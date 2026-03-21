יום ראשון, 22.03.2026 שעה 01:45
ג'ודו

משה ליאון: תמנע נלסון לוי היא גאווה אמיתית

ראש עיריית ירושלים שיבח את בת העיר לאחר זכייתה במדליית הזהב בג'ודו בתחרות בטביליסי: "אשרינו שזכינו בספורטאית כזו, מהווה השראה לדור הצעיר"

משה לאון ותמנע נלסון לוי (עיריית ירושלים)
הג’ודוקא הירושלמית תמנע נלסון-לוי ממשיכה לבסס את מעמדה כאחת הספורטאיות הבולטות של ישראל, לאחר שזכתה אתמול (שישי) במדליית הזהב בתחרות הגראנד סלאם בטביליסי, גיאורגיה.

נלסון-לוי גברה בגמר ישראלי בקטגוריית עד 57 ק”ג בג’ודו וזכתה בזהב, הישג נוסף בשרשרת הישגים מרשימה בזירה הבינלאומית. הזכייה הייתה חלק מיום אדיר לנבחרת ישראל, שבמהלכו גרפה המשלחת לא פחות מארבע מדליות.

ראש העיר של ירושלים, משה ליאון, אמר: “תמנע נלסון-לוי היא גאווה ירושלמית אמיתית. פעם אחר פעם היא מביאה הישגים גדולים ומשמעותיים שמציבים את ירושלים ואת מדינת ישראל בקדמת הבמה העולמית. דווקא בימים אלו, ההצלחה שלה מזכירה לכולנו את העוצמה, הנחישות והאמונה שמאפיינות את הרוח הישראלית.

“הישגיה מהווים השראה”

“אשרינו שזכינו בספורטאית כמו תמנע, שאין מי שימנע ממנה להמשיך ולהצליח. הישגיה של נלסון-לוי מהווים השראה לדור הצעיר בעיר ומחזקים את מעמדה של ירושלים כבירת ספורט מובילה בישראל”, סיים בדבריו ראש העיר.

