הדרך של דניאל פרץ וסאות'המפטון לפרמייר ליג

לא פחות מ-14 משחקים רצופים בכל המסגרות ללא הפסד, זה הנתון המרשים של דניאל פרץ וסאות’המפטון. השוער וקבוצתו השיגו ניצחון 0:2 על אוקספורד יונייטד היום (שבת), כשהישראלי שזכה לשבחים באנגליה שוב הצליח לשמור על שער נקי כשהוא כבר מזמן הפך לאחת מדמויות המפתח אצל הקדושים.

שלוש הנקודות האלה השאירו את סוטון ופרץ במקום השישי בטבלת הצ’מפיונשיפ עם 63 נקודות, מקום מספיק לפלייאוף נכון לרגע זה, כשהם נמצאים מעל רקסהאם בזכות הפרש שערים טוב יותר בשישה גולים.

ההתמודדות מול אוקספורד מהתחתית היוותה את המחזור ה-39 בזירה המקומית, כאשר בסך הכל ישוחקו 46 מחזורים. כלומר, לאקס מכבי ת”א וחבריו נותרו עוד שבעה משחקי ליגה בעונה הסדירה והלו”ז הקרוב צפוף במיוחד עם אתגרים לא פשוטים.

דניאל פרץ ושחקני סאות'המפטון חוגגים (רויטרס)

הלו”ז הקשוח ואיך עולים מהצ’מפיונשיפ

אחרי מנוחה של שבוע, בשבת הבאה לישראלי וקבוצתו מצפה משחק נגד ארסנל במסגרת רבע גמר הגביע האנגלי. לאחר מכן, הקדושים יתארחו אצל רקסהאם בליגה, כשכזכור הקבוצות עם מאזן נקודות זהה. אחר כך יש לסוטון משחק נגד דרבי, שגם היא נושפת בעורף מהמקום השמיני.

נזכיר את השיטה כדי להעפיל מהצ’מפיונשיפ לליגה האנגלית הבכירה: שתי הקבוצות שיסיימו ראשונות יעלו אוטומטית, כרגע נמצאות שם קובנטרי (77 נקודות) ומידלסברו (71 נקודות) במרחק די גדול מסאות’המפטון ופרץ. הקבוצות ממקומות 3-6 הולכות לפלייאוף, שם השלישית תארח את השישית והרביעית את החמישית, במתכונת של משחק בית ומשחק חוץ. המנצחות עוברות לגמר, שממנו הקבוצה השלישית שתגיע לפרמייר ליג.