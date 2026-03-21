יום ראשון, 22.03.2026 שעה 01:44
צ'מפיונשיפ 25-26
8040-8139קובנטרי1
7137-5939מידלסברו2
6939-6738איפסוויץ'3
6944-5339מילוול4
6657-6239האל סיטי5
6348-6339סאות'המפטון6
6351-6039רקסהאם7
6048-5639דרבי קאונטי8
5646-5039ווטפורד9
5446-5239נוריץ'10
5349-4839בירמינגהאם11
5361-5539ק.פ.ר12
5249-4539פרסטון13
5249-4439סוונסי14
5143-4639סטוק סיטי15
5150-4939בריסטול סיטי16
5054-5439שפילד יונייטד17
4846-3639צ'רלטון18
4349-3639בלקבורן19
4354-4039ווסט ברומיץ'20
4054-3738פורטסמות'21
3960-5139לסטר22
3951-3639אוקספורד יונייטד23
-679-2439שפילד וונסדיי24

"נותן ביטחון, הבלמים רגועים יותר": שבחים לפרץ

השוער הישראלי שוב קיבל מחמאות אחרי ה-0:2 של סאות'המפטון על אוקספורד, האוהדים כבר החליטו: "הכי טוב בקבוצה מאז פוסטר". וגם: הנתון המרשים שלו

דניאל פרץ (רויטרס)
דניאל פרץ (רויטרס)

ניצחון שלישי ברציפות לסאות’המפטון, משחק 14 ללא הפסד עבור הקדושים, שער נקי שני ברציפות עבור דניאל פרץ ובסך הכל עוד הופעה נהדרת של השוער הישראלי וצעד נוסף קדימה של קבוצתו לפלייאוף, כל אלו קרו כתוצאה מה-0:2 של הקבוצה על אוקספורד יונייטד, במסגרת המחזור ה-39 של הליגה השנייה באנגליה.

בסך הכל פרץ לא נקלע ליותר מידי עבודה, כאשר הוא כן רשם הצלה נאה בפתיחה לנגיחה של בלם אוקספורד קיארון בראון, ובהמשך מיקום טוב שלו גרם לשחקן היריבה לפספס באחד על אחד מקרוב. בסך הכל, הישראלי יכול לסמן וי נוסף ובעיקר עוד רשת נקייה.

סאות’המפטון שמרה על המקום השישי שזה הכי חשוב כאשר רקסהאם ניצחה במקביל גם היא, ולצערם של הקדושים האל סיטי ניצחה גם כן במקביל. באנגליה החמיאו לפרץ על עוד משחק סולידי: “הוא משרה ביטחון, גם במשחקים שהוא לא מבריק יש תחושה שזה קורה כי יש יותר רוגע לבלמים כשהוא מאחור”, כתבו באתר שמסקר את הקבוצה.

מספרים נפאלים

גם ברשת האוהדים האנגלים התלהבו: “דניאל פרץ השוער הכי טוב שהיה לנו מאז פרייזר פוסטר ב-2021, הבחור נוטף ביטחון”. ב-15 המשחקים שדניאל פרץ שיחק בין הקורות של סאות’המפטון, הוא שמר לא פחות משבע פעמים על שער נקי, נתון מאוד מרשים בליגה שכמעט בכל משחק שתי הקבוצות כובשות ויש חגיגת שערים.

