"נתתי בעיטה לרונאלדו בטעות, מאז לא חזרתי"

מאנו הרננדו, שכיום בן 27, הגיע למחלקת הנוער של ריאל מדריד בשנת 2017 ושיחק שם במשך שלוש עונות. הוא היה רשום ב’קסטיליה’, מחלקת הנוער, אך פעמים רבות התאמן עם הקבוצה הראשונה. אפילו הייתה לו הזדמנות לקחת חלק במחנה קדם עונה עמה ועם שחקנים אדירים, ביניהם סרחיו ראמוס וכריסטיאנו רונאלדו.

הפורטוגלי נזכר בתקופה ובאירוע ביזארי שקה לו שם: “לכריסטיאנו נתתי בעיטה בלי כוונה. בכלל לא רציתי להכניס את הרגל. אבל ברגע שראיתי שהוא מגיע בטוח, ירדתי לקרקע והוא נגע קצת בכדור ואני נתתי לו בעיטה בעקב ואמרתי לעצמי 'אוי לא, איזה בלגן עשיתי'. באותה שנה כבר לא חזרתי לאימונים. זה קרה במרץ בערך, אני לא זוכר בדיוק מתי, לא נשאר הרבה מהעונה, אבל באותה שנה כבר לא עליתי לבוגרים שוב”.

למה הוא לא חזר לקבוצה הראשונה אחרי שרונאלדו עזב?

הרננדו המשיך: "כריסטיאנו באותה שנה עבר ליובנטוס ובשנה הבאה כן חזרתי לעלות לקבוצה הראשונה. אחר כך התחילו לצוץ חדשות על העניין, אמרתי לעצמי, 'אוי לא, איזה כדור מסתובב'. גם יצאו חדשות שאמרו שמעולם לא חזרתי לעלות עם הקבוצה הראשונה, שהוציאו אותי – וזה שקר. כלומר, באותה שנה נשארתי את השניים שלושה החודשים האחרונים שלא עליתי, אבל בקיץ חזרתי. בעצם, חשבו עליי לקדם עונה הבא ולא יכולתי ללכת בגלל פציעה, אבל כן חשבו עליי", רצה להבהיר.