"נותן ביטחון, הבלמים רגועים יותר": שבחים לפרץ

ניצחון שלישי ברציפות לסאות’המפטון, משחק 14 ללא הפסד עבור הקדושים, שער נקי שני ברציפות עבור דניאל פרץ ובסך הכל עוד הופעה נהדרת של השוער הישראלי וצעד נוסף קדימה של קבוצתו לפלייאוף, כל אלו קרו כתוצאה מה-0:2 של הקבוצה על אוקספורד יונייטד, במסגרת המחזור ה-39 של הליגה השנייה באנגליה.

בסך הכל פרץ לא נקלע ליותר מידי עבודה, כאשר הוא כן רשם הצלה נאה בפתיחה לנגיחה של בלם אוקספורד קיארון בראון, ובהמשך מיקום טוב שלו גרם לשחקן היריבה לפספס באחד על אחד מקרוב. בסך הכל, הישראלי יכול לסמן וי נוסף ובעיקר עוד רשת נקייה.

סאות’המפטון שמרה על המקום השישי שזה הכי חשוב כאשר רקסהאם ניצחה במקביל גם היא, ולצערם של הקדושים האל סיטי ניצחה גם כן במקביל. באנגליה החמיאו לפרץ על עוד משחק סולידי: “הוא משרה ביטחון, גם במשחקים שהוא לא מבריק יש תחושה שזה קורה כי יש יותר רוגע לבלמים כשהוא מאחור”, כתבו באתר שמסקר את הקבוצה.

מספרים נפאלים

גם ברשת האוהדים האנגלים התלהבו: “דניאל פרץ השוער הכי טוב שהיה לנו מאז פרייזר פוסטר ב-2021, הבחור נוטף ביטחון”. ב-15 המשחקים שדניאל פרץ שיחק בין הקורות של סאות’המפטון, הוא שמר לא פחות משבע פעמים על שער נקי, נתון מאוד מרשים בליגה שכמעט בכל משחק שתי הקבוצות כובשות ויש חגיגת שערים.