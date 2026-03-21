יום שבת, 21.03.2026 שעה 19:36
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7028-7728ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5725-4728אתלטיקו מדריד4
4435-4328בטיס5
4131-3828סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3744-3629אספניול9
3540-3028אתלטיק בילבאו10
3435-3328אוסאסונה11
3443-3128ג'ירונה12
3234-2828ראיו וייקאנו13
3242-3028ולנסיה14
3147-3728סביליה15
2946-3829אלצ'ה16
2838-2628אלאבס17
2847-3429מיורקה18
2346-3028לבאנטה19
2144-1828אוביידו20

דיווח: ברצלונה פתוחה למכור את קונדה בקיץ

בתקשורת הספרדית מדווחים כי הצרפתי, שהגיע אל הקטלונים ב-2022 תמורת סכום של יותר מ-50 מילון אירו, כעת נכנס לרשימת ההעברות האפשריות של הקבוצה

קונדה (IMAGO)
קונדה (IMAGO)

ברצלונה היא אחת הקבוצות עם הסגל הכי טוב בעולם, אך גם בו יש בעיות וחורים. מאז עזיבתו של איניגו מרטינס, נראה כי בלם נוסף הוא הכרחי עבור הסגל של האנזי פליק ובעקבות שחרורו הצפוי של רוברט לבנדובסקי בסוף העונה, גם חלוץ מתבקש. 

כדי שהמועדון הקטלוני, שעדיין סוחב עמו קשיים כלכליים, יצליח להביא רכישות לעמדות אלה, ככל הנראה שהוא גם יצטרך למכור, ואלי אפילו שחקן משמעותי. בתקשורת בברצלונה מדווחים היום (שבת) כי אחד השחקנים שהבלאוגרנה שוקלים לשחרר הוא ז’ול קונדה.

בארסה רכשה את הצרפתי מסביליה בקיץ 2022 עבור יותר מ-50 מיליון אירו, אז היה נחשב לאחד הבלמים המבטיחים ביותר באירופה. מאז, צ’אבי תחילה ופליק בהמשך הסבו אותו לעמדת המגן הימני, שם הוא ידע תקופות טובות יותר, ויציבות פחות.

צצ'אבי ז'ול קונדה (הטוויטר של ברצלונה)

קונדה – תמיד מלפפון לוהט

בחלונות ההעברות האחרונים תמיד הייתה ספקולציה לגבי עתידו של קונדה, שכן מדובר בשחקן עם הרבה אפשרויות בפרמייר ליג, וצ'לסי, שכבר רצה אותו לפני שחתם בברצלונה, חזר לפנות אליו כמה פעמים. עם זאת, הצרפתי מעולם לא רצה לעזוב את הקטלונים וחתם על חידוש חוזה עד 2030 עם סעיף שחרור של מיליארד אירו. אם לא דרך עסקת מכירה, אין שום אפשרות שזה יקרה.

