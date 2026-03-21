7740-7838קובנטרי1
7137-5939מידלסברו2
6939-6738איפסוויץ'3
6944-5339מילוול4
6657-6239האל סיטי5
6348-6339סאות'המפטון6
6351-6039רקסהאם7
6048-5639דרבי קאונטי8
5646-5039ווטפורד9
5446-5239נוריץ'10
5349-4839בירמינגהאם11
5361-5539ק.פ.ר12
5246-4438סוונסי13
5249-4539פרסטון14
5143-4639סטוק סיטי15
5150-4939בריסטול סיטי16
5054-5439שפילד יונייטד17
4846-3639צ'רלטון18
4349-3639בלקבורן19
4354-4039ווסט ברומיץ'20
4054-3738פורטסמות'21
3960-5139לסטר22
3951-3639אוקספורד יונייטד23
-679-2439שפילד וונסדיי24

הדרך של דניאל פרץ וסאות'המפטון לפרמייר ליג

כולל לו"ז קשוח בקרוב: השוער הישראלי וקבוצתו בתקופה נהדרת, עם רצון לשמור על המקום בפלייאוף. מה עוד נותר לקדושים והמסלול להעפלה מהצ'מפיונשיפ

דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

לא פחות מ-14 משחקים רצופים בכל המסגרות ללא ניצחון, זה הנתון המרשים של דניאל פרץ וסאות’המפטון. השוער וקבוצתו השיגו ניצחון 0:2 על אוקספורד יונייטד היום (שבת), כשהישראלי שזכה לשבחים באנגליה שוב הצליח לשמור על שער נקי כשהוא כבר מזמן הפך לאחד מדמויות המפתח אצל הקדושים.

שלוש הנקודות האלה השאירו את סוטון ופרץ במקום השישי בטבלת הצ’מפיונשיפ עם 63 נקודות, מקום מספיק לפלייאוף נכון לרגע זה, כשהם נמצאים מעל רקסהאם בזכות הפרש שערים טוב יותר בשישה גולים.

ההתמודדות מול אוקספורד מהתחתית היוותה את המחזור ה-39 בזירה המקומית, כאשר בסך הכל ישוחקו 46 מחזורים. כלומר, לאקס מכבי ת”א וחבריו נותרו עוד שבעה משחקי ליגה בעונה הסדירה והלו”ז הקרוב צפוף במיוחד עם אתגרים לא פשוטים.

דניאל פרץ ושחקני סאות'המפטון חוגגים (רויטרס)

הלו”ז הקשוח ואיך עולים מהצ’מפיונשיפ

אחרי מנוחה של שבוע, בשבת הבאה לישראלי וקבוצתו מצפה משחק נגד ארסנל במסגרת רבע גמר הגביע האנגלי. לאחר מכן, הקדושים יתארחו אצל רקסהאם בליגה, כשכזכור הקבוצות עם מאזן נקודות זהה. אחר כך יש לסוטון משחק נגד דרבי, שגם היא נושפת בעורף מהמקום השמיני.

נזכיר את השיטה כדי להעפיל מהצ’מפיונשיפ לליגה האנגלית הבחירה: שתי הקבוצות שיסיימו ראשונות יעלו אוטומטית, כרגע נמצאות שם קובנטרי (77 נקודות) ומידלסברו (71 נקודות) במרחק די גדול מסאות’המפטון ופרץ. הקבוצות ממקומות 3-6 הולכות לפלייאוף, שם השלישית תארח את השישית והרביעית את החמישית, במתכונת של משחק בית ומשחק חוץ. המנצחות עוברות לגמר, שממנו הקבוצה השלישית שתגיע לפרמייר ליג.

