומיננטיות המוחלטת על המסלול, דופלנטיס, שלא כהרגלו, ויתר הפעם על הניסיון לשפר את שיא העולם המדהים שלו, שעומד נכון לעכשיו על 6.31 מטרים ואותו שבר לפני שבוע וחצי בלבד, והסתפק בבכורה על הפודיום ובתואר היוקרתי.

האלוף האולימפי בן ה-26 המשיך לבסס את מעמדו כשליט הבלתי מעורער של הענף, כשהוא רושם שוב ביצועים נהדרים באליפות העולם.