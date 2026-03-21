דרמה: היריב של עילאי ברזילי לא עמד במשקל

הלוחם הישראלי אמור לפגוש בין ראשון לשני את מקרו אפידיו ב-UWC, אך המקסיקני מעמיד את הקרב בסכנה: "מקווה להילחם ולהביא עוד חגורת אליפות למדינה"

עילאי ברזילי (LFA)
מדינת ישראל חגגה בענק את הניצחון של אהבת השם גורדון, שגבר על יריבו הטורקי באירוע של UTMA אז בחודש פברואר. אותו קרב פרץ את הסכר לתחום הלחימה עבור לוחמים ישראלים נוספים, שמקבלים את הבמה, כמו עילאי ברזילי.

ברזילי אמור להתמודד בלילה שבין ראשון לשני הקרוב (האירוע מתחיל ב-1:00, הקרב באזור 3:30) נגד מקרו אפידיו המקסיקני, שם יילחם על חגורת האליפות במשקל קל של ארגון UWC, שפועל תחת ה-UFC. אלא שהיום (שבת) נודע כי אותו קרב נמצא בסכנה, היות שיריבו של ברזילי לא עמד במשקל הנדרש, עד 70.3 ק”ג.

הישראלי שיתף כחלק מההכנות לקרב, במהלך השקילה: “חברים בדיוק סיימתי להישקל פה, עכשיו אני מתאושש קצת. היריב שלי לצערי לא עמד במשקל, כרגע יש לו עוד שעתיים לעשות משקל, הוא הגיע מעל המשקל כמו שחשבתי, מקווה שיהיה קרב”.

ההכנות של עילאי ברזילי ליריבו המקסיקני

לאחר מכן, אפידיו המקסיקני שקיבל הזדמנות שנייה להישקל, לא הגיע פעם נוספת למשקל המיועד. הוא יישקל מחר שוב ואם יעמוד על 165 פאונד במקום 155 כנדרש, הקרב ימשיך כשרק עילאי יכול לזכות בחגורה, אם יפספס ויחרוג גם מ-165 פאונד, הקרב יבוטל.

ברזילי דיבר גם במסיבת העיתונאים לפני המפגש נגד המקסיקני: “יש לי מדינה שלמה מאחוריי, מדינה שלמה רוצה לראות אותי מנצח. נבוא לעשות את המדינה שמחה, ניקח עוד חגורת אליפות עולם לישראל ואחרי זה אכנס ל-UFC”.

עילאי ברזילי במסע"ת לפני הקרב, לצד יריבו ממקסיקו (פרטי)עילאי ברזילי במסע"ת לפני הקרב, לצד יריבו ממקסיקו (פרטי)

"היריב שלי? הוא הולך לגלות מי זה עילאי ברזילי"

רק השבוע עילאי ברזילי עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE לקראת הקרב מול המקסיקני, והצהיר: “הוא הלוחם הכי קשה שיכולתי לקבל, זה קרב קשה יותר ממה שציפיתי ופה יש קרב לטווח ארוך”.

הלוחם הישראלי הוסיף: “יש לו יותר קרבות והוא ינסה להתיש אותי, אבל אני חכם ולא אעשה טעויות, אשחק אסטרטגית חכם. אני מתחיל לקבל את ההערכה שחשובה לי והקרב הזה יעשה את החותמת, ואני מאמין שזה גם יגיע לכל בית בישראל”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
