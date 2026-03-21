יום ראשון, 22.03.2026 שעה 01:46
ספורט אחר

דופלנטיס זכה בפעם הרביעית באליפות העולם

האתלט האמריקאי שוודי זכה שוב באליפות העולם באולם בקפיצה לגובה, אחרי שקפץ לגובה של 6.25. כזכור, רק לפני כשבוע וחצי שבר את שיא העולם עם 6.25

דופלנטיס מאושר (IMAGO)

מונדו דופלנטיס ממשיך לשלוט ללא עוררין בענף הקפיצה במוט. הערב (שבת), הקופץ השוודי האגדי קטף את תואר אלוף העולם באולם בפעם הרביעית בקריירה שלו, לאחר שסיפק תוצאה של 6.25 מ'.

למרות הדומיננטיות המוחלטת על המסלול, דופלנטיס, שלא כהרגלו, ויתר הפעם על הניסיון לשפר את שיא העולם המדהים שלו, שעומד נכון לעכשיו על 6.31 מטרים ואותו שבר לפני שבוע וחצי בלבד, והסתפק בבכורה על הפודיום ובתואר היוקרתי.

האלוף האולימפי בן ה-26 המשיך לבסס את מעמדו כשליט הבלתי מעורער של הענף, כשהוא רושם שוב ביצועים נהדרים באליפות העולם.

