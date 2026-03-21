פורסם סגל הנבחרת בנוער למוקדמות אל' אירופה

נבחרת נוער ב' של ישראל, המודרכת ע"י אופיר חיים, תחל ביום רביעי הקרוב את דרכה במשחקי השלב השני של מוקדמות אליפות אירופה, במשחק מול נבחרת אוסטריה (19:00, שעון ישראל) - המארחת את משחקי הבית הישראלי. לאחר מכן, מצפה לנבחרת הישראלית משחק בשבת הקרובה מול גרמניה (15:00) וביום שלישי יינעל הטורניר במשחק מול בוסניה (16:00). המטרה של כל אחת מהנבחרות לסיים את הטורניר באחד משלושת המקומות הראשונים במטרה להישאר בדרג א'.

ההצלחה הגדולה של מכבי חיפה, אלופת המדינה, במשחקי ליגת האלופות לנוער, מטבע הדברים סוללת דרך לייצוג נכבד של שחקני הקבוצה בסגל הנבחרת. נציגיה של מכבי חיפה הם השוער מארק גולנקוב (2008), שחקני ההגנה ילידי 2008 - נעם שטייפמן ודניאל הדר, הקשרים נועם לוי ונועם אלוק (2008) ושחקני ההתקפה ילידי 2009, ליאם לוסקי ואדם גרימברג. שחקן נוסף יליד 2009 שנמנה על סגל הנבחרת הוא אוריין גורן, קשרה של ברצלונה.

מכבי ת"א, מוליכת טבלת ליגת העל, שולחת לסגל שלושה שחקני הגנה ילידי 2008, המגנים - יהונתן קוצ'ר ולירוי אבריבאה והבלם נועם לוי - שבעונה שעברה שיחק בקבוצת נערים א' של מ.כ נהלל יזרעאל, אלופת ארצית צפון, וכן שחקן ההתקפה המצטיין, עילאי בן סימון (יליד 2009).

עילאי בן סימון (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

עוד בסגל הנבחרת

שוער: עילי אלטמן (מכבי פ"ת)

מגנים: יאזן וותד (מכבי פ"ת), גיא אליגואשווילי (הפועל ת"א)

קישור והתקפה: איתמר חוסיד (הפועל ת"א), יונתן גלבוע (הפועל באר שבע), יהונתן שגב (מכבי פ"ת), נועם כהן ועומרי כהן (הפועל פ"ת)