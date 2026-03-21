פורסם סגל נבחרת נערים א׳ למוק' אליפות אירופה

נבחרת נערים א', המודרכת ע"י אריק בנאדו, תחל את דרכה ביום רביעי הקרוב במשחקי שלב 2 של מוקדמות אליפות אירופה, במטרה לסיים בין שלוש הראשונות במשחקי הבית, על מנת להישאר בדרג א' של אירופה.



ארבעה שחקנים התקפיים ילידי 2009, שמשחקים בקביעות עם קבוצת הנוער של המועדון אותו הם מייצגים, יוצאים עם נבחרת הנוער למשחקי מוקדמות אליפות אירופה: אוריין גורן - קשרה של ברצלונה, עילאי בן סימון - שחקן ההתקפה של מכבי ת"א וצמד שחקני ההתקפה של מכבי חיפה, ליאם לוסקי ואדם גרימברג.



לעומתם, בסגל שני שחקנים ילידי 2010, ששיחקו העונה לא מעט בקבוצות נוער ונערים א': ירין אבוחצירה ממכבי נתניה ונועם גולדנברג ממכבי חיפה.

אריק בנאדו (חגי מיכאלי)





אם בירין אבוחצירה עסקינן, הרי ששני שחקנים בנבחרת ממשיכי דרך של שחקנים עם עבר נכבד בליגת העל: ירין אבוחצירה הוא בנו של שמעון - חלוץ עבר, בן דג'אני הוא בנו של קובי, קשר עבר.



בסגל הנבחרת השוער, ינאל באזדוג,ש מגן העונה בקביעות והצטיינות על שערה של הפועל ת"א. שחקנים נוספים שהרבו לשחק העונה בנוער הם ירין אבוחצירה ועידן דדיה מהפועל חיפה, השחקן היחיד בסגל ששיחק העונה בליגה הארצית של נערים א' ובליגת העל לנוער.

המשחקים הצפויים לנבחרת ישראל:

ישראל – אסטוניה, רביעי, 19:00 (שעון מקומי).

ישראל – אנגליה, שבת, 14:00 (שעון מקומי).

איי פארו – ישראל, שלישי, 14:00 (שעון מקומי).

סגל הנבחרת לקראת הטורניר:

שוערים: ינאל בזאדוג (הפועל ת"א), עמנואל לוקה (מכבי ת"א)



הגנה: נועם שמואל ותומר פלג (מכבי פ"ת), סהר לביא ודניאל דוידי (מכבי ת"א), ארטיום דמצ'וק (מכבי חיפה), נועם נונה ושי וקסמן (הפועל ת"א).



קישור: עדו ברקו (מכבי פ"ת), בן דג'אני ודניאל בן שושן (מכבי ת"א), פואד גנאים (הפועל ת"א), נועם גולדנברג (מכבי חיפה).



התקפה: תמיר בר, ארז דידי, בן זוארץ (מכבי פ"ת), עידו יוסף (מכבי ת"א), ירין אביחצירה (מכבי נתניה) ועידן דדיה (הפועל חיפה).