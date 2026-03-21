יום שבת, 21.03.2026 שעה 22:38
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
7025-9727באיירן מינכן1
6128-5827בורוסיה דורטמונד2
5035-5327לייפציג3
5034-5126שטוטגרט4
5039-5427הופנהיים5
4636-5227באייר לברקוזן6
3849-4926איינטרכט פרנקפורט7
3443-3726פרייבורג8
3145-3126אוגסבורג9
3146-3127אוניון ברלין10
3040-3127המבורג11
2946-3327בורוסיה מנשנגלדבאך12
2847-3027ורדר ברמן13
2741-3126מיינץ14
2647-3827פ.צ. קלן15
2442-2326סט. פאולי16
2157-3527וולפסבורג17
1561-2727היידנהיים18

קרובה לאליפות: 0:4 ענק לבאיירן על אוניון ברלין

הבווארים שבו לנצח בליגה עם צעד גדול לצלחת, אוליסה, גנאברי (צמד) וקיין כבשו. דורטמונד בקאמבק ענק עם 2:3 על המבורג, 3:3 ללברקוזן והיידנהיים

שחקני באיירן מינכן חוגגים (רויטרס)
בישראל לא משחקים ספורט בגלל המלחמה עם איראן וחיזבאללה, אבל באירופה ממשיכים במאני טיים בליגות בכדורגל. במחזור ה-27 בליגה הגמרנית נמשך היום (שבת) עם מספר משחקים, כאשר במוקד באיירן מינכן חגגה עם 0:4 נגד אוניון ברלין. בנוסף, שני משחקים נגמרו 3:3, בין לברקוזן והיידנהיים ובין מנשנגלדבאך וקלן, כאשר ורדר ברמן ניצחה 0:1 את וולפסבורג. דורטמונד ביציעה קאמבק מטורף עם 2:3 אדיר על המבורג.

באיירן מינכן – אוניון ברלין 0:4

האליפות מתקרבת. הבווארים רשמו משחק 11 ברציפות ללא הפסד ובעיקר חזרו למסלול הניצחונות בליגה אחרי התיקו הסוער מול לברקוזן. לאחר הרביעייה נגד אטאלנטה וקביעת הדייט עם ריאל מדריד, חניכיו של וינסנט קומפאני הגיעו ל-70 נקודות וקרובים מאוד להבטיח את הצלחת, כשנותרו להם שבעה מחזורים לסיום העונה בבונדסליגה. מייקל אוליסה, הארי קיין וסרג’ גנאברי עם צמד כבשו, האורחת די סיימה את העונה שלה כשהיא באמצע הטבלה. אגב, קיין הגיע ל-31 שערים בליגה והוא רחוק עשרה שערים מהשיא של רוברט לבנדובסקי, כאמור שבעה משחקים לסיום. קשה, אבל לא בלתי אפשרי עבור האנגלי האדיר.

היידנהיים – באייר לברקוזן 3:3

דווקא אחרי התיקו נגד באיירן מינכן, האורחת לא הצליחה לנצח והיא רשמה בסך הכל תיקו שלישי ברציפות בליגה. לברקוזן אמנם לא כל כך בסכנה מבחינת לבד את המקום באירופה, כשהיא במקום השישי עם 46 נקודות ורחוקה שמונה נקודות מהמקום שלא מוביל למפעל אירופי, אבל היא כן איבדה גובה במרדף להיות בצ’מפיונס. המארחת אמנם עצרה רצף של שלושה הפסדים, אבל נועלת את הטבלה בפער דו ספרתי מחוף המבטחים והיא תיפרד כמעט בוודאות בתום העונה מהבונדסליגה. פטריק שיק ומאליק טילמן נתנו 0:2, הנס בחרנס ומרווין פיירינגר השוו, שיק השלים צמד, אבל פיירינגר השלים גם כן צמד וצחק אחרון.

וולפסבורג – ורדר ברמן 1:0

שתי הקבוצות בתחתית והיו נואשות לנקודות, דווקא זו שיותר נואשת לא הצליחה להשיג אפילו לא אחת כזו. האורחת ניצחה בקרב הירוקים וסיבכה את היריבה שלה, כאשר ברמן עם 28 נקודות ובחוף המבטחים, ו-וולפסבורג שנייה מהסוף עם 21 נקודות בלבד. המארחת לא חיברה שלוש נקודות כבר עשרה משחקים ברציפות, כולל שבעה הפסדים, מאזן שאיתו יורדים ליגה. ג’סטין נג’ינמה הכריע (68’), מוריץ ינץ הורחק בתוספת הזמן.

קלן – בורוסיה מנשנגלדבאך 3:3

חגיגת השערים הגיעה דווקא מלקן, אבל היא לא ממשרת שירתה אף אחד מהצדדים.  המארחת רשמה משחק שישי ברציפות ללא ניצחון ועדיין למזלה היא איכשהו מעל הקו האדום, אבל אם סט פאולי תנצח בהמשך המחזור האירוע ישתנה. מנגד, גלדבאך כבר הריחה ניצחון שהיה נותן לה צעד ענק להישארות בליגה, אבל היא עלולה להתקרב, גם כן במצב של ניצחון של סט פאולי, עד כדי שלוש נקודות מהקו האדום. ג’נס קסטרופ כבש ראשון, סעיד אל מלה ורגנר אצ’ה הפכו, פיליפ סנדר השווה, קסטרופ השלים צמד ואז אריק מרטל, שהורחק כעבור שתי דקות, חתם 3:3 גדול.

דורטמונד – המבורג 2:3

במשחק מטורף, האורחת עלתה ליתרון כפול במחצית הראשונה משערים של פיליפ אוטלה ואלברט לוקונגה. על סף הירידה להפסקה םליקס אנמצ׳ה החמיץ מהנקודה הלבנה. אלא שהצהובים ממש לא אמרו נואש, ובדקה ה-73 רמי בנסבאייני כבש בפנדל, חמש דקות חלפו סהרו ג׳יראסי איזן בנגיחה. בדקה ה-84 הקאמבק הושלם עם עוד פנדל, שלישי במספר לדורטמונד, אותו דייק שוב בנסבייאני. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */