יום שבת, 21.03.2026 שעה 17:43
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7028-7728ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5725-4728אתלטיקו מדריד4
4435-4328בטיס5
4131-3828סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3742-3528אספניול8
3530-2328חטאפה9
3540-3028אתלטיק בילבאו10
3435-3328אוסאסונה11
3443-3128ג'ירונה12
3234-2828ראיו וייקאנו13
3242-3028ולנסיה14
3147-3728סביליה15
2946-3829אלצ'ה16
2838-2628אלאבס17
2847-3429מיורקה18
2346-3028לבאנטה19
2144-1828אוביידו20

"נתתי בעיטה לרונאלדו בטעות, מאז לא חזרתי"

מאנו הרננדו, ששיחק בעבר במחלקת הנוער של ריאל מדריד, נזכר בראיון בסיבה שלא התקדם לקבוצה הראשונה, כשהוא מספר על המכה שנתן לפנומן הפורטוגלי

מאנו הרננדו מול ראפיניה (IMAGO)
מאנו הרננדו מול ראפיניה (IMAGO)

מאנו הרננדו, שכיום בן 27, הגיע למחלקת הנוער של ריאל מדריד בשנת 2017 ושיחק שם במשך שלוש עונות. הוא היה רשום ב’קסטיליה’, מחלקת הנוער, אך פעמים רבות התאמן עם הקבוצה הראשונה. אפילו הייתה לו הזדמנות לקחת חלק במחנה קדם עונה עמה ועם שחקנים אדירים, ביניהם סרחיו ראמוס וכריסטיאנו רונאלדו.

הפורטוגלי נזכר בתקופה ובאירוע ביזארי שקה לו שם: “לכריסטיאנו נתתי בעיטה בלי כוונה. בכלל לא רציתי להכניס את הרגל. אבל ברגע שראיתי שהוא מגיע בטוח, ירדתי לקרקע והוא נגע קצת בכדור ואני נתתי לו בעיטה בעקב ואמרתי לעצמי 'אוי לא, איזה בלגן עשיתי'. באותה שנה כבר לא חזרתי לאימונים. זה קרה במרץ בערך, אני לא זוכר בדיוק מתי, לא נשאר הרבה מהעונה, אבל באותה שנה כבר לא עליתי לבוגרים שוב”.

למה הוא לא חזר לקבוצה הראשונה אחרי שרונאלדו עזב?

הרננדו המשיך: "כריסטיאנו באותה שנה עבר ליובנטוס ובשנה הבאה כן חזרתי לעלות לקבוצה הראשונה. אחר כך התחילו לצוץ חדשות על העניין, אמרתי לעצמי, 'אוי לא, איזה כדור מסתובב'. גם יצאו חדשות שאמרו שמעולם לא חזרתי לעלות עם הקבוצה הראשונה, שהוציאו אותי – וזה שקר. כלומר, באותה שנה נשארתי את השניים שלושה החודשים האחרונים שלא עליתי, אבל בקיץ חזרתי. בעצם, חשבו עליי לקדם עונה הבא ולא יכולתי ללכת בגלל פציעה, אבל כן חשבו עליי", רצה להבהיר.

