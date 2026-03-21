סיבכה את התחתית: 0:2 לקרמונזה על פארמה

המחזור ה-30 בסרייה א’ נפתח אתמול עם הניצחונות של נאפולי ואודינזה והמשיך היום (שבת), עם משחקה של פארמה נגד קרמונזה, בסיומו האחרונה ניצחה 0:2 וסיבכה לחלוטין את התחתית. בהמשך, יובנטוס תארח את ססואולו במטרה להתקרב למקום הרביעי.

פארמה – קרמונזה 2:0

בעוד שהלאס ורונה ופיזה כבר כמעט ירדו, המקום האחרון שיצטרף לצמד נפתח לחלוטין עם הניצחון של הגריגורוסי, שהשיגו שלוש נקודות לראשונה מאז תחילת דצמבר תחת המאמן החדש מרקו ג’אמפאולו, שהחליף את דוידה ניקולה שפוטר.

כבר במחצית הראשונה ניתן היה להבין לאן נושבת הרוח כשגול של פדריקו בונאצולי נפסל בטענה לנבדל, אך היה שווה לחכות לבעיטה של יוסף מאלח, שבעוצמה רבה מחוץ לרחבה הכניע את ציון סוזוקי כדי להעניק את היתרון (54’). בדקה ה-68 ג’יימי וארדי בישל ליארי ואנדרפוטה, שקבע את התוצאה הסופית ושלח את האורחת אל מעל הקו, כשעומרי גאנדלמן ולצ’ה ירדו זמנית למקום ה-18. המפסידה עוד רחוקה מלהישאר, אבל עם שבע נקודות מהקו האדום.