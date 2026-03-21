יום שבת, 21.03.2026 שעה 21:26
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

פורסם סגל נבחרת נערים א׳ למוק' אליפות אירופה

הנבחרת שמודרכת על ידי אריק בנאדו, תחל באמצע השבוע את דרכה במשחקי השלב השני של מוקדמות אליפות אירופה, שייערכו באנגליה. אבוחצירא ודג׳אני בפנים

|
נוי חדד מול ירדן אבוחצירא (מרטין גוטדאמק)
נבחרת נערים א', המודרכת ע"י אריק בנאדו, תחל את דרכה ביום רביעי הקרוב במשחקי שלב 2 של מוקדמות אליפות אירופה, במטרה לסיים בין שלוש הראשונות במשחקי הבית, על מנת להישאר בדרג א' של אירופה.

ארבעה שחקנים התקפיים ילידי 2009, שמשחקים בקביעות עם קבוצת הנוער של המועדון אותו הם מייצגים, יוצאים עם נבחרת הנוער למשחקי מוקדמות אליפות אירופה: אוריין גורן - קשרה של ברצלונה, עילאי בן סימון - שחקן ההתקפה של מכבי ת"א וצמד שחקני ההתקפה של מכבי חיפה, ליאם לוסקי ואדם גרימברג. 

לעומתם, בסגל שני שחקנים ילידי 2010, ששיחקו העונה לא מעט בקבוצות נוער ונערים א': ירין אבוחצירה ממכבי נתניה ונועם גולדנברג ממכבי חיפה.

אם בירין אבוחצירה עסקינן, הרי ששני שחקנים בנבחרת ממשיכי דרך של שחקנים עם עבר נכבד בליגת העל: ירין אבוחצירה הוא בנו של שמעון - חלוץ עבר, בן דג'אני הוא בנו של קובי, קשר עבר.

בסגל הנבחרת השוער, ינאל באזדוג,ש מגן העונה בקביעות והצטיינות על שערה של הפועל ת"א.  שחקנים נוספים שהרבו לשחק העונה בנוער הם ירין אבוחצירה ועידן דדיה מהפועל חיפה, השחקן היחיד בסגל ששיחק העונה בליגה הארצית של נערים א' ובליגת העל לנוער.

המשחקים הצפויים לנבחרת ישראל: 

ישראל – אסטוניה, רביעי, 19:00 (שעון מקומי).

ישראל – אנגליה, שבת,  14:00 (שעון מקומי).

איי פארו – ישראל, שלישי, 14:00 (שעון מקומי).

סגל הנבחרת לקראת הטורניר:

שוערים: ינאל בזאדוג (הפועל ת"א), עמנואל לוקה (מכבי ת"א)

הגנה: נועם שמואל ותומר פלג (מכבי פ"ת), סהר לביא ודניאל דוידי (מכבי ת"א), ארטיום דמצ'וק (מכבי חיפה), נועם נונה ושי וקסמן (הפועל ת"א).

קישור: עדו ברקו (מכבי פ"ת), בן דג'אני ודניאל בן שושן (מכבי ת"א), פואד גנאים (הפועל ת"א), נועם גולדנברג (מכבי חיפה).

התקפה: תמיר בר, ארז דידי, בן זוארץ (מכבי פ"ת), עידו יוסף (מכבי ת"א), ירין אביחצירה (מכבי נתניה) ועידן דדיה (הפועל חיפה).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
