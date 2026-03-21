לוקאטלי החמיץ פנדל, 1:1 ליובנטוס עם ססואולו

המחזור ה-30 בסרייה א’ נפתח אתמול עם הניצחונות של נאפולי ואודינזה והמשיך היום (שבת), עם משחקה של פארמה נגד קרמונזה, בסיומו האחרונה ניצחה 0:2 וסיבכה לחלוטין את התחתית. במשחק שנעל את יום המשחקים, יובנטוס ירדה מאוכזבת אחרי 1:1 עם ססואולו בביתה.

יובנטוס – ססואולו 1:1

מכה קשה עבור הגברת הזקנה, שאיבדה שתי נקודות יקרות במאבק על המקום בליגת האלופות בעונה הבאה “תודות” לדקות סיום אדירות של ארנו מוריץ’ בין הקורות של הנרוורדי. המארחת עלתה ליתרון בשלב מוקדם אחרי צירופי מסירות שהסתיימו בבעיטה יפה של קנאן יילדיז בדקה 14.

מאבדת גובה: יובנטוס נעצרת מול ססואולו

האורחת ניצלה את ההזדמנות היחידה שהייתה לה למסגרת כדי להשוות בזכות אנדראה פינאמונטי (52’). אלא שאז, הביאנקונרי שלחו את כל הכלים ולבסוף דושאן ולאחוביץ’ המחליף סחט פנדל (87’), אליו ניגש הקפטן מנואל לוקאטלי, שבעט לידיו של השוער הקוסוברי. המכבש נמשך עד לסיום, כשמוריץ’ סיפק עוד הצלה לחלוץ הסרבי ולמחליף נוסף, ארקדיוש מיליק, שנעצרו גם כן בהתמודדות דרמטית שהסתיימה בחלוקת נקודות.

פארמה – קרמונזה 2:0

בעוד שהלאס ורונה ופיזה כבר כמעט ירדו, המקום האחרון שיצטרף לצמד נפתח לחלוטין עם הניצחון של הגריגורוסי, שהשיגו שלוש נקודות לראשונה מאז תחילת דצמבר תחת המאמן החדש מרקו ג’אמפאולו, שהחליף את דוידה ניקולה שפוטר.

חזק במאבק ההישרדות: קרמונזה מנצחת בפארמה

כבר במחצית הראשונה ניתן היה להבין לאן נושבת הרוח כשגול של פדריקו בונאצולי נפסל בטענה לנבדל, אך היה שווה לחכות לבעיטה של יוסף מאלח, שבעוצמה רבה מחוץ לרחבה הכניע את ציון סוזוקי כדי להעניק את היתרון (54’). בדקה ה-68 ג’יימי וארדי בישל ליארי ואנדרפוטה, שקבע את התוצאה הסופית ושלח את האורחת אל מעל הקו, כשעומרי גאנדלמן ולצ’ה ירדו זמנית למקום ה-18. המפסידה עוד רחוקה מלהישאר, אבל עם שבע נקודות מהקו האדום.