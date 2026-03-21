דיווח: ברצלונה פתוחה למכור את קונדה בקיץ

ברצלונה היא אחת הקבוצות עם הסגל הכי טוב בעולם, אך גם בו יש בעיות וחורים. מאז עזיבתו של איניגו מרטינס, נראה כי בלם נוסף הוא הכרחי עבור הסגל של האנזי פליק ובעקבות שחרורו הצפוי של רוברט לבנדובסקי בסוף העונה, גם חלוץ מתבקש.

כדי שהמועדון הקטלוני, שעדיין סוחב עמו קשיים כלכליים, יצליח להביא רכישות לעמדות אלה, ככל הנראה שהוא גם יצטרך למכור, ואלי אפילו שחקן משמעותי. בתקשורת בברצלונה מדווחים היום (שבת) כי אחד השחקנים שהבלאוגרנה שוקלים לשחרר הוא ז’ול קונדה.

בארסה רכשה את הצרפתי מסביליה בקיץ 2022 עבור יותר מ-50 מיליון אירו, אז היה נחשב לאחד הבלמים המבטיחים ביותר באירופה. מאז, צ’אבי תחילה ופליק בהמשך הסבו אותו לעמדת המגן הימני, שם הוא ידע תקופות טובות יותר, ויציבות פחות.

צ'אבי ז'ול קונדה (הטוויטר של ברצלונה)

קונדה – תמיד מלפפון לוהט

בחלונות ההעברות האחרונים תמיד הייתה ספקולציה לגבי עתידו של קונדה, שכן מדובר בשחקן עם הרבה אפשרויות בפרמייר ליג, וצ'לסי, שכבר רצה אותו לפני שחתם בברצלונה, חזר לפנות אליו כמה פעמים. עם זאת, הצרפתי מעולם לא רצה לעזוב את הקטלונים וחתם על חידוש חוזה עד 2030 עם סעיף שחרור של מיליארד אירו. אם לא דרך עסקת מכירה, אין שום אפשרות שזה יקרה.