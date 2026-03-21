יום ראשון, 22.03.2026 שעה 01:45
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
6823-6529אינטר1
6323-4730מילאן2
6230-4630נאפולי3
5422-4829קומו4
5429-5230יובנטוס5
5123-3929רומא6
4727-4029אטאלנטה7
4234-3829בולוניה8
4028-2929לאציו9
3940-3630ססואולו10
3942-3530אודינזה11
3438-2130פארמה12
3342-3630גנואה13
3353-3430טורינו14
3042-3130קליארי15
2843-3429פיורנטינה16
2739-2129לצ'ה17
2744-2530קרמונזה18
1849-2329פיזה19
1851-2229ורונה20

לוקאטלי החמיץ פנדל, 1:1 ליובנטוס עם ססואולו

הקפטן ניגש לנקודה הלבנה בדקה ה-87 אבל פישל ובעט לידיו של מוריץ', שהצטיין בין הקורות. יילדיז ופינאמונטי כבשו. קרמונזה ניצחה 0:2 את פארמה. צפו

דושאן ולאחוביץ' בועט בקורה מעצבים (רויטרס)
המחזור ה-30 בסרייה א’ נפתח אתמול עם הניצחונות של נאפולי ואודינזה והמשיך היום (שבת), עם משחקה של פארמה נגד קרמונזה, בסיומו האחרונה ניצחה 0:2 וסיבכה לחלוטין את התחתית. במשחק שנעל את יום המשחקים, יובנטוס ירדה מאוכזבת אחרי 1:1 עם ססואולו בביתה.

יובנטוס – ססואולו 1:1

מכה קשה עבור הגברת הזקנה, שאיבדה שתי נקודות יקרות במאבק על המקום בליגת האלופות בעונה הבאה “תודות” לדקות סיום אדירות של ארנו מוריץ’ בין הקורות של הנרוורדי. המארחת עלתה ליתרון בשלב מוקדם אחרי צירופי מסירות שהסתיימו בבעיטה יפה של קנאן יילדיז בדקה 14.

מאבדת גובה: יובנטוס נעצרת מול ססואולו

האורחת ניצלה את ההזדמנות היחידה שהייתה לה למסגרת כדי להשוות בזכות אנדראה פינאמונטי (52’). אלא שאז, הביאנקונרי שלחו את כל הכלים ולבסוף דושאן ולאחוביץ’ המחליף סחט פנדל (87’), אליו ניגש הקפטן מנואל לוקאטלי, שבעט לידיו של השוער הקוסוברי. המכבש נמשך עד לסיום, כשמוריץ’ סיפק עוד הצלה לחלוץ הסרבי ולמחליף נוסף, ארקדיוש מיליק, שנעצרו גם כן בהתמודדות דרמטית שהסתיימה בחלוקת נקודות.

פארמה – קרמונזה 2:0

בעוד שהלאס ורונה ופיזה כבר כמעט ירדו, המקום האחרון שיצטרף לצמד נפתח לחלוטין עם הניצחון של הגריגורוסי, שהשיגו שלוש נקודות לראשונה מאז תחילת דצמבר תחת המאמן החדש מרקו ג’אמפאולו, שהחליף את דוידה ניקולה שפוטר.

חזק במאבק ההישרדות: קרמונזה מנצחת בפארמה

כבר במחצית הראשונה ניתן היה להבין לאן נושבת הרוח כשגול של פדריקו בונאצולי נפסל בטענה לנבדל, אך היה שווה לחכות לבעיטה של יוסף מאלח, שבעוצמה רבה מחוץ לרחבה הכניע את ציון סוזוקי כדי להעניק את היתרון (54’). בדקה ה-68 ג’יימי וארדי בישל ליארי ואנדרפוטה, שקבע את התוצאה הסופית ושלח את האורחת אל מעל הקו, כשעומרי גאנדלמן ולצ’ה ירדו זמנית למקום ה-18. המפסידה עוד רחוקה מלהישאר, אבל עם שבע נקודות מהקו האדום.

