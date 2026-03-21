נבחרת החירשים סיימה 7, הישג מרשים לאלפרין

כבוד: ישראל נכנעה ברבע 5:4 לקרואטיה, לראשונה מ-2006 סיימה בין 8 הראשונות באליפות אירופה וקטפה כרטיס לאליפות העולם . הכוכב מלך שערי הטורניר

|
נועם אלפרין (שירן פרץ, יח"צ)

לאחר שבועיים של משחקים באליפות אירופה בכדורגל אולמות לחירשים, נבחרת ישראל מסכמת הישג מרשים עם סיום במקום השביעי בין הנבחרות הטובות ביבשת, הישג שמעניק לה גם כרטיס לאליפות העולם, כשהיא סיימה את דרכה עם הפסד 5:4 לקרואטיה ברבע הגמר.

לצד ההישג הקבוצתי, נרשם רגע היסטורי עבור הספורט הישראלי: שחקן הנבחרת נועם אלפרין זכה בתואר מלך השערים של אליפות אירופה עם לא פחות מ-10 שערים. מדובר בפעם הראשונה בהיסטוריה ששחקן ישראלי זוכה בתואר אישי כזה במסגרת טורניר בינלאומי בכדורגל אולמות לחירשים, הישג יוצא דופן שמציב את ישראל על מפת הספורט האירופי בענף.

הנבחרת, שהתמודדה מול יריבות מהחזקות באירופה, הציגה יכולת מרשימה, נחישות ורוח לחימה לאורך כל הטורניר כל זאת בתקופה מורכבת במיוחד עבור מדינת ישראל.

ראש המשלחת: “הרוח הישראלית מנצחת”, וגם: המספרים

תומר  דרזנר, ראש משלחת נבחרת ישראל: “זהו רגע של גאווה עצומה עבורנו. לסיים במקום השביעי באירופה ולהבטיח כרטיס לאליפות העולם זו תוצאה של עבודה קשה, נחישות ואמונה לאורך כל הדרך. ההישג של נועם אלפרין כמלך השערים הוא היסטורי ומרגש במיוחד עבור כולנו. הנבחרת הזו הוכיחה שלמרות כל האתגרים, גם המקצועיים וגם הלאומיים, הרוח הישראלית מנצחת ומביאה תוצאות על המגרש”.

אם ניתן מבט אחורה, אז ב-2002 הנבחרת סיימה במקום ה-11, ב-2006 במקום השביעי, ב-2010 במקום ה-17, ב-2014 במקום ה-16, ב-2018 במקום השמיני, ב-2022 במקום ה-16 וכאמור כעת במקום השביעי, שווה ערך להישג השיא ב-2006. כלומר, מ-2006 הנבחרת לא קיבלה כרטיס כניסה לאליפות העולם.

