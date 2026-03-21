"נגד ברייטון, ליברפול צריכה להשיג את התוצאה"

זו לא העונה לא קיוותה ליברפול. אחרי שסיימה את העונה הקודמת בפסגה האנגלית כשזכתה באליפות הפרמייר ליג, הפעם הכל הולך לה קשה, הפוך וביזע רב. היום (שבת), הפסידו המייטי רדס 2:1 לברייטון בחוץ, וספגו מכה נוספת במאבק על מקום בליגת האלופות בעונה הבאה, כשנותרו עבורם 21 נקודות בקופה.

מאמן הקבוצה, ארנה סלות, לא היה מרוצה: “המחצית הראשונה הייתה שקולה. זו הייתה מכה עבורנו שהחלוץ היחיד שנותר לנו היה צריך לצאת מהמשחק כבר בפתיחה. זה לא עזר לנו, בטח אחרי איך שהוגו אקיטיקה שיחק ברביעי. במחצית השנייה ברייטון הייתה הקבוצה הטובה יותר על המגרש”.

על הוגו אקיטיקה שיצא מאוכזב מהחילוף: “השחקנים והאוהדים יודעים שנותרו לנו רק שמונה משחקים להעפיל לליגת האלופות וכל משחק שכל אחד יחמיץ מעכשיו יאכזב אותם. זה שהוא לא יכול היה לעזור לחבריו זה חוסר מזל. זה לא שהוא יחמיץ עכשיו שלושה חודשים, אבל זה מספיק רע שהוא לא יכול היה להמשיך. זו הייתה מכה עבורו ומכה עבורנו”.

קרטיס ג'ונס מאוכזב (רויטרס)

על העובדה שזה היה ההפסד ה-10 של ליברפול העונה: “זה ברור שאנחנו איבדנו המון נקודות אחרי ששיחקנו באירופה. ניסיתי להסביר את זה המון פעמים לאורך העונה, אבל היום אני גם רוצה לתת קרדיט לברייטון. במחצית השנייה השחקנים שלה היו טובים יותר”.

“לא צריך 24 נקודות כדי להעפיל לליגת האלופות”

על הסיכוי להגיע לליגת האלופות: “לא צריך 24 נקודות בשמונת המשחקים כדי להעפיל ואני מקווה שאני צודק כי אנחנו כבר לא יכולים להשיג 24 נקודות. אנחנו המשכנו לנסות, במחצית השנייה היינו קרובים אבל הם היו קרובים יותר לכבוש את השלישי מאשר אנחנו את השני. לצערי, זה לא היה מספיק אחרי שבוע כזה”.

על הלחץ שקיים במועדון: “תמיד יש לחץ בליברפול. עליי, על השחקנים. זה נורמלי לחלוטין. העפלנו לרבע גמר הגביע האנגלי ולליגת האלופות, אבל בליגה אנחנו צריכים לוודא שבסוף העונה נעפיל לליגת האלופות. כמה שאני שונא את ההפסד היום, ברייטון בחוץ תמיד היה משחק קשה ותמיד יהיה כל עוד הם ימשיכו להחתים שחקנים טובים.

“יש משחקים נוספים שהיינו צריכים לאסוף מהם נקודות, כמו נגד טוטנהאם בשבוע שעבר. זה היה הרבה פחות מקובל מאיבוד הנקודות היום. אבל גם בחוץ נגד ברייטון, קבוצה כמו ליברפול צריכה להשיג את התוצאה הדרושה ממנה”.