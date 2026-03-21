יום שבת, 21.03.2026 שעה 18:09
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5137-4030אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4835-5330צ'לסי6
4542-4630ברנטפורד7
4337-4131ברייטון8
4335-3430אברטון9
4243-4330ניוקאסל10
4248-4631בורנמות'11
4143-4030פולהאם12
4035-3030סנדרלנד13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3248-3730לידס15
3047-4030טוטנהאם16
2943-2830נוטינגהאם פורסט17
2955-3630ווסטהאם18
2058-3230ברנלי19
1754-2431וולבס20

"נגד ברייטון, ליברפול צריכה להשיג את התוצאה"

מאמן ליברפול, ארנה סלוט, נשמע מאוכזב אחרי הפסד נוסף בליגה: "תמיד יש לחץ. בחצי השני היינו קרובים, אבל הם היו קרובים עוד יותר לכבוש את השלישי"

ארנה סלוט עצבני (IMAGO)
זו לא העונה לא קיוותה ליברפול. אחרי שסיימה את העונה הקודמת בפסגה האנגלית כשזכתה באליפות הפרמייר ליג, הפעם הכל הולך לה קשה, הפוך וביזע רב. היום (שבת), הפסידו המייטי רדס 2:1 לברייטון בחוץ, וספגו מכה נוספת במאבק על מקום בליגת האלופות בעונה הבאה, כשנותרו עבורם 21 נקודות בקופה.

מאמן הקבוצה, ארנה סלות, לא היה מרוצה: “המחצית הראשונה הייתה שקולה. זו הייתה מכה עבורנו שהחלוץ היחיד שנותר לנו היה צריך לצאת מהמשחק כבר בפתיחה. זה לא עזר לנו, בטח אחרי איך שהוגו אקיטיקה שיחק ברביעי. במחצית השנייה ברייטון הייתה הקבוצה הטובה יותר על המגרש”.

על הוגו אקיטיקה שיצא מאוכזב מהחילוף: “השחקנים והאוהדים יודעים שנותרו לנו רק שמונה משחקים להעפיל לליגת האלופות וכל משחק שכל אחד יחמיץ מעכשיו יאכזב אותם. זה שהוא לא יכול היה לעזור לחבריו זה חוסר מזל. זה לא שהוא יחמיץ עכשיו שלושה חודשים, אבל זה מספיק רע שהוא לא יכול היה להמשיך. זו הייתה מכה עבורו ומכה עבורנו”.

קרטיס גקרטיס ג'ונס מאוכזב (רויטרס)

על העובדה שזה היה ההפסד ה-10 של ליברפול העונה: “זה ברור שאנחנו איבדנו המון נקודות אחרי ששיחקנו באירופה. ניסיתי להסביר את זה המון פעמים לאורך העונה, אבל היום אני גם רוצה לתת קרדיט לברייטון. במחצית השנייה השחקנים שלה היו טובים יותר”.

“לא צריך 24 נקודות כדי להעפיל לליגת האלופות”

על הסיכוי להגיע לליגת האלופות: “לא צריך 24 נקודות בשמונת המשחקים כדי להעפיל ואני מקווה שאני צודק כי אנחנו כבר לא יכולים להשיג 24 נקודות. אנחנו המשכנו לנסות, במחצית השנייה היינו קרובים אבל הם היו קרובים יותר לכבוש את השלישי מאשר אנחנו את השני. לצערי, זה לא היה מספיק אחרי שבוע כזה”. 

על הלחץ שקיים במועדון: “תמיד יש לחץ בליברפול. עליי, על השחקנים. זה נורמלי לחלוטין. העפלנו לרבע גמר הגביע האנגלי ולליגת האלופות, אבל בליגה אנחנו צריכים לוודא שבסוף העונה נעפיל לליגת האלופות. כמה שאני שונא את ההפסד היום, ברייטון בחוץ תמיד היה משחק קשה ותמיד יהיה כל עוד הם ימשיכו להחתים שחקנים טובים.

“יש משחקים נוספים שהיינו צריכים לאסוף מהם נקודות, כמו נגד טוטנהאם בשבוע שעבר. זה היה הרבה פחות מקובל מאיבוד הנקודות היום. אבל גם בחוץ נגד ברייטון, קבוצה כמו ליברפול צריכה להשיג את התוצאה הדרושה ממנה”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
